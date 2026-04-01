Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về cơ cấu số lượng thành viên Chính phủ

Văn phòng Quốc hội cho biết, dự kiến, phiên họp thứ 56 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội diễn ra trong 1,5 ngày (từ chiều 1/4 và ngày 2/4) để cho ý kiến về nhiều nội dung quan trọng.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu bế mạc phiên họp thứ 55 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, hôm 19/3.

Theo đó, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ cho ý kiến về: dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về cơ cấu tổ chức của Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI; dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về cơ cấu số lượng thành viên Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng sẽ cho ý kiến về công tác nhân sự trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI.

Về công tác xây dựng luật, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ cho ý kiến về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội; xem xét, thông qua Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 730/2004 về việc phê chuẩn bảng lương chức vụ, bảng phụ cấp chức vụ đối với cán bộ, lãnh đạo của Nhà nước; bảng lương chuyên môn, nghiệp vụ ngành tòa án, ngành kiểm sát; xem xét, quyết định việc tổng rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật.

Về công tác giám sát, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ xem xét, cho ý kiến đối với báo cáo kết quả thực hiện Chương trình giám sát năm 2025 và những tháng đầu năm 2026, dự kiến Chương trình giám sát năm 2027 của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Về quyết định các vấn đề quan trọng, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ cho ý kiến đối với các tờ trình, báo cáo của Chính phủ về: Đánh giá bổ sung kết quả thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2025, tình hình thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội những tháng đầu năm 2026; Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2026-2030.

Bên cạnh đó, cho ý kiến đối với các tờ trình, báo cáo của Chính phủ về: Đánh giá bổ sung kết quả thực hiện ngân sách Nhà nước năm 2025, tình hình thực hiện ngân sách Nhà nước những tháng đầu năm 2026; Công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2025; Tài chính Nhà nước năm 2024; Quyết toán ngân sách nhà nước năm 2024.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng cho ý kiến đối với các tờ trình, báo cáo của Chính phủ về: Kết quả thực hiện Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 và dự kiến Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030; Kết quả thực hiện kế hoạch tài chính quốc gia và vay, trả nợ công 5 năm giai đoạn 2021-2025 và dự kiến kế hoạch tài chính quốc gia, kế hoạch vay, trả nợ công 5 năm giai đoạn 2026-2030.

Ngoài ra, xem xét, cho ý kiến về: phương án sắp xếp, bố trí diện tích làm việc và bảo đảm cơ sở vật chất, trang thiết bị, phương tiện phục vụ hoạt động của Quốc hội khóa XVI; việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 524/2012 về một số chế độ chi tiêu bảo đảm hoạt động của Quốc hội.

Tại phiên họp, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ cho ý kiến (lần 3) về việc chuẩn bị Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI.