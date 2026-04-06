Hiện trường vụ xe khách lao xuống vực ở Lâm Đồng, nhiều người thương vong

Hiện trường vụ xe khách lao xuống vực ở Lâm Đồng

Chiều 6/4, ông Nguyễn Đức Hải Tùng, Bí thư Đảng ủy xã Hòa Thắng, tỉnh Lâm Đồng cho biết, lực lượng chức năng xã đã có mặt tại hiện trường, tập trung tiến hành cứu hộ cứu nạn vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng vừa xảy ra trên địa bàn xã này khiến ít nhất 4 người chết và 11 người bị thương. Trong ảnh: Công an tỉnh Lâm Đồng đã có mặt tại hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: Người dân cung cấp

Tại hiện trường, chiếc xe khách bể, nát tan tành sau khi lao xuống vực. Ảnh: Người dân cung cấp

Chiếc xe khách gặp nạn được cẩu lên. Ảnh: Người dân cung cấp

Người dân có mặt hỗ trợ lực lượng chức năng tìm kiếm, cứu hộ các nạn nhân.

Các nạn nhân tử vong được người dân đưa ra khỏi xe. Ảnh: Người dân cung cấp.

Trước đó, như Báo Điện tử VTC News thông tin, vụ tai nạn xảy ra lúc 15h30 ngày 6/4, trên tuyến đường ĐT.716 qua xã Hòa Thắng, tỉnh Lâm Đồng (khu vực Bình Thuận cũ) xảy ra vụ xe khách lao xuống vực lề và lật.

Vị trí này nằm ven bờ hồ thuộc Khu du lịch Bàu Trắng. Tại hiện trường, xe khách mang biển số 86H-045.62 gãy nát. Nhiều lực lượng cứu hộ và xe cứu thương được huy động đến hiện trường.

Nhiều người bị thương được xe cứu thương của khu du lịch gần đó đưa đi cấp cứu. Ghi nhận tại hiện trường lúc 16h, có 4 người tử vong.