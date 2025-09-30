Tử vi 12 cung hoàng đạo ngày 1/10: Kim Ngưu may mắn, Bọ Cạp bản lĩnh

Xem tử vi 12 cung hoàng đạo hôm nay 1/10 về sự nghiệp, tài lộc, tình duyên về 12 chòm sao Bạch Dương, Kim Ngưu, Song Tử, Cự Giải, Sư Tử, Xử Nữ, Thiên Bình, Bọ Cạp, Nhân Mã, Ma Kết, Bảo Bình và Song Ngư.

Bạch Dương (21/3 – 19/4)

Tử vi 12 cung hoàng đạo hôm nay ngày 1/10/2025 cho thấy Bạch Dương trải qua thời vận chưa được hanh thông. Mọi kế hoạch và dự định của bạn gặp phải không ít trở ngại, khiến tâm trạng dễ bị dao động, phân vân không biết nên tiếp tục hay dừng lại. Tuy nhiên, sự kiên nhẫn và bền chí sẽ là chìa khóa giúp bạn vượt qua những thử thách này.

Tử vi 12 cung hoàng đạo hôm nay ngày Thứ Tư 1/10/2025 dành lời khuyên cho Bạch Dương nên giữ vững sự bình tĩnh, tránh nóng nảy hay tranh cãi không cần thiết. Không nên mạo hiểm tham gia các dự án lớn, thay vào đó hãy tập trung vào những việc vừa sức và ổn định hơn. Đồng thời, chú ý vun đắp tình cảm gia đình, giữ gìn hòa khí và đề phòng những thị phi không đáng có.

Sự nghiệp: Công việc không được thuận lợi như ý, có thể gặp phải nhiều trở ngại và áp lực. Bạn cần giữ vững tâm lý, tránh nóng vội, và linh hoạt thay đổi kế hoạch để thích nghi với tình hình.

Tài lộc: Tình hình tài chính ở mức trung bình, không nên tham vọng làm ăn lớn hay đầu tư mạo hiểm trong thời điểm này. Hãy tiết kiệm và chi tiêu hợp lý.

Tình duyên: Gia đạo có nhiều biến động nhỏ, cần chú ý vun đắp tình cảm với người thân và bạn đời. Hãy học cách kiềm chế cảm xúc, tránh tranh cãi để duy trì hòa khí.

Sức khỏe: Cần cẩn trọng với các vấn đề sức khỏe, đặc biệt tránh căng thẳng và mệt mỏi quá độ. Dành thời gian nghỉ ngơi và chăm sóc bản thân nhiều hơn.

Kim Ngưu (20/4 – 20/5)

Tử vi 12 cung hoàng đạo hôm nay ngày 1/10/2025 cho thấy Kim Ngưu đón nhận nhiều may mắn trong cả công việc lẫn cuộc sống cá nhân. Đây là thời điểm thuận lợi để bạn tiến hành các kế hoạch quan trọng cũng như vun đắp các mối quan hệ xung quanh mình.

Tử vi 12 cung hoàng đạo hôm nay ngày Thứ Tư 1/10/2025 dành lời khuyên cho Kim Ngưu nên tận dụng cơ hội đang có, giữ vững sự kiên định và cẩn trọng trong các quyết định tài chính. Đồng thời, đừng quên dành thời gian chăm sóc tình cảm, duy trì sự hòa hợp với người thân và người ấy để tình yêu ngày càng bền vững hơn.

Sự nghiệp: Công việc diễn ra thuận lợi, bạn tìm được hướng đi rõ ràng và đạt hiệu quả cao. Mối quan hệ đồng nghiệp cũng hài hòa, hỗ trợ lẫn nhau để cùng tiến bộ.

Tài lộc: Tài chính dồi dào, có nguồn thu nhập ổn định và tăng trưởng tốt. Bạn cũng có thể tìm được những cơ hội đầu tư hoặc kinh doanh đem lại lợi nhuận.

Tình duyên: Chuyện tình cảm khởi sắc, các cặp đôi có sự thấu hiểu và gắn kết sâu sắc hơn. Những người độc thân cũng có khả năng gặp được người phù hợp trong thời gian này.

Sức khỏe: Sức khỏe được duy trì tốt, năng lượng dồi dào giúp bạn hoàn thành công việc và các hoạt động trong ngày.

Song Tử (21/5 – 21/6)

Tử vi 12 cung hoàng đạo hôm nay ngày 1/10/2025 cho thấy Song Tử nhận được nhiều cơ hội tốt về mặt tình cảm và sự nghiệp, tuy nhiên cần thận trọng với các vấn đề liên quan đến tài chính để tránh hao tài, tổn thất không đáng có.

Tử vi 12 cung hoàng đạo hôm nay ngày Thứ Tư 1/10/2025 dành lời khuyên cho Song Tử nên duy trì sự tập trung, tận dụng tối đa sức mạnh của các mối quan hệ xã giao và đặc biệt chú ý cân nhắc kỹ càng trước mọi quyết định liên quan đến tiền bạc. Hãy lắng nghe ý kiến của người có kinh nghiệm để không phạm sai lầm đáng tiếc.

Sự nghiệp: Công việc có nhiều thuận lợi, Song Tử thể hiện năng lực xuất sắc và nhận được sự công nhận từ đồng nghiệp, cấp trên. Đây là thời điểm tốt để bạn phát huy khả năng và tiến tới mục tiêu đã đề ra.

Tài lộc: Tài chính có dấu hiệu hao hụt, nên hạn chế chi tiêu không cần thiết và tránh các khoản đầu tư mạo hiểm trong ngày hôm nay. Lập kế hoạch chi tiêu rõ ràng sẽ giúp bạn kiểm soát tài chính tốt hơn.

Tình duyên: Đường tình duyên khởi sắc, những người độc thân có cơ hội gặp gỡ người mới đầy hứa hẹn. Các cặp đôi cũng tăng thêm sự gắn kết và thấu hiểu nhau hơn trong mối quan hệ.

Sức khỏe: Sức khỏe ổn định, tinh thần phấn chấn, bạn có thể duy trì các hoạt động thể chất nhẹ nhàng để nâng cao sức khỏe và tinh thần.

Cự Giải (22/6 – 22/7)

Tử vi 12 cung hoàng đạo hôm nay ngày 1/10/2025 cho thấy Cự Giải trải qua một ngày với nhiều khía cạnh đối lập rõ nét: tình duyên ngọt ngào, sự nghiệp lại gặp không ít trắc trở.

Tử vi 12 cung hoàng đạo hôm nay ngày Thứ Tư 1/10/2025 dành lời khuyên cho Cự Giải nên giữ vững tâm trạng tích cực, bình tĩnh xử lý các thử thách trong công việc, đồng thời tận hưởng những khoảnh khắc hạnh phúc trong đời sống tình cảm. Đừng để những khó khăn làm bạn chùn bước, hãy coi đó là cơ hội để học hỏi và trưởng thành.

Sự nghiệp: Ngày hôm nay, công việc của Cự Giải không mấy suôn sẻ. Bạn dễ bị ảnh hưởng bởi cảm xúc cá nhân nên có thể đưa ra những quyết định thiếu sáng suốt. Điều này dẫn đến sự phản đối hoặc hiểu lầm từ đồng nghiệp, cấp trên. Cần rèn luyện sự tỉnh táo, nâng cao kỹ năng chuyên môn để vượt qua thử thách.

Tài lộc: Tài chính ở mức trung bình, không có nhiều biến động lớn. Bạn nên cân nhắc kỹ lưỡng trước khi chi tiêu hay đầu tư, tránh rơi vào những rủi ro không đáng có.

Tình duyên: Đây là điểm sáng trong ngày của Cự Giải. Các mối quan hệ tình cảm tiến triển thuận lợi, đầy sự thấu hiểu và cảm thông. Người độc thân có cơ hội gặp gỡ những người phù hợp qua các hoạt động xã hội, đừng ngại mở lòng.

Sức khỏe: Sức khỏe ổn định, tuy nhiên bạn nên dành thời gian nghỉ ngơi, thư giãn để giảm bớt căng thẳng và duy trì tinh thần lạc quan.

Sư Tử (23/7 – 22/8)

Tử vi 12 cung hoàng đạo hôm nay 1/10/2025 cho thấy Sư Tử cần chú ý hơn đến việc kiểm soát cảm xúc để tránh những ảnh hưởng tiêu cực trong công việc và cuộc sống cá nhân.

Xem tử vi 12 cung hoàng đạo hôm nay ngày Thứ Tư 1/10/2025 dành lời khuyên cho Sư Tử nên giữ bình tĩnh và tập trung giải quyết công việc một cách hiệu quả, đồng thời đừng quên dành thời gian chăm sóc gia đình và bản thân để duy trì sự cân bằng trong cuộc sống.

Sự nghiệp: Công việc khá bận rộn, có thể bạn sẽ phải làm thêm giờ để hoàn thành những nhiệm vụ còn dang dở. Hãy tập trung tinh thần, tránh để cảm xúc chi phối gây ra sai sót hoặc hiểu lầm không đáng có.

Tài lộc: Tài chính ổn định, tiền bạc dư dả nhưng bạn nên biết tiết kiệm, dành một khoản phòng khi cần thiết. Việc chi tiêu thoải mái hiện tại có thể khiến bạn gặp khó khăn trong tương lai nếu không có kế hoạch rõ ràng.

Tình duyên: Có một vài mối lo lắng trong chuyện gia đình khiến bạn không thể hoàn toàn yên tâm. Hãy cố gắng bình tĩnh, thẳng thắn chia sẻ và dành thời gian quan tâm đến người thân nhiều hơn, tránh để những áp lực công việc ảnh hưởng đến tình cảm.

Sức khỏe: Tình trạng sức khỏe khá tốt, tuy nhiên bạn cần chú ý giữ gìn sức khỏe khi làm việc quá sức, nên dành thời gian nghỉ ngơi hợp lý để duy trì năng lượng.

Xử Nữ (23/8 – 1/10)

Tử vi 12 cung hoàng đạo hôm nay ngày 1/10/2025 cho thấy Xử Nữ được vận may bủa vây trên nhiều phương diện. Mọi thứ dường như diễn ra đúng theo mong muốn, mang đến cho bạn cảm giác hài lòng và phấn khởi.

Tử vi vui 12 cung hoàng đạo ngày Thứ Tư 1/10/2025 dành lời khuyên cho Xử Nữ nên tranh thủ thời cơ để đẩy mạnh các kế hoạch quan trọng, ký kết hợp đồng, mở rộng hợp tác hoặc đề xuất những ý tưởng mới trong công việc, tất cả đều có khả năng thành công cao trong hôm nay.

Sự nghiệp: Hôm nay là ngày vô cùng thuận lợi cho Xử Nữ trong sự nghiệp. Những ai đang tìm kiếm cơ hội mới hoặc có ý định thăng tiến sẽ dễ dàng gặp được quý nhân hỗ trợ. Nếu bạn đang có kế hoạch thay đổi công việc hoặc đề xuất ý tưởng mới, đây là thời điểm lý tưởng để thực hiện.

Tài lộc: Tài lộc khởi sắc rực rỡ. Xử Nữ có thể bất ngờ nhận được khoản tiền thưởng, lợi nhuận ngoài mong đợi hoặc thậm chí là món quà giá trị. Những người kinh doanh sẽ gặp nhiều thuận lợi, ký được hợp đồng tốt, hoặc có khách hàng lớn bất ngờ tìm đến.

Tình duyên: Tình cảm thăng hoa. Với người độc thân, đây là ngày dễ gặp được người khiến bạn rung động. Còn những ai đang trong mối quan hệ thì tình yêu ngày càng gắn bó, đồng điệu. Bạn cảm nhận được sự an toàn và thấu hiểu từ đối phương, khiến trái tim trở nên nhẹ nhàng và ấm áp.

Sức khỏe: Sức khỏe ổn định, tinh thần phấn chấn. Tuy nhiên đừng vì quá bận rộn mà bỏ qua giấc ngủ hay bữa ăn đúng giờ. Cân bằng giữa công việc, nghỉ ngơi là chìa khóa giúp bạn giữ vững phong độ.

Tử vi 12 cung hoàng đạo ngày 1/10: Kim Ngưu may mắn, Bọ Cạp bản lĩnh

Thiên Bình (1/10 – 23/10)

Tử vi 12 cung hoàng đạo ngày 1/10/2025 cho thấy Thiên Bình có một ngày yên ổn, nhẹ nhàng và nhiều điều tích cực, đặc biệt là về tài lộc và tình cảm. Mọi việc đang dần vào quỹ đạo, giúp bạn cảm thấy thoải mái hơn trong tâm trí.

Tử vi hôm nay 12 cung hoàng đạo ngày Thứ Tư 1/10/2025 dành lời khuyên cho Thiên Bình nên tiếp tục giữ vững phong độ, tận dụng vận may để hoàn thành các kế hoạch dang dở, đồng thời chú ý đừng quá lơ là việc quản lý tài chính cá nhân.

Sự nghiệp: Công việc trong hôm nay khá suôn sẻ. Thiên Bình biết cách xử lý các tình huống phát sinh một cách khéo léo và bình tĩnh. Những ý tưởng của bạn cũng nhận được sự ủng hộ từ cấp trên hoặc đồng nghiệp. Tuy chưa phải là bứt phá lớn, nhưng đây là bước đệm quan trọng cho sự phát triển sau này.

Tài lộc: Tài chính khởi sắc rõ rệt. Thiên Bình có thể nhận được khoản tiền thưởng, lợi nhuận hoặc được trả lại một món nợ cũ. Tuy nhiên, bạn vẫn nên thận trọng trong chi tiêu, tránh mua sắm bốc đồng để không “vung tay quá trán”.

Tình duyên: Chuyện tình cảm khá êm đềm. Những ai đã có đôi có cặp sẽ có thời gian chất lượng bên nhau, tận hưởng sự bình yên mà không cần phô trương. Với người độc thân, một mối quan hệ mới đang nhen nhóm, bạn nên mở lòng hơn để đón nhận cơ hội yêu đương đến gần.

Sức khỏe: Sức khỏe ổn định. Tuy nhiên Thiên Bình cũng nên chú ý nghỉ ngơi hợp lý, đừng để bản thân bị quá tải bởi công việc hay lo toan. Một chế độ ăn lành mạnh và giấc ngủ đủ sẽ giúp bạn duy trì năng lượng tích cực trong ngày.

Bọ Cạp (24/10 – 21/11)

Tử vi 12 cung hoàng đạo ngày 1/10/2025 cho thấy Bọ Cạp đối mặt với một vài rắc rối không mong muốn trong công việc, bắt nguồn từ những hiểu lầm hoặc sự cạnh tranh thiếu lành mạnh. Dù vậy, bạn vẫn giữ được phong thái điềm tĩnh và kiên cường để xử lý tình huống.

Tử vi hôm nay 12 cung hoàng đạo ngày Thứ Tư 1/10/2025 dành lời khuyên cho Bọ Cạp nên linh hoạt, khéo léo hơn trong các mối quan hệ công việc. Đừng quá cứng nhắc hay phản ứng nóng nảy trước tin đồn vô căn cứ, uy tín của bạn sẽ được bảo vệ nếu bạn giữ được sự bình tĩnh và hành xử đúng mực.

Sự nghiệp: Hôm nay là ngày mà Bọ Cạp dễ vướng vào những thị phi không đáng có. Một số lời đồn đại hoặc hiểu lầm có thể ảnh hưởng đến vị trí hiện tại của bạn. Tuy nhiên, chính sự điềm tĩnh, tỉnh táo và tinh thần thép của bạn sẽ giúp vượt qua được sóng gió. Nếu cần, hãy chủ động trao đổi thẳng thắn với người có liên quan để làm rõ mọi chuyện.

Tài lộc: Tài chính trong ngày ở mức khá ổn định. Tuy không có bước đột phá về thu nhập nhưng cũng không gặp tổn thất lớn. Bọ Cạp nên chú ý hơn đến các khoản chi vặt, đôi khi những chi tiêu nhỏ không kiểm soát lại là nguyên nhân khiến ngân sách thâm hụt nhanh chóng.

Tình duyên: Đường tình cảm khởi sắc rõ rệt. Người độc thân có cơ hội gặp gỡ những đối tượng phù hợp, một vài mối quan hệ có thể tiến xa nếu bạn mở lòng hơn. Những ai đang trong mối quan hệ yêu đương hoặc hôn nhân sẽ có khoảng thời gian hạnh phúc, được người ấy quan tâm và chia sẻ.

Sức khỏe: Sức khỏe ổn định, tinh thần tốt giúp Bọ Cạp duy trì được sự minh mẫn và tỉnh táo trong công việc. Tuy nhiên, nên hạn chế thức khuya và dành thời gian vận động nhẹ để duy trì thể lực.

Nhân Mã (22/11 – 21/12)

Tử vi 12 cung hoàng đạo hôm nay ngày 1/10/2025 cho thấy Nhân Mã gặp phải một số vấn đề rắc rối liên quan đến mối quan hệ xã giao và công việc. Có dấu hiệu cho thấy bạn đang lọt vào “tầm ngắm” của những kẻ tiểu nhân, nên mọi hành động, lời nói đều cần thận trọng hơn bao giờ hết.

Tử vi vui 12 cung hoàng đạo ngày Thứ Tư 1/10/2025 dành lời khuyên cho Nhân Mã không nên quá tin tưởng người khác, đặc biệt là trong môi trường làm việc. Đôi khi sự cả tin và thẳng thắn của bạn có thể bị lợi dụng, gây ra hậu quả nghiêm trọng. Giữ vững lập trường, suy nghĩ kỹ trước khi hành động là điều bạn cần làm trong hôm nay.

Sự nghiệp: Sự nghiệp của Nhân Mã hôm nay không thuận lợi do ảnh hưởng của tiểu nhân, dễ xảy ra hiểu lầm, tranh cãi hoặc bị đặt điều sau lưng. Bạn nên hạn chế chia sẻ thông tin cá nhân hay kế hoạch công việc với quá nhiều người. Hãy làm tốt phần việc của mình và đừng để cảm xúc chi phối.

Tài lộc: Tình hình tài chính có dấu hiệu hao hụt, nhất là nếu bạn đang đầu tư hoặc hợp tác làm ăn. Đây không phải là thời điểm tốt để đưa ra các quyết định lớn liên quan đến tiền bạc. Nếu có ai đề nghị vay mượn hoặc hùn hạp, Nhân Mã nên cân nhắc thật kỹ và tránh nhẹ dạ cả tin.

Tình duyên: May mắn thay, vận trình tình cảm của bạn lại vô cùng tươi sáng. Với những ai đang yêu hoặc đã kết hôn, người ấy sẽ là điểm tựa tinh thần vững chắc cho bạn trong thời điểm có nhiều áp lực như hiện tại. Với người độc thân, hôm nay có thể là ngày bắt đầu cho một mối quan hệ đầy hứa hẹn.

Sức khỏe: Thể trạng tương đối ổn định, nhưng bạn nên ngủ đủ giấc và hạn chế lo lắng để tránh căng thẳng đầu óc. Tập thể dục nhẹ nhàng và ăn uống điều độ sẽ giúp bạn duy trì tinh thần tích cực suốt cả ngày.

