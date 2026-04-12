VN-Index thoát 'đáy', nhà đầu tư nên bỏ tiền vào nhóm cổ phiếu nào?

(VTC News) -

Thị trường chứng khoán Việt Nam vừa trải qua một tuần giao dịch bùng nổ cả về điểm số cùng tâm lý của nhà đầu tư khi hàng loạt thông tin hỗ trợ cùng xuất hiện.

Kết tuần từ ngày 6-10/4, VN-Index tăng 65,96 điểm, tương đương +3,92%, lên mức 1.750 điểm, qua đó ghi nhận tuần tăng thứ ba liên tiếp. Diễn biến này đánh dấu sự đảo chiều rõ rệt sau giai đoạn biến động mạnh trước đó.

Trong khi đó, HNX-Index tăng 1,58% lên 251,91 điểm, trong khi UPCoM-Index tăng nhẹ 0,78% lên 127,38 điểm. Dù thanh khoản chưa bứt phá tương xứng với mức tăng điểm, nhưng vẫn duy trì ổn định với giá trị giao dịch bình quân trên HOSE đạt hơn 24.300 tỷ đồng/phiên.

VN-Index thoát 'đáy', nhà đầu tư nên bỏ tiền vào cổ phiếu nào?

Theo chuyên gia từ Chứng khoán SHS, trong ngắn hạn, VN-Index chịu áp lực kiểm định lại vùng hỗ trợ gần nhất 1.700 điểm - 1.720 điểm. Xu hướng chung của thị trường đang cải thiện và tích lũy tích cực trở lại sau giai đoạn suy giảm, phục hồi. Hiện tại tổng vốn hóa toàn thị trường khoảng 400 tỷ USD, tương ứng khoảng 78% GDP 2025.

Đây không phải là vùng quá hấp dẫn của thị trường trong bối cảnh áp lực lạm phát vẫn lớn trong khi giá dầu thế giới vẫn neo cao, do kể cả khi eo biển Hormuz trở lại bình thường thì cũng cần nhiều thời gian để nguồn cung quay trở lại trước thời điểm xảy ra xung đột.

Do đó, nhà đầu tư có thể xem xét các cơ hội gia tăng tỉ trọng trong giai đoạn những áp lực địa chính trị hạ nhiệt, dựa trên kỳ vọng thị trường nâng hạng và kết quả kinh doanh quý I/2026, nhưng chỉ nên xem xét mua ở vùng giá hỗ trợ thấp khi thị trường điều chỉnh.

Đưa ra lời khuyên cho các nhà đầu tư, chuyên gia đến từ chứng khoán Asean cho rằng, thanh khoản tăng nhẹ so với tuần trước, cho thấy tâm lý nhà đầu tư có phần cải thiện. Vùng hỗ trợ gần được xác định quanh 1.700 điểm, trong khi vùng kháng cự gần nằm tại khu vực 1.800 điểm.

"Với trường phái giao dịch ngắn hạn, nhà đầu tư có tỷ trọng tiền mặt lớn có thể giải ngân từng phần tại các nhịp rung lắc, ưu tiên các cổ phiếu đang vận động trong xu hướng tăng ngắn hạn trên đồ thị kỹ thuật, thuộc các lĩnh vực như bất động sản, ngân hàng, chứng khoán, bán lẻ - tiêu dùng...

Với trường phái mua và nắm giữ dài hạn, nhà đầu tư nên ưu tiên nắm giữ, tập trung vào nhóm cổ phiếu đầu ngành và duy trì triển vọng tăng trưởng lợi nhuận trong năm 2026", vị chuyên gia nhấn mạnh.

Trong khi đó, theo chuyên gia của Chứng khoán Shinhan, VN-Index đóng cửa tuần tại 1.750,04 điểm, tăng 65,9 điểm trên đồ thị tuần với thanh khoản cải thiện. Xu hướng trung - dài hạn vẫn là đi ngang trong biên độ 1.600 - 1.800 điểm. Trong ngắn hạn, thị trường có xác suất cao tiến về vùng 1.800 - 1.850 điểm, tương ứng biên trên của vùng giao dịch.

"Nhà đầu tư nên hạn chế mua đuổi khi xu hướng chính vẫn là đi ngang trong biên độ. Ưu tiên các nhóm ngành gắn với động lực nội địa như đầu tư công, ngân hàng và vật liệu xây dựng. Đối với nhóm bất động sản, sau giai đoạn chiết khấu sâu, tín hiệu dòng tiền quay trở lại đã xuất hiện trong các phiên gần đây. Ngoài ra, nhóm chứng khoán tiếp tục được hỗ trợ bởi câu chuyện nâng hạng thị trường", vị chuyên gia nhấn mạnh.

Thị trường vẫn tiềm ẩn rủi ro

Ông Phan Tấn Nhật – Chuyên gia Chiến lược thị trường Công ty CP Chứng khoán SHS cho biết, trong ngắn hạn, từ nay đến cuối tháng 4/2026, kịch bản VN-Index kiểm định lại vùng đáy 1.600 điểm được đánh giá là khó xảy ra. Tuy nhiên, rủi ro có thể gia tăng trong giai đoạn sau nếu các yếu tố bất lợi quay trở lại.

Cụ thể, trong trường hợp căng thẳng địa chính trị tại Trung Đông kéo dài, giá dầu Brent tăng mạnh và vượt vùng đỉnh cũ quanh 120 USD/thùng, thị trường có thể chịu thêm cú sốc về tâm lý. Khi đó, áp lực lạm phát và lo ngại suy giảm tăng trưởng kinh tế có thể quay trở lại rõ nét hơn.

Bên cạnh đó, nếu các chỉ số kinh tế vĩ mô trong tháng 4 diễn biến kém tích cực, đồng thời dư nợ margin tiếp tục tăng mạnh so với cuối năm 2025, áp lực điều chỉnh của thị trường có thể gia tăng.

Nhìn chung, vùng 1.600 điểm vẫn là ngưỡng hỗ trợ quan trọng, là mức định giá khá hấp dẫn khi xét đến các yếu tố cơ bản. Tuy nhiên diễn biến trong trung hạn sẽ phụ thuộc lớn vào các yếu tố vĩ mô và dòng tiền trên thị trường.

Đồng quan điểm, ông Lê Đức Khánh - Giám đốc phân tích, Chứng khoán VPS cũng nhìn nhận, dường như thị trường đã tạo đáy tại mốc 1.600 - 1.650 điểm và đang trong giai đoạn phục hồi và tích lũy ở các vùng kháng cự quan trọng ví dụ như mốc 1.740 - 1.750 điểm và sau đó là mốc 1.790 - 1.800 điểm…

Diễn biến thị trường toàn cầu và Việt Nam hiện nay vẫn phụ thuộc nhiều vào yếu tố vĩ mô, rủi ro địa chính trị, xung đột tại eo biển Hormuz, diễn biến giá dầu thô. Triển vọng kinh tế, lạm phát đều là những nguyên nhân khiến đà tăng và hồi phục hoặc thậm chí biến động mạnh của thị trường trở nên khó lường hơn.

"Chúng ta điều kỳ vọng vào những tin tức tích cực của các đợt đàm phán và hòa giải trong giai đoạn tới để tiếp tục đặt niềm tin vào xu hướng đi lên", ông cho biết.