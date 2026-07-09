Tuyển Mỹ phải chia 420 tỷ đồng tiền thưởng World Cup 2026 cho đội nữ

(VTC News) -

Theo ESPN, đội tuyển nam của Mỹ mang về cho Liên đoàn bóng đá nước này khoản tiền thưởng 16 triệu USD (tương đương 420 tỷ đồng) sau khi lọt vào vòng 1/8 World Cup 2026. Tuy nhiên, theo thỏa ước lao động tập thể (CBA) được ký kết giữa Liên đoàn bóng đá Mỹ (USSF) với đội tuyển nam và nữ từ năm 2022, khoản tiền này sẽ không chỉ dành cho các cầu thủ nam.

Cụ thể, liên đoàn sẽ giữ lại 20% tiền thưởng, tương đương 3,2 triệu USD. Phần còn lại là 12,8 triệu USD được chia đều cho hai đội tuyển quốc gia. Như vậy, đội tuyển nam Mỹ và đội tuyển nữ Mỹ mỗi bên nhận 6,4 triệu USD, tương đương khoảng 246.154 USD cho mỗi cầu thủ. Có tổng cộng 52 cầu thủ của hai đội tuyển (26 cầu thủ nam dự World Cup 2026 và 26 cầu thủ nữ dự World Cup 2027).

Đây là thành quả của cuộc đấu tranh kéo dài gần sáu năm của đội tuyển nữ Mỹ nhằm đòi bình đẳng về thu nhập và tiền thưởng. Sau nhiều năm tranh chấp và kiện tụng, hai bên đã đạt được thỏa thuận lịch sử vào năm 2022.

Khoản tiền thưởng của đội tuyển Mỹ tại World Cup 2026 được chia đều cho cả cầu thủ nam và cầu thủ nữ. (Ảnh: Reuters)

Tuy nhiên, để nhận khoản tiền này, đội tuyển nữ Mỹ trước tiên phải giành quyền tham dự World Cup nữ 2027. Nhà vô địch thế giới bốn lần vẫn cần đánh bại El Salvador ở trận tứ kết vòng loại CONCACAF vào ngày 27/11 để chính thức giành vé.

Do danh sách dự World Cup nữ 2027 chưa được xác định, khoản 6,4 triệu USD dành cho đội tuyển nữ sẽ được gửi vào tài khoản sinh lãi theo quy định trong CBA. Toàn bộ số tiền lãi phát sinh cũng sẽ được chia đều cho 52 cầu thủ.

Ngoài khoản tiền thưởng từ FIFA, USSF còn trả cho cả cầu thủ nam và nữ 10.000 USD cho mỗi trận đấu tại World Cup, bất kể kết quả thắng hay thua.

Hiện FIFA vẫn chưa công bố quỹ tiền thưởng chính thức của World Cup nữ 2027. Trước đó, Chủ tịch FIFA Gianni Infantino từng tuyên bố mục tiêu đưa tiền thưởng World Cup nam và nữ ngang bằng nhau vào năm 2027.

Phát biểu này được đưa ra trước khi quỹ thưởng của World Cup nam 2026 tăng gần gấp đôi so với bốn năm trước. Trong khi đó, World Cup nữ 2023 có tổng tiền thưởng 110 triệu USD, tăng mạnh so với 30 triệu USD ở kỳ World Cup 2019.

Theo mức thưởng mới được FIFA xác nhận với ESPN, đội vô địch World Cup 2026 sẽ nhận 51 triệu USD, á quân nhận 34 triệu USD, hạng ba nhận 30 triệu USD, hạng tư nhận 28 triệu USD. Các đội vào tứ kết được thưởng 20 triệu USD, các đội dừng bước ở vòng 1/8 nhận 16 triệu USD, các đội xếp từ hạng 17 đến 32 nhận 12 triệu USD, còn các đội bị loại từ vòng bảng nhận 10 triệu USD.