Ma Kết (22/12 – 19/1)

Tử vi 12 cung hoàng đạo ngày 1/10/2025 cho thấy Ma Kết có một ngày vô cùng thuận lợi, đặc biệt là về công việc và tài chính. Bạn làm gì cũng trôi chảy, có quý nhân giúp đỡ, lại thêm sự chăm chỉ, cẩn trọng vốn có nên dễ đạt được kết quả vượt kỳ vọng.

Tử vi 12 cung hoàng đạo hôm nay ngày Thứ Tư 1/10/2025 dành lời khuyên cho Ma Kết hãy tiếp tục giữ vững phong độ, tận dụng tốt các cơ hội đến với mình, đồng thời cũng đừng quên cân bằng cảm xúc trong chuyện tình cảm bởi sự ổn định trong tâm lý chính là điểm tựa vững chắc để bạn phát triển toàn diện.

Sự nghiệp: Một ngày lý tưởng cho những bước tiến trong công việc. Ma Kết xử lý công việc một cách gọn gàng và đầy logic. Những ý tưởng hoặc đề xuất bạn đưa ra đều được cấp trên đánh giá cao. Nếu đang muốn bắt đầu một dự án mới, đây là thời điểm rất phù hợp.

Tài lộc: Tài chính của Ma Kết đang trên đà đi lên. Những khoản tiền bất ngờ có thể đến từ công việc phụ hoặc các mối đầu tư trước đây. Dù thu nhập rủng rỉnh, bạn vẫn giữ được thói quen chi tiêu thông minh. Tuy nhiên, đừng quên dành ra một phần để tiết kiệm hoặc đầu tư dài hạn.

Tình duyên: Chuyện tình cảm hài hòa và dễ chịu. Với những Ma Kết đang yêu, bạn và người ấy tìm được tiếng nói chung, đồng cảm và sẻ chia nhiều hơn. Người độc thân cũng có cơ hội gặp gỡ người thú vị trong các buổi gặp gỡ bạn bè hoặc sự kiện xã hội.

Sức khỏe: Sức khỏe khá ổn định nhưng Ma Kết có thể cảm thấy hơi mệt mỏi nếu làm việc liên tục không nghỉ. Hãy cho bản thân thời gian nghỉ ngơi hợp lý và chú trọng dinh dưỡng. Một giấc ngủ sâu hoặc một buổi đi bộ nhẹ nhàng sẽ giúp bạn tái tạo năng lượng rất tốt.

Bảo Bình (20/1 – 18/2)

Tử vi 12 cung hoàng đạo ngày 1/10/2025 cho thấy Bảo Bình trải qua một ngày có phần nặng nề về mặt cảm xúc. Dù công việc vẫn tiến triển ổn định, nhưng trong lòng bạn lại tồn tại nhiều bức bối và mâu thuẫn. Việc không được công nhận xứng đáng khiến bạn cảm thấy thiếu công bằng và bị xem nhẹ.

Tử vi vui 12 cung hoàng đạo hôm nay ngày Thứ Tư 1/10/2025 dành lời khuyên cho Bảo Bình hãy học cách buông bỏ những điều không đáng để bận tâm. Thay vì cứ dồn nén cảm xúc, bạn nên chọn cách đối thoại thẳng thắn và chia sẻ với người tin tưởng. Đôi khi, chính sự kỳ vọng quá lớn vào người khác mới là nguyên nhân khiến bạn mỏi mệt.

Sự nghiệp: Công việc tuy không có nhiều trở ngại, nhưng môi trường làm việc khiến bạn không thực sự thấy thoải mái. Những nỗ lực của bạn không được ghi nhận đúng mức, trong khi trách nhiệm lại đè nặng lên vai. Hãy kiên trì thêm một chút và đừng để những bất công tạm thời làm lung lay ý chí của bạn.

Tài lộc: Tình hình tài chính không được như mong đợi. Hôm nay không phải là thời điểm tốt để đưa ra quyết định tài chính quan trọng hay đầu tư. Nếu không cẩn trọng, bạn rất dễ rơi vào thế bị động hoặc tiêu hao tiền bạc vào những thứ không cần thiết.

