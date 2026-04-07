Xe khách lao xuống vực, 4 người chết ở Lâm Đồng: Xe đã qua 16 năm sử dụng

Liên quan đến vụ xe khách lao xuống vực làm 4 người chết, 11 người bị thương ở Lâm Đồng, sáng sớm ngày 7/4, một lãnh đạo Sở Xây dựng tỉnh Lâm Đồng cho biết, qua kiếm tra, xác minh chiếc xe khách gặp nạn mang biển số 86H-054.61 là ô tô khách nhãn hiệu HDK29, sản xuất tại Việt Nam năm 2010, đăng ký lần đầu ngày 16/6/2011.

Chủ xe là ông Phan Thành Nuôi, địa chỉ tại thôn Thanh Lương, xã Phan Rí Cửa, tỉnh Lâm Đồng.

Chiếc xe khách được kéo lên khỏi vực.

Xe 29 chỗ này đã qua 16 năm sử dụng nên thuộc diện kiểm định ba tháng một lần. Lần kiểm định gần nhất là ngày 21/1/2026, thực hiện tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 85 02D (tỉnh Ninh Thuận cũ, nay là tỉnh Khánh Hòa). Xe còn hạn kiểm định đến ngày 23/4/2026.

Như Báo Điện tử VTC News thông tin, khoảng 15h30 ngày 6/4, trên tuyến đường ĐT.715 qua xã Hòa Thắng, tỉnh Lâm Đồng (khu vực Bình Thuận cũ) xảy ra vụ xe khách lao xuống vực lề và bị lật.

Vị trí xe gặp nạn nằm ven bờ hồ thuộc Khu du lịch Bàu Trắng. Tại hiện trường, xe khách mang biển số 86H-045.61 gãy nát. Nhiều lực lượng cứu hộ và xe cứu thương được huy động đến hiện trường.

Nhiều người bị thương được xe cứu thương của khu du lịch gần đó đưa đi cấp cứu. Ghi nhận tại hiện trường lúc 16h, đã có 4 người tử vong.

Ông Nguyễn Đức Hải Tùng, Bí thư Đảng ủy xã Hòa Thắng, tỉnh Lâm Đồng cho biết, lực lượng chức năng xã tập trung tiến hành cứu hộ cứu nạn vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng vừa xảy ra trên địa bàn.

"Theo thông tin tôi nhận được là có tổng cộng 18 người trên xe gặp nạn. Hiện tại đã có 4 người chết, 11 người bị thương. Lực lượng chức năng đang cẩu xe bị nạn lên để tìm kiếm những người bị nạn khác" - ông Tùng nói.

Những người đi trên xe là nhóm lao động quê ở Phan Rí và một số làng chài lân cận. Phần lớn người trên xe là nam giới và đang trên đường đi làm về. Chiếc xe khách gặp nạn khi xuống dốc gần hồ Bàu Trắng, cách Phan Thiết khoảng 60 km.

Sau khi xảy ra vụ tai nạn, Đại tá Trần Văn Mười, Phó Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng và Đại tá Đậu Xuân Bảo, Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lâm Đồng, cũng trực tiếp đến hiện trường để chỉ đạo các lực lượng chức năng triển khai công tác cứu nạn, cứu hộ, điều tiết giao thông và tổ chức khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ việc.