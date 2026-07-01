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Vì sao thủ tục lắp điều hòa ở Paris là 'cơn ác mộng'?

(VTC News) -

Việc mua và lắp đặt một chiếc điều hòa nhiệt độ tại Paris (Pháp) là cả một hành trình gian nan, thậm chí là "cơn ác mộng pháp lý" đối với người dân.

VTC News
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