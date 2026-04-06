Hiện trường vụ xe khách lao xuống vực ở Lâm Đồng, nhiều người thương vong
(VTC News) -
Hiện trường vụ xe khách lao xuống vực lề bên hồ Bàu Trắng (xã Hòa Thắng, tỉnh Lâm Đồng) khiến ít nhất 4 người chết, nhiều người bị thương.
Trước đó, như Báo Điện tử VTC News thông tin, vụ tai nạn xảy ra lúc 15h30 ngày 6/4, trên tuyến đường ĐT.716 qua xã Hòa Thắng, tỉnh Lâm Đồng (khu vực Bình Thuận cũ) xảy ra vụ xe khách lao xuống vực lề và lật.
Vị trí này nằm ven bờ hồ thuộc Khu du lịch Bàu Trắng. Tại hiện trường, xe khách mang biển số 86H-045.62 gãy nát. Nhiều lực lượng cứu hộ và xe cứu thương được huy động đến hiện trường.
Nhiều người bị thương được xe cứu thương của khu du lịch gần đó đưa đi cấp cứu. Ghi nhận tại hiện trường lúc 16h, có 4 người tử vong.