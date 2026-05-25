VCCA giới thiệu triển lãm 'AS ABOVE, SO BELOW | NHƯ TRÊN, NHƯ DƯỚI'

Triển lãm giới thiệu tác phẩm hội họa đương đại của các nghệ sĩ trẻ tài năng: Nguyễn Hoàng Dung (Zunng Zunng), Nguyễn Linh Chi (Chi L. Nguyễn), Đặng Hùng Sơn (votudi), Vũ Mạnh Linh, Hồ Tuấn Duy (Trần Két) và Hoàng Anh Trung (Nate).

Khai mạc Triển lãm AS ABOVE, SO BELOW NHƯ TRÊN, NHƯ DƯỚI tại VCCA.

Thực hành của các nghệ sĩ tại triển lãm lần này được vận động trên nhiều thái cực: Giữa chân thành và châm biếm, giữa thân mật và trình diễn, giữa cái thiêng liêng và sự phi lý - tạo nên những đối thoại đa chiều về cách thế hệ trẻ cảm nhận và tồn tại trong thế giới hôm nay.

Tiêu đề triển lãm “AS ABOVE, SO BELOW” lấy cảm hứng từ mệnh đề Hermetic cổ (tạm dịch: Trên sao, dưới vậy), thường được gắn với văn bản The Emerald Tablet (Bảng Ngọc Lục Bảo) trong huyền học phương Tây về sự tương chiếu giữa các tầng thực tại.

Không gian Triển lãm AS ABOVE, SO BELOW NHƯ TRÊN, NHƯ DƯỚI tại VCCA.

Mệnh đề cho rằng, cái vĩ mô và cái vi mô phản chiếu lẫn nhau - những gì diễn ra trên trời được phản ánh dưới trần thế và ngược lại. Trong bối cảnh triển lãm này, mệnh đề ấy được tái hình dung qua luận lý của thời đại số: Nơi ranh giới giữa trực tuyến và trực tiếp, giữa riêng tư và tập thể, giữa đời sống vật chất và tinh thần ngày một nhòe mờ.

Với các nghệ sĩ trong triển lãm, môi trường số không còn là điều mới mẻ mà trở thành một bầu khí quyển bao trùm - vừa là chất liệu, vừa là bối cảnh để hình thành những hệ thống hình ảnh, biểu tượng và niềm tin cá nhân.

Nghệ sĩ Vũ Mạnh Linh và Nghệ sĩ Chi L. Nguyễn đại diện nghệ sĩ phát biểu tại Khai mạc Triển lãm AS ABOVE, SO BELOW NHƯ TRÊN, NHƯ DƯỚI tại VCCA.

Thông qua các thực hành đa dạng, triển lãm phản ánh những suy tư và thử nghiệm của các nghệ sĩ trẻ, đồng thời đặt ra câu hỏi về vai trò của nghệ thuật trong việc tạo ra những trải nghiệm có chiều sâu giữa một môi trường ngày càng bị chi phối bởi tốc độ và mật độ dày đặc của thông tin.

“Triển lãm không tách biệt không gian kỹ thuật số khỏi địa hạt tinh thần, mà gợi ý rằng chúng vốn đã đan bện vào nhau: Cả hai đều hoạt động theo cơ chế của sự phóng chiếu, truyền dẫn, nhân bản và niềm tin. Lướt, đăng tải, chia sẻ, nhìn, chờ phản hồi… không chỉ là các hành vi truyền thông, mà còn là những nghi thức đương đại.

Và trong tay những nghệ sĩ Gen Z, các nghi thức ấy trở thành giao điểm của sự kháng cự, dịu dàng, phi lý và tái sinh”, Giám tuyển Đỗ Tường Linh chia sẻ.

Giám tuyển Đỗ Tường Linh phát biểu tại Khai mạc Triển lãm AS ABOVE, SO BELOW NHƯ TRÊN, NHƯ DƯỚI tại VCCA.

Triển lãm “AS ABOVE, SO BELOW | NHƯ TRÊN, NHƯ DƯỚI” thể hiện cam kết với sứ mệnh đồng hành và hỗ trợ các tài năng nghệ thuật trẻ của Trung tâm Nghệ thuật đương đại Vincom (VCCA). Trong thời gian diễn ra triển lãm, VCCA sẽ tổ chức các hoạt động trải nghiệm đa dạng và hấp dẫn nhằm mang nghệ thuật đến gần hơn với công chúng.

Triển lãm mở cửa từ ngày 23/05/2026 đến hết ngày 30/06/2026 tại Trung tâm Nghệ thuật đương đại Vincom (VCCA), B1-R3 Vincom Mega Mall Royal City, 72A Nguyễn Trãi, phường Thanh Xuân, Hà Nội.