Xe chết máy la liệt trên phố Hà Nội, thợ sửa xe di dộng ‘hốt bạc’ triệu

(VTC News) -

Sáng 1/10, nhiều tuyến đường Hà Nội vẫn ngập sâu, hàng loạt xe chết máy khi qua đây, phải nhờ đến sự ‘cứu nguy’ tại chỗ của những thợ sửa xe lưu động.

VĂN CHƯƠNG
