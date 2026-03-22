Về Quảng Ninh xem sắc màu chợ phiên lớn nhất năm

Ngày 22/3, tại Trung tâm Văn hóa - Thể thao Hà Lâu (xã Điền Xá) khai mạc ngày hội Văn hóa, thể thao các dân tộc xã Điền Xá lần thứ I - Chợ phiên văn hóa vùng cao Hà Lâu năm 2026 với chủ đề “Sắc màu chợ phiên - Khát vọng vươn mình”.

Du khách thích thú khoác lên mình các bộ trang phục truyền thống của đồng bào dân tộc tại vùng cao Hà Lâu, xã Điền Xá, tỉnh Quảng Ninh.

Đây là hoạt động thiết thực chào mừng thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Ngày hội lớn nhất năm của xã Điền Xá, tỉnh Quảng Ninh diễn ra sôi nổi với chuỗi hoạt động văn hóa, thể thao đặc sắc, mang đậm dấu ấn bản sắc địa phương với điểm nhấn là chương trình nghệ thuật khai mạc “Sắc màu chợ phiên - Khát vọng vươn mình” được dàn dựng công phu, giàu cảm xúc nghệ thuật, tái hiện sinh động dấu ấn lịch sử, bản sắc văn hóa và con người xã Điền Xá.

Chợ phiên Hà Lâu lớn nhất năm luôn thu hút đông đảo du khách đổ về trải nghiệm không gian văn hóa độc đáo.

Không gian chợ phiên Hà Lâu trở thành điểm trải nghiệm văn hóa, ẩm thực hấp dẫn, thu hút đông đảo nhân dân và du khách. Tại đây, các hoạt động trưng bày, giới thiệu và bày bán sản phẩm OCOP, nông, lâm, sản đặc trưng như: Gà Tiên Yên, rượu men lá, gà ủ muối, bánh gio, khau nhục… góp phần quảng bá, nâng cao giá trị nông sản địa phương.

Những tiết mục nghệ thuật tại lễ khai mạc ngày hội Văn hóa, thể thao các dân tộc xã Điền Xá lần thứ I - Chợ phiên văn hóa vùng cao Hà Lâu năm 2026.

Không gian ẩm thực vùng cao cho du khách trải nghiệm miễn phí được đầu tư với nhiều món ăn đặc sắc, kết hợp các góc check-in ấn tượng và phần thi ẩm thực sôi nổi.

Đặc biệt, người dân, du khách thích thú khoác lên mình các bộ trang phục truyền thống của đồng bào dân tộc Tày, Dao, Sán Chỉ... tham gia ngày hội và check-in tại không gian lễ hội.

Đông đảo người dân, du khách mua sắm và thưởng thức ẩm thực địa phương tại chợ phiên Hà Lâu.

Ngày hội Văn hóa, Thể thao các dân tộc xã Điền Xá lần thứ I - Chợ phiên văn hóa vùng cao Hà Lâu không chỉ là dịp tôn vinh giá trị văn hóa truyền thống của các dân tộc trên địa bàn, mà còn góp phần khơi dậy niềm tự hào, ý thức gìn giữ, phát huy bản sắc trong đời sống hiện đại.

Thông qua các hoạt động, địa phương từng bước quảng bá hình ảnh, con người và tiềm năng du lịch, hiện thực hóa mục tiêu “Bảo tồn bản sắc - Phát triển bền vững - Hội nhập và lan tỏa giá trị văn hóa Điền Xá”.