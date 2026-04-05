Va chạm với xe cẩu, người đàn ông Gia Lai tử vong tại chỗ

Chiều 5/4, lãnh đạo UBND xã Cát Tiến (tỉnh Gia Lai) xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra vụ tai nạn giao thông tại ngã tư thuộc thôn Phương Phi, xã Cát Tiến (tỉnh Gia Lai) khiến 1 người đàn ông tử vong tại chỗ.

Thông tin ban đầu, khoảng 11h19 cùng ngày, ô tô gắn cẩu mang biển kiểm soát 77LD-000.xx do tài xế Nguyễn Văn C. (SN 1983, trú thôn Huỳnh Giản Bắc, xã Tuy Phước Đông) điều khiển theo hướng Bắc - Nam.

Khi đến ngã tư tuyến đường ven biển ĐT 639 đoạn Cát Tiến - Đề Gi, đoạn đường nối từ đường trục Khu Kinh tế Nhơn Hội đến Khu du lịch tâm linh chùa Linh Phong (thuộc thôn Phương Phi, xã Cát Tiến) thì va chạm với mô tô biển số 77Y2-20xx do ông Nguyễn Văn M. (SN 1963, trú thôn Phú Hậu, xã Cát Tiến) điều khiển trên đường giao thông băng qua ngã tư theo hướng Đông - Tây.

Vụ va chạm khiến ông M văng xa nhiều mét tại hiện trường và tử vong ngay sau đó.

Hiện trường vụ tại nạn (Ảnh: Tân Cương)

Liên quan đến vụ việc, đoạn clip do camera nhà dân cạnh đó ghi lại cho thấy, thời điểm trước khi va chạm, ô tô tải đã bấm còi cảnh báo nhưng nạn nhân dường như không nghe thấy, tiếp tục điều khiển xe máy đi qua ngã tư.

Nhận được tin báo, Công an xã Cát Tiến phân công lực lượng bảo vệ hiện trường, điều tiết, phân luồng giao thông và xác minh thông tin ban đầu.

Trưa cùng ngày, lãnh đạo Công an tỉnh chỉ đạo Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh phối hợp Phòng Cảnh sát giao thông, Phòng Kỹ thuật hình sự và Công an xã Cát Tiến cùng cơ quan chức năng tổ chức khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân, xử lý theo quy định.

Trước đó ngày 3/4, tại Km 147+500 trên quốc lộ 25 đoạn qua thôn Tân Điệp 1, xã Chư A Thai (tỉnh Gia Lai) cũng xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến 1 người tử vong.

Theo đó anh Trương Quang Tịnh (SN 1988, trú tại phường Diên Hồng) điều khiển ô tô BKS 81A-139.xx di chuyển trên quốc lộ 25 theo hướng từ xã Chư A Thai đi xã Phú Thiện đã xảy ra va chạm với xe máy BKS 81AN-019.xx do K.Đ (SN 2010, trú tại xã Phú Thiện) điều khiển theo hướng ngược lại.

Sau khi tai nạn xảy ra, Đ. bị thương nặng, được đưa đi cấp cứu ở bệnh viện và tử vong sau đó, 2 chiếc xe bị hư hỏng nặng.