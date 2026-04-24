(VTC News) -

Công dụng của lá tre gai

Báo Sức khỏe & Đời sống dẫn lời BS. Nguyễn Huy Hoàng cho biết, lá tre gai là vị thuốc được sử dụng tương đối phổ biến trong các bài thuốc Đông y. Theo Đông y, lá tre gai được dùng với tên gọi trúc diệp, là vị thuốc có vị ngọt, tính mát, đi vào kinh tâm, phế, vị, tác dụng thanh nhiệt, giải độc, lợi tiểu, tiêu viêm, giảm ho, long đờm, thanh Phế, an thần.

Lá tre gai cũng được nhiều nghiên cứu hiện đại chứng minh chứa nhiều hoạt chất sinh học gồm các flavonoid như orientin, vitexin, tác dụng chống oxy hóa mạnh, giúp bảo vệ tế bào thần kinh và tim mạch.

Lá tre gai còn là một trong những nguồn thực vật giàu silic, là chất cực kỳ quan trọng cho việc tổng hợp collagen, tái tạo mô liên kết, xương, tóc và móng. Ngoài ra, lá tre gai còn chứa các polysaccharide hòa tan có khả năng ức chế sự phát triển của các vi khuẩn gây bệnh, đồng thời kích thích hệ miễn dịch.

Chlorophyll và choline trong lá tre gai cũng có tác dụng giúp thanh lọc máu, tiêu viêm và hỗ trợ chức năng gan; Phenolic acids giúp trung hòa các gốc tự do, giảm stress oxy hóa cho cơ thể. Nhờ các hoạt chất sinh học này, lá tre gai đã được chứng minh là có nhiều tác dụng đối với sức khỏe như:

Kháng viêm và hạ sốt.

Chống oxy hóa và bảo vệ tế bào.

Hỗ trợ tiêu hóa.

Hạ đường huyết, giảm cholesterol.

Kháng khuẩn, tăng cường miễn dịch.

Giàu silic sinh học, hỗ trợ quá trình tổng hợp collagen trong cơ thể.

Uống nước lá tre gai có tác dụng gì?

Theo BS Nguyễn Huy Hoàng, nước lá tre gai "giải độc" thông qua 3 con đường chính:

Thanh nhiệt tả hỏa: Lá tre gai có thể giúp phát tán tà khí, thanh nhiệt, giúp tiêu trừ hỏa nhiệt, khi nhiệt bị đẩy lùi, các biểu hiện sưng đau, nhiệt độc tích tụ sẽ tiêu tan.

Lợi niệu thông lâm, giải độc qua đường bài tiết: Lá tre gai giúp đưa nhiệt độc từ tâm và tiểu trường xuống bàng quang để thải ra ngoài qua nước tiểu, giúp giải độc mà không làm hại đến chính khí.

Uống nước lá tre gai đúng cách rất tốt cho sức khỏe

Bài độc, có tác dụng kháng khuẩn tiêu viêm: Các nghiên cứu khoa học hiện đại chứng minh lá tre gai có khả năng ức chế các vi khuẩn gây mủ, qua đó giúp điều trị các chứng sang độc, yết hầu sưng đau…

Công dụng giải độc này của lá tre phù hợp với các cơ chế kháng viêm, hạ nhiệt, lợi tiểu, chống oxy hóa, bảo vệ tế bào và kháng khuẩn, bảo vệ gan cũng đã được các nghiên cứu chứng minh.

Các bài thuốc chữa bệnh từ lá tre gai

Báo Lao động dẫn lời Lương y Thích Tuệ Tâm, Giám đốc Tuệ Tĩnh Đường Liên Hoa (Huế), cây tre có vị ngọt, tính hơi lạnh, vào 3 kinh phế, vị và can (gan). Dưới đây là một số bài thuốc chữa bệnh từ lá tre gai:

- Điều trị chứng chảy máu cam, động thai, băng huyết, kinh nguyệt không ngừng, thanh nhiệt giải độc: Vỏ cây tre tẩm nước gừng, sao vàng hạ thổ. Mỗi ngày dùng 20g sắc với 1 lít nước để uống trong ngày.

- Điều trị ho, sốt, nóng trong, cảm mạo, phù nề, trẻ nhỏ kinh phong (động kinh ở trẻ nhỏ): Lá tre non khô 35g – 40g sắc với 1,5 lít nước để uống trong ngày. Có thể dùng nước lá tre để rửa vết thương để sát trùng.

- Nhuận tràng, điều trị cấm khẩu, điên cuồng, động kinh: Dùng cây tre non nướng lên, vắt lấy nước uống trong ngày.

- Điều trị co giật, động kinh: Cạo lấy màng màu trắng hoặc vàng bên trong ruột cây nứa, cây tre sắc nước uống hàng ngày.

- Cầm máu vết đứt hay chảy máu chân răng: Cạo phần phấn trắng trong ruột của cây tre đặt vào vết thương sẽ ngừng chảy máu.