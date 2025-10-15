VINACS chung tay hỗ trợ người dân miền Bắc vượt qua bão lũ

(VTC News) -

Từ 9 đến 11/10 vừa qua, khi nhiều khu vực của tỉnh Thái Nguyên chịu thiệt hại nặng nề do mưa lớn và lũ lụt, Công ty Cổ phần Dịch vụ Suất ăn hàng không Việt Nam VINACS – Công ty thành viên của Taseco Group triển khai hoạt động hỗ trợ, tiếp sức người dân vùng thiên tai.

Với tinh thần “tương thân tương ái”, VINACS đã trao tặng 5.000 suất ăn, đảm bảo an toàn thực phẩm và dinh dưỡng tới UBND tỉnh Thái Nguyên, kịp thời gửi đến các hộ dân bị ảnh hưởng bởi mưa lũ. Đây là hoạt động thiết thực, thể hiện trách nhiệm xã hội và tấm lòng sẻ chia của doanh nghiệp đối với cộng đồng.

Đại diện VINACS trao quà tặng cho người dân bị ảnh hưởng bởi lũ lụt trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.

Việc trao tặng phương tiện cứu trợ không chỉ mang ý nghĩa trước mắt mà còn giúp tăng cường năng lực ứng phó thiên tai cho địa phương trong dài hạn.

Bên cạnh đó VINACS còn trao 30 triệu đồng tiền mặt và 85 thùng nước uống cho người dân xã Nội Bài (TPHà Nội) - địa phương đang phải chịu ảnh hưởng nặng nề bởi ngập lụt. Nguồn hỗ trợ này đã được chuyển tận tay chính quyền và người dân địa phương, góp phần giúp bà con sớm ổn định cuộc sống sau thiên tai.

Đại diện VINACS trao quà tặng cho người dân bị ảnh hưởng bởi lũ lụt trên địa bàn xã Nội Bài (TP Hà Nội).

“Trong những thời điểm khó khăn, điều quý giá nhất chính là sự đồng hành và sẻ chia. Chúng tôi mong muốn chung tay cùng chính quyền và người dân địa phương vượt qua giai đoạn này, đồng thời lan tỏa tinh thần tương thân tương ái trong cộng đồng doanh nghiệp”, đại diện VINACS chia sẻ.

Những hành động kịp thời, thiết thực của VINACS không chỉ thể hiện trách nhiệm xã hội (CSR) mà còn lan tỏa giá trị cộng đồng - nền tảng trong mọi hoạt động của hai đơn vị trong suốt thời gian qua.