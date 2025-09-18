Xe tải lao vào chợ làm 12 người thương vong: Đau đớn nhìn vợ mang bầu tử nạn

(VTC News) -

Liên quan đến vụ xe tải lao vào chợ Tân Long (xã Lao Bảo, tỉnh Quảng Trị) làm 12 người thương vong, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Trị tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với Trần Minh Hoàng (SN 1973, ngụ TP.HCM - tài xế lái xe tải trong vụ tai nạn) về tội "Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ" theo khoản 3, Điều 260 Bộ luật Hình sự.

Công bố quyết định khởi tố và lệnh bắt tạm giam tài xế Trần Minh Hoàng. (Ảnh: Công an Quảng Trị)

Trước đó, khoảng 07h46 ngày 17/9, Trần Minh Hoàng lái xe tải mang BKS: 37C-587.63 chở theo Võ Nhật T. (SN 1977, ngụ tỉnh Đồng Nai) chạy trên quốc lộ 9 hướng Khe Sanh - Lao Bảo thì đột ngột tông thẳng vào khu vực đám đông đang buôn bán chuối ở chợ Tân Long.

Vụ tai nạn khiến 12 người thương vong, trong đó có 3 người chết gồm anh Hồ Văn Đ. (SN 2001, xã A Dơi, Quảng Trị), chị Hồ Thị B. (khoảng 20 tuổi, quốc tịch Lào) và anh Hồ Văn Th. (SN 2000, quốc tịch Lào). Đáng chú ý, trong số này có chị Hồ Thị B. đang mang bầu 8 tháng.

Anh Hồ Văn Vi thất thần khi chứng kiến sự ra đi của vợ cùng đứa con chưa kịp chào đời. (Ảnh: Đức Tài)

Đến giờ, anh Hồ Văn Vi vẫn chưa thể tin vợ mình – chị Hồ Thị B. cùng đứa con sắp chào đời đã ra đi mãi mãi. Anh kể, sáng 17/9, hai vợ chồng chở chuối sang chợ Tân Long (xã Lao Bảo) để bán. Trong lúc anh đứng bên đường chờ thương lái, vợ đi bộ vào chợ mua đồ thì chiếc xe tải bất ngờ lao thẳng vào đám đông đang họp chợ.

"Xe tải lao thẳng vào đám đông, trong đó có vợ tôi. Chẳng kịp nghĩ gì, tôi vứt lại xe chuối lao thẳng vào chợ thì thấy vợ mình mắc kẹt trước đầu xe. Tôi và người dân cố gắng kéo vợ ra nhưng cô ấy đã...", anh Vi nghẹn giọng.

Một số người chứng kiến vụ tai nạn chia sẻ, chiếc xe lao thẳng vào khu vực người dân đang tập trung mua bán chuối, sau đó tông vào các sạp hàng rồi mắc lại bên đình chợ. Nhiều người không kịp tránh bị xe tải cuốn vào gầm, trên đường chuối văng tung tóe, xe máy nát bét nằm ngổn ngang.

Thân nhân của những người bị nạn gào khóc tại hiện trường

Ngoài 3 người chết thì vụ tai nạn thảm khốc còn có 9 người khác bị thương, trong đó 3 người bị thương nặng đang được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị trong tình trạng chấn thương sọ não, đa chấn thương; 6 người còn lại đang được điều trị tại Bệnh viện Hướng Hoá chủ yếu bị chấn thương vùng đầu, mặt và gãy xương.

Với ánh mắt còn hoảng sợ, ông Hồ Văn L. (xã Lìa) kể, sáng 17/9, ông chạy xe máy chở 10 buồng chuối mật mốc ra ngã ba chợ Tân Long chờ thương lái thu mua. Cùng nhiều người dân khác, ông dừng xe bên lề đường ĐT-586, đoạn giao quốc lộ 9.

Những nạn nhân sống sót sau vụ tai nạn thảm khốc vẫn chưa hết bàng hoàng. (Ảnh: Do Nguyễn)

“Đang đứng chờ bán chuối thì chiếc xe tải từ quốc lộ 9 lao tới, hất văng tôi cùng xe máy ra xa. Tôi chỉ kịp nghe một tiếng ‘rầm’ rồi bất tỉnh. Khi tỉnh dậy thấy mình nằm trong bệnh viện và nghe tin có nhiều người thiệt mạng, tôi rất đau lòng. Từ nay, tôi sẽ không đứng ven đường bán chuối nữa, quá nguy hiểm”, ông Hồ Văn L. bàng hoàng kể lại.

Cũng đang điều trị tại Bệnh viện Hướng Hóa, ông Lê Văn P. (xã Lao Bảo) cho biết, vợ chồng ông buôn bán đồ gia dụng tại chợ Kim Long. Sáng 17/9, khi cả hai đang bày bán hàng như thường lệ thì chiếc xe tải từ quốc lộ 9 bất ngờ lao thẳng tới với tốc độ cao, húc đổ đồ đạc và xe máy văng tung tóe.

"Khi ấy tôi ôm đầu ngã xuống, bình tĩnh lại thì thấy nhiều người nằm bất động, phương tiện ngổn ngang. Bản thân tôi bị thương ở vùng mặt nhưng cả 2 vợ chồng đều sống sót sau vụ việc là điều may mắn rồi...", ông Phước nhớ lại.