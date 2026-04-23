Vì sao Australia ở châu Đại dương vẫn được đấu U17 Việt Nam ở giải Đông Nam Á?

Sau khi U17 Việt Nam đánh bại U17 Australia ở trận bán kết giải U17 Đông Nam Á 2026 tối 22/4, không ít người hâm mộ thắc mắc vì sao lại có sự xuất hiện của đội bóng ở châu Đại dương trong giải đấu của khu vực. Điều thú vị là Australia tham dự giải đấu không phải với tư cách khách mời mà họ thực tế lại là thành viên chính thức của bóng đá Đông Nam Á.

Kể từ đầu năm 2006, cục diện bóng đá châu Á đã thay đổi khi Australia chính thức gia nhập Liên đoàn Bóng đá Châu Á (AFC). Bước đi lịch sử này đã chấm dứt mối liên kết lâu dài của "Xứ sở Chuột túi" với Liên đoàn Bóng đá Châu Đại Dương (OFC).

Sự hiện diện của Australia tại Đông Nam Á được củng cố vào năm 2013 khi họ gia nhập Liên đoàn Bóng đá Đông Nam Á (AFF). Động thái này mở ra cơ hội cho các đội tuyển bóng đá của Australia tranh tài tại các giải đấu của AFF. Cũng từ đây, người hâm mộ Đông Nam Á thường xuyên thấy các đội trẻ của Australia tham dự các giải Đông Nam Á.

Chỉ có giải AFF Cup nam là đội tuyển quốc gia Australia chưa tham dự, còn lại các giải khác họ gần như đều tham gia. Tại giải AFF Cup nữ (giải vô địch bóng đá nữ Đông Nam Á), Australia đã nhiều lần tham dự và từng vô địch vào các năm 2008 và 2025, 2 lần về nhì vào các năm 2013 và 2018.

Ngoài ra, họ còn có 1 lần xếp hạng 3 vào năm 2015. Đáng chú ý, ở lần gần nhất giải tổ chức vào năm 2025, Australia chỉ cử đội U23 nữ nhưng vẫn vô địch. Điều đó cho thấy trình độ vượt trội của bóng đá nữ xứ sở chuột túi.

Mặc dù giải U23 Đông Nam Á, Australia chưa lần nào cử đại diện tham gia, tuy nhiên các cầu thủ trẻ của họ đã thi đấu ở các giải U19, U17 Đông Nam Á.

Tại U19 Đông Nam Á, Australia có 5 lần vô địch (2006, 2008, 2010, 2016, 2019), 1 lần về nhì và 2 lần về thứ 3. Tại U17 Đông Nam Á, Australia có 3 lần vô địch (2008, 2016, 2024), 1 lần giành á quân và 3 lần đoạt hạng 3.

Tại giải U17 Đông Nam Á 2026, U17 Australia thành cựu vương sau khi thua 1-2 U17 Việt Nam dưới sự dẫn dắt của HLV Cristiano Roland ở bán kết. Ở nhiều giải đấu trước đó, các đội tuyển trẻ của Việt Nam cũng từng chạm trán các đội bóng trẻ của xứ sở chuột túi.

U19 Việt Nam từng có 8 lần gặp U19 Australia chủ yếu ở giải Đông Nam Á và châu Á. 2 lần gần nhất hai đội gặp nhau đều diễn ra tại giải vô địch U19 Đông Nam Á vào các năm 2019 và 2024. U19 Australia đã giành chiến thắng lần lượt là 4-1 và 6-2 ở các trận đấu đó.

Thế hệ U19 Việt Nam của Công Phượng từng thắng U19 Australia 1-0 ở giải U19 Đông Nam Á 2014. Khi đó, Công Phượng ghi bàn duy nhất của trận đấu.

Theo The Roar, đào tạo cầu thủ trẻ của Australia là một vấn đề khi mà phần lớn các cầu thủ trẻ của họ ít có cơ hội ra sân ở giải quốc nội. Việc đội tuyển Australia không dự AFF Cup được lý giải là do trình độ chênh lệch quá lớn giữa đội bóng này và các đại diện còn lại của Đông Nam Á. Thay cho việc tham dự AFF Cup, Australia tận dụng FIFA Days để thi đấu giao hữu với các đội tuyển mạnh.

Ngoài ra, AFF Cup thường không trùng với FIFA Days trong khi phần lớn những cầu thủ tốt nhất của bóng đá Australia đang thi đấu ở châu Âu hoặc những nền bóng đá hàng đầu châu Á. Nếu tham dự AFF Cup, đội tuyển Australia sẽ không thể sử dụng đội hình tối ưu.