Tình duyên: Chuyện tình cảm của Bảo Bình có phần trầm lắng. Bạn dễ bị cuốn theo cảm xúc tiêu cực, dẫn đến việc nhìn nhận tình yêu một cách bi quan. Người đang yêu thì nên học cách lắng nghe và tin tưởng đối phương hơn, còn người độc thân nên tránh sa vào cảm giác cô đơn để đưa ra lựa chọn vội vàng.

Sức khỏe: Sức khỏe về cơ bản ổn định, nhưng tâm lý căng thẳng kéo dài có thể ảnh hưởng đến chất lượng giấc ngủ và sự tập trung. Bạn nên dành thời gian để thư giãn và giải tỏa áp lực tinh thần. Đừng để những phiền muộn không đáng khiến bạn kiệt sức.

Song Ngư (19/2 – 20/3)

Tử vi 12 cung hoàng đạo ngày 1/10/2025 cho thấy Song Ngư đang đón nhận nhiều cát khí, mang lại vận trình suôn sẻ trên hầu hết các phương diện. Đây là thời điểm lý tưởng để bạn triển khai những kế hoạch cá nhân còn dang dở hoặc bắt đầu một hướng đi mới. Nhìn chung, Song Ngư có thể kỳ vọng một ngày làm việc hiệu quả và tích cực.

Tử vi vui 12 cung hoàng đạo hôm nay ngày Thứ Tư 1/10/2025 dành lời khuyên cho Song Ngư nên phát huy sự mềm mỏng và linh hoạt trong cách cư xử, nhất là trong các mối quan hệ xã giao. Chính sự tử tế, chân thành và tinh tế sẽ giúp bạn tạo dựng được những liên kết bền chặt cả trong công việc lẫn tình cảm.

Sự nghiệp: Song Ngư có một ngày làm việc khá thuận lợi. Sự tập trung, nghiêm túc và tinh thần trách nhiệm cao giúp bạn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Dù có một vài trở ngại nhỏ, nhưng bạn đủ năng lực và kinh nghiệm để giải quyết. Những ai làm công việc sáng tạo hoặc nghệ thuật sẽ đặc biệt tỏa sáng trong hôm nay.

Tài lộc: Tài chính tuy không đột phá, nhưng vẫn duy trì ở mức ổn định. Song Ngư có thể thu về một vài khoản lợi nhỏ từ những kế hoạch đầu tư trước đó hoặc được hỗ trợ từ người thân, đối tác. Tuy nhiên, bạn vẫn nên chi tiêu hợp lý và có kế hoạch dài hạn rõ ràng để tránh rơi vào thế bị động.

Tình duyên: Chuyện tình cảm đang nở rộ với nhiều tín hiệu tích cực. Người độc thân có cơ hội gặp được một người khiến trái tim rung động từ lần đầu tiên, có thể là qua bạn bè hoặc một tình huống bất ngờ. Người đã có đôi sẽ cảm nhận được sự gắn kết bền chặt, thấu hiểu từ nửa kia. Đây là thời điểm thích hợp để vun đắp tình yêu bằng những hành động đơn giản nhưng ý nghĩa.

Sức khỏe: Sức khỏe nhìn chung khá tốt. Bạn duy trì được thói quen sinh hoạt lành mạnh và tinh thần tích cực. Tuy nhiên, đừng quá chủ quan. Hãy nghỉ ngơi đầy đủ, đặc biệt là giấc ngủ, yếu tố rất quan trọng giúp bạn nạp lại năng lượng và duy trì hiệu suất làm việc cao.

Trên đây là tử vi 12 cung hoàng đạo hôm nay ngày 1/10/2025 của 12 cung hoàng đạo, hãy lên cho mình kế hoạch tốt nhất cho ngày mới nhé.

(*) Thông tin về bài viết tử vi 12 cung hoàng đạo hôm nay chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.