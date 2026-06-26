Tuyến ống dẫn nhiên liệu ngầm ở sân đỗ sân bay Long Thành hiện ra sao?

(VTC News) -

Tối 26/6, Tổng Công ty Cảng Hàng không Việt Nam (ACV) thông tin tuyến ống dẫn nhiên liệu tại khu vực sân đỗ của Cảng Hàng không quốc tế Long Thành hoàn thành lắp đặt, đánh dấu thêm một hạng mục quan trọng trong quá trình xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật phục vụ khai thác sân bay.

Hệ thống chứa nhiên liệu hơn 2.800 tỷ ở sân bay Long Thành.

Theo ACV, cùng với việc hoàn thành tuyến ống dẫn nhiên liệu, các hạng mục nhà và công trình phụ trợ, hệ thống phòng cháy chữa cháy, điện và điều khiển đang được đẩy nhanh tiến độ. Nhiều thiết bị và đường ống cũng đang được đấu nối, kiểm tra để chuẩn bị cho giai đoạn vận hành thử.

Đại diện ACV cho biết quá trình triển khai được kiểm soát chặt chẽ về kỹ thuật, chất lượng và an toàn, bảo đảm kết nối đồng bộ giữa các hạng mục, từng bước hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật phục vụ khai thác Cảng Hàng không quốc tế Long Thành.

Hệ thống cung cấp nhiên liệu tàu bay tại sân bay Long Thành đang được hoàn thiện với 6 bồn chứa nhiên liệu, mỗi bồn có dung tích 6.000 m³, cùng mạng lưới đường ống dẫn nhiên liệu đi ngầm, đi nổi và các công trình phụ trợ.

Đáng chú ý, hệ thống đường ống ngầm dẫn nhiên liệu đến khu vực sân đỗ sẽ cho phép tiếp nhiên liệu trực tiếp cho tàu bay, với khả năng cung cấp hơn 5.000 m³ nhiên liệu mỗi ngày, đáp ứng nhu cầu khai thác khi sân bay đi vào hoạt động.

Theo thiết kế, trạm nhiên liệu tàu bay tại sân bay Long Thành có công suất 5.200 m³/ngày, với 6 bồn chứa nhiên liệu.

Dự án hệ thống cung cấp nhiên liệu tàu bay thuộc Gói thầu 4.9 (thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị hệ thống cung cấp nhiên liệu tàu bay), được khởi công từ tháng 10/2024. Theo thiết kế, trạm nhiên liệu tàu bay tại sân bay Long Thành có công suất 5.200 m³/ngày. Sáu bồn chứa nhiên liệu được bố trí đáp ứng nhu cầu khai thác giai đoạn đầu, đồng thời bảo đảm an toàn vận hành theo các tiêu chuẩn hàng không.

Hệ thống cấp nhiên liệu được xây dựng đồng bộ, bao gồm khu bồn chứa và tuyến ống dẫn ngầm ra khu vực sân đỗ, hướng đến mục tiêu vận hành hiện đại, an toàn theo tiêu chuẩn quốc tế.