Vợ tôi là 'bợm nhậu', lúc uống say thường chửi bậy, quát mắng chồng con

Vợ chồng tôi cưới nhau được 8 năm, có hai con đủ nếp đủ tẻ. Nhìn vào ai cũng bảo gia đình tôi kiểu mẫu, vợ hiền con ngoan. Thế nhưng đó là lúc vợ tôi tỉnh táo, còn khi có chút men trong người, cô ấy biến thành con người hoàn toàn khác, đến chồng con còn khó nhận ra.

Vợ tôi trước đây là người phụ nữ chỉn chu, làm việc văn phòng, giỏi giao tiếp. Cô ấy chăm con rất khéo, quán xuyến việc nhà đâu ra đấy. Tôi từng rất tự hào về vợ.

Mọi chuyện bắt đầu thay đổi khoảng 2 năm gần đây, khi cô ấy bắt đầu công việc mới. Vì phải ngoại giao, vợ tôi thường xuyên tham gia các cuộc nhậu với đồng nghiệp, đối tác, các buổi liên hoan, tiếp khách. Ban đầu chỉ là vài ly xã giao,cô ấy về nhà vẫn vui vẻ, tỉnh táo. Nhưng dần dần, tần suất nhậu tăng lên, vợ tôi uống nhiều hơn và tần suất xay xỉn tăng, cùng với sự thay đổi tính nết những lúc có hơi men.

Tôi không khắt khe việc phụ nữ uống rượu. Đôi khi tiệc tùng, chung vui với bạn bè là chuyện bình thường, điều đáng nói là vợ tôi không biết giới hạn của mình để dừng đúng chỗ nên nhiều khi để say, mà cứ quá chén là cô ấy về nhà lại nói nhiều, ban đầu là trách móc những chuyện vặt vãnh trong nhà, rồi thì quát mắng, thậm chí về sau bắt đầu nói tục, chửi bậy. Tình trạng này cứ tăng và nặng thêm theo thời gian.

(Ảnh minh họa: iStock)

Những lúc ấy, vợ tôi xưng "mày tao" với chồng, dùng những từ ngữ khiến tôi tổn thương dù tôi biết cô ấy chỉ là xả những bức bối trong công việc, cuộc sống. Điều đáng quan ngại là nhiều lần cô ấy nói năng kiểu không kiểm soát như vậy trước mặt con nhỏ, âm lượng rất lớn, chưa kể còn quờ quặng làm rơi vỡ đồ đạc. Hôm sau khi ngủ dậy, cô ấy trở lại là người vợ, người mẹ chu đáo, hiền hòa.

Đỉnh điểm là tuần trước, vợ tôi đi liên hoan với đồng nghiệp về say khướt, tôi phải dìu lên nhà. Trong thang máy chung cư, cô ấy chửi mắng ầm ĩ, thể hiện sự cay cú với sếp khiến người già, trẻ con xung quanh đều ái ngại. Tôi vừa xấu hổ vừa tức, phải vội vàng dìu cô ấy vào phòng, đóng chặt cửa lại để ngăn những lời lẽ đó lọt ra ngoài.

Sáng hôm sau tỉnh dậy, cô ấy quên mình đã cư xử thế nào, bảo lúc đó say quá không biết gì, rồi xin lỗi qua loa, hứa lần sau sẽ rút kinh nghiệm. Thế nhưng những "lần sau" vẫn cứ lặp lại tương tự. Tôi bắt đầu cảm thấy sợ hãi mỗi khi vợ báo tối nay có tiệc.

Tôi từng khuyên vợ chuyển chỗ làm nhưng cô ấy chưa kiếm được nơi nào có thu nhập ổn, hơn nữa từ chỗ chỉ nhậu do yêu cầu công việc, hiện tại có vẻ vợ tôi đã nghiện rượu rồi, dù có đổi sang công ty khác cũng vẫn uống. Từ chỗ nhậu vì không đi không được, giờ cô ấy chủ động tìm lý do để bù khú, gần như tuần nào cũng đi uống vài lần.

Nhiều đêm tôi nằm suy nghĩ, không hiểu tại sao một người phụ nữ dịu dàng lại có thể trở nên đáng sợ như vậy. Tôi muốn nhờ bố mẹ vợ khuyên can nhưng cũng khó vì ông bà ở xa. Tôi cũng từng nghiêm túc nói chuyện với vợ nhưng cô ấy khăng khăng phủ nhận việc mình nghiện rượu, đương nhiên cũng từ chối áp dụng các biện pháp để cai.

Tôi vừa sợ cho sức khỏe của cô ấy và ảnh hưởng đến công việc, vừa sợ tính cách, tâm lý, thế giới quan của các con bị ảnh hưởng do hình ảnh xấu của mẹ, sợ tan vỡ gia đình do tình cảm nhạt phai. Vì thế mà tôi đã cố gắng để cô ấy thay đổi, dùng đủ mọi cách từ khuyên nhủ nhẹ nhàng đến gay gắt, nhưng chỉ được vài ngày là chuyện lại đâu vào đấy.

Sự kiên nhẫn của tôi đang cạn kiệt. Tôi thật sự bế tắc, không biết phải làm sao để vợ thức tỉnh. Liệu có con đường nào giúp tôi cứu vãn tổ ấm? Vì bất lực, hiện tại tôi đã nghĩ đến phương án ly hôn rồi.

