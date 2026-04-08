Vinschool động thổ tại Vũ Yên, tăng sức hút tài sản truyền đời cho thành phố đảo

Tài sản truyền đời của giới tinh hoa

Theo The Wealth Report 2025 của Knight Frank, bất động sản tiếp tục giữ vai trò “xương sống” trong danh mục tài sản của giới siêu giàu châu Á. Tại Việt Nam, số cá nhân sở hữu tài sản trên 10 triệu USD được dự báo tăng khoảng 30% vào năm 2028 so với 2023, kéo theo xu hướng ưu tiên bất động sản hạng sang như kênh lưu giữ giá trị bền vững và dấu ấn vị thế.

Với nhóm khách hàng thượng lưu, bất động sản không còn đơn thuần là nơi ở hay kênh đầu tư ngắn hạn, mà là tài sản mang tính biểu tượng, có khả năng gia tăng giá trị theo thời gian và đủ tầm vóc để trao truyền cho thế hệ sau.

Hơn một thập kỷ trước, Vinhomes Riverside đã định hình một chuẩn mực sống mới cho giới thượng lưu Hà Nội với không gian biệt thự mật độ thấp, kênh đào sinh thái, mảng xanh rộng lớn và an ninh nhiều lớp, qua đó hình thành cộng đồng cư dân tinh hoa.

Theo thời gian, sức hút của khu đô thị không chỉ được phản ánh qua vị thế của một biểu tượng sống bền vững, mà còn qua đà gia tăng giá trị ấn tượng, với mức tăng tới 416% trong giai đoạn 2018–2024.

Vinhomes Riverside trở thành minh chứng rõ nét cho sức bền của một tài sản mang tính kế thừa.

Tiếp nối di sản đó, tại Hải Phòng, chuẩn sống thượng lưu đang được tái định nghĩa ở một cấp độ cao hơn tại Vinhomes Royal Island. Địa thế hiếm có khi bao trọn đảo Vũ Yên, ôm trọn bởi ba dòng sông lớn mang đến không gian sống sinh thái trong lành, riêng tư và ý nghĩa phong thủy tụ khí sinh tài. Thành phố đảo vì thế được nhìn nhận như một “của để dành” giàu tính truyền đời, với giá trị sống, vị thế và dư địa gia tăng tài sản song hành qua nhiều thế hệ.

Hệ sinh thái sống đẳng cấp bồi đắp giá trị tài sản truyền đời

Giá trị của một tài sản truyền đời không chỉ đến từ vị thế hay dư địa gia tăng theo thời gian, mà còn được bồi đắp từ nhịp sống đang ngày càng hiện hữu. Cộng đồng cư dân ngày một đông đúc, nhiều phân khu đã hoàn thiện cùng chuỗi tiện ích trọng điểm đi vào vận hành đang góp phần làm rõ nét diện mạo của một đô thị đảo đẳng cấp.

Đáng chú ý, hệ sinh thái tiện ích, dịch vụ all-in-one vẫn không ngừng được bổ sung và hoàn thiện. Nổi bật là lễ động thổ trường liên cấp Vinschool ngày 7/4, đánh dấu bước hoàn thiện quan trọng của mảnh ghép giáo dục trong hệ sinh thái nội khu. Trường liên cấp được phát triển trên quỹ đất 2,72 ha, gồm 120 lớp học, dự kiến hoàn thiện vào quý I/2027 và đón khoảng 3.400 học sinh.

Được vận hành theo tiêu chuẩn toàn cầu của Hội đồng các Trường Quốc tế CIS, Vinschool mang đến môi trường học tập an toàn, nhân văn và truyền cảm hứng, với hệ thống an ninh hiện đại, không gian xanh cùng tổ hợp thể chất quy mô lớn như nhà đa năng, bể bơi bốn mùa, sân bóng rổ trong nhà và khu thể thao ngoài trời… Mảnh ghép này không chỉ gia tăng chiều sâu cho giá trị sống, mà còn củng cố sức hút của một tài sản có khả năng trao truyền qua nhiều thế hệ cư dân.

Bên cạnh đó, hệ tiện ích biểu tượng đã hiện hữu tiếp tục trở thành lực hút mạnh mẽ cho thành phố đảo. Từ VinWonders, Vincom Mega Mall đến quảng trường châu Âu, sân golf 36 hố, học viện cưỡi ngựa và bến du thuyền, Vinhomes Royal Island đáp ứng trọn vẹn nhu cầu an cư và tận hưởng của cộng đồng cư dân thượng lưu.

Đây là hệ sinh thái sống và trải nghiệm hiếm có, đáp ứng trọn vẹn nhu cầu mua sắm, vui chơi, thư giãn và kết nối cộng đồng của cả gia đình trong cùng một điểm đến. Chính sức sống ngày càng sôi động ấy cũng góp phần đưa Vũ Yên trở thành “top of mind” của thành phố Cảng khi nhắc đến địa điểm vui chơi, giải trí và tận hưởng cuối tuần.

Không gian sống tại Vinhomes Royal Island cũng được kiến tạo để chạm tới gu thẩm mỹ của những chủ nhân khó tính nhất, khi kiến trúc vượt ra ngoài hình khối để trở thành tuyên ngôn cá nhân và dấu ấn vị thế. 11 khu được quy hoạch theo triết lý “thuận tự nhiên”, tối ưu mật độ xây dựng để mở rộng tầm nhìn ra mặt nước, công viên và hệ sinh thái xanh.

Nhiều căn biệt thự sở hữu đặc quyền hiếm có với “biển mặn sau nhà”, liền kề chuỗi công viên quy mô tới 18 ha, tạo nên chuẩn sống cân bằng giữa riêng tư tuyệt đối và cảm xúc sống giàu trải nghiệm. Song hành với đó là hệ thống an ninh nhiều lớp, vận hành hiện đại, mang đến sự an tâm – giá trị luôn được giới tinh hoa đặc biệt coi trọng khi lựa chọn tài sản để gìn giữ và trao truyền cho nhiều thế hệ.

Sự cộng hưởng giữa nhịp sống cư dân ngày càng hiện hữu, hệ sinh thái tiện ích, dịch vụ đẳng cấp và không gian sống giàu bản sắc đang tiếp tục bồi đắp cho Vinhomes Royal Island vị thế của một tài sản truyền đời dành cho giới tinh hoa, với giá trị sống, khả năng tận hưởng và dư địa gia tăng tài sản cùng song hành theo thời gian.