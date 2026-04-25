Viettel thắng lớn với hai giải thưởng quốc tế về phát triển bền vững

Tập đoàn Công nghiệp – Viễn thông Quân đội (Viettel) giành hai giải thưởng quốc tế tại Giải thưởng Trách nhiệm xã hội và Phát triển bền vững toàn cầu (Global CSR & ESG Awards).

Trong đó, dự án Internet Trường học của Viettel được vinh danh ở hạng mục giáo dục, còn Viettel IDC được trao giải cho các sáng kiến phát triển hạ tầng trung tâm dữ liệu và điện toán đám mây theo hướng bền vững.

Đại diện Viettel nhận giải thưởng từ Ban tổ chức.

Viettel được trao Giải Bạch kim (Platinum) ở hạng mục “Xuất sắc trong thúc đẩy phổ cập giáo dục” (Excellence in Provision of Literacy & Education Award) dành cho các doanh nghiệp có vốn hóa thị trường từ 1 tỷ USD trở lên, với dự án Internet Trường học – sáng kiến kết nối Internet tới các cơ sở giáo dục nhằm mở rộng cơ hội tiếp cận học tập và thu hẹp khoảng cách số.

Tại Global CSR & ESG Awards, các hạng mục giải thưởng được xếp theo bốn cấp độ gồm Bạch kim (Platinum), Vàng (Gold), Bạc (Silver) và Đồng (Bronze), trong đó Bạch kim là cấp cao nhất, dành cho những sáng kiến được đánh giá có tác động nổi bật và bền vững.

Global CSR & ESG Summit and Awards là một trong những chương trình vinh danh về CSR và ESG có quy mô lớn tại châu Á, được tổ chức thường niên từ năm 2008, thu hút sự tham gia của các doanh nghiệp, tổ chức quốc tế và các chuyên gia phát triển bền vững trong khu vực.

Hàng triệu giấc mơ của trẻ em vùng cao đã và đang dần thành sự thật nhờ Internet.

Riêng hạng mục “Xuất sắc trong thúc đẩy phổ cập giáo dục” tôn vinh các sáng kiến góp phần mở rộng cơ hội tiếp cận giáo dục và nâng cao năng lực học tập cho cộng đồng thông qua các giải pháp sáng tạo và có tác động lâu dài.

Dự án Internet Trường học được Viettel phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo triển khai từ năm 2008, trong bối cảnh khả năng tiếp cận Internet tại Việt Nam còn hạn chế. Khi đó, tỷ lệ người dân sử dụng Internet mới đạt khoảng 24%, còn tại khu vực nông thôn con số này dưới 1%.

Hàng chục nghìn trường học chưa có kết nối mạng, khiến giáo viên và học sinh thiếu điều kiện tiếp cận học liệu số, nền tảng giáo dục trực tuyến và các phương thức giảng dạy hiện đại.

Thầy trò tại một trường vùng cao phía Bắc tiếp cận nguồn học liệu thuận tiện hơn khi có Internet.

Sau gần 18 năm triển khai liên tục, Internet Trường học đã tạo ra tác động xã hội rộng lớn. Gần 40.000 cơ sở giáo dục, tương đương 92% số trường học trên cả nước, đã được Viettel kết nối Internet miễn phí, giúp khoảng 25 triệu học sinh, sinh viên và giáo viên tiếp cận môi trường học tập trực tuyến.

Việc mở rộng hạ tầng số trong giáo dục cũng góp phần nâng tỷ lệ người dùng Internet tại Việt Nam từ khoảng 15% lên 85%, đưa Việt Nam vào nhóm 20 quốc gia có số người dùng Internet lớn nhất thế giới.

Sáng kiến này cũng được Viettel mở rộng triển khai tại nhiều thị trường quốc tế nơi Tập đoàn đầu tư hạ tầng viễn thông. Tại các quốc gia như Lào, Campuchia, Mozambique, Tanzania, Burundi và Peru, Viettel đã phối hợp với chính phủ và các tổ chức giáo dục địa phương để đưa Internet băng rộng đến hàng nghìn trường học, đặc biệt tại khu vực nông thôn và những nơi còn hạn chế về hạ tầng kết nối.

Viettel IDC nỗ lực toàn diện trong việc tích hợp ESG vào chiến lược phát triển hạ tầng số.

Đại diện Viettel nhận giải cho biết: “Đối với Viettel, phát triển hạ tầng số luôn gắn liền với trách nhiệm xã hội. Chúng tôi tin rằng kết nối Internet cho giáo dục không chỉ mở ra cơ hội học tập bình đẳng hơn cho mọi học sinh, mà còn tạo nền tảng cho sự phát triển lâu dài của mỗi quốc gia. Giải thưởng này là sự ghi nhận cho những nỗ lực bền bỉ của Viettel trong hành trình đưa công nghệ phục vụ cộng đồng và góp phần thu hẹp khoảng cách số”.

Cũng tại sự kiện, Viettel IDC được trao Giải Vàng (Gold) ở hạng mục “Doanh nghiệp tiên phong” (CSR & ESG Leadership Award) dành cho các doanh nghiệp có vốn hóa dưới 500 triệu USD. Giải thưởng ghi nhận những nỗ lực của Viettel IDC trong việc phát triển hạ tầng trung tâm dữ liệu và điện toán đám mây theo hướng bền vững, góp phần thúc đẩy chuyển đổi số gắn với trách nhiệm môi trường và xã hội.

Bên cạnh phát triển hạ tầng, Viettel IDC kiên định theo đuổi các giá trị ESG với triết lý đặt con người làm trung tâm, từ xây dựng môi trường làm việc lành mạnh, phúc lợi và bình đẳng, đến triển khai “bình dân hóa” dịch vụ Cloud, AI để hỗ trợ doanh nghiệp chuyển đổi số.

Chiến lược ESG của Viettel IDC được quản trị minh bạch thông qua các báo cáo và hoạt động kiểm kê phát thải theo chuẩn quốc tế. Doanh nghiệp cũng duy trì đối thoại thường xuyên với các đối tác, khách hàng nhằm lan tỏa và thúc đẩy tăng trưởng bền vững trên toàn ngành.

Việc được vinh danh tại Giải thưởng Trách nhiệm xã hội và Phát triển bền vững toàn cầu (Global CSR & ESG Awards) 2026 tiếp tục khẳng định định hướng phát triển bền vững của Viettel trong quá trình xây dựng hạ tầng số tại Việt Nam và các thị trường quốc tế.

Từ việc kết nối Internet cho hàng chục triệu học sinh đến phát triển các trung tâm dữ liệu xanh phục vụ nền kinh tế số, các sáng kiến của Viettel thể hiện cách tiếp cận nhất quán: sử dụng công nghệ để giải quyết các thách thức xã hội, đồng thời tạo ra giá trị lâu dài cho cộng đồng và nền kinh tế.