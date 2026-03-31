Từ 1/4, người độc thân thu nhập 25 triệu đồng/tháng được mua nhà xã hội ở TP.HCM

(VTC News) -

Theo Quyết định về hệ số điều chỉnh mức thu nhập và chính sách khuyến khích tiếp cận nhà ở xã hội trên địa bàn TP.HCM, vừa được ban hành, áp dụng từ 1/4, mức thu nhập để được mua nhà xã hội có sự thay đổi đáng kể.

Cụ thể, UBND TP.HCM quy định những nhóm người có nhu cầu nhà ở lớn, nhưng khả năng tích lũy còn hạn chế trong bối cảnh giá nhà liên tục tăng cao, gồm người thu nhập thấp tại đô thị; công nhân, người lao động làm việc tại doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã trong và ngoài khu công nghiệp; cán bộ, công chức, viên chức.

Đây là những người đầu tiên được xem xét hưởng chính sách nhà ở xã hội.

Từ 1/4, người độc thân có thu nhập 25 triệu đồng/tháng được mua nhà xã hội ở TP.HCM.

Đáng chú ý, Quyết định đã quy định về hệ số điều chỉnh mức thu nhập và chính sách khuyến khích tiếp cận nhà ở xã hội trên địa bàn Thành phố.

Theo đó, TP.HCM áp dụng hệ số điều chỉnh thu nhập 1,25 để xác định ngưỡng thu nhập tối đa.

Theo hệ số mới, TP.HCM quy định người độc thân có thu nhập không quá 25 triệu đồng/tháng được mua nhà ở xã hội - trước đây là 20 triệu đồng.

Người độc thân nuôi con dưới tuổi thành niên, có thu nhập không quá 37,5 triệu đồng/tháng, cũng là người đủ điều kiện mua nhà ở xã hội.

Trường hợp những người đã kết hôn, tổng thu nhập của hai vợ chồng không quá 50 triệu đồng/tháng sẽ được tiếp cận nhà ở xã hội.

Thu nhập sẽ được xác nhận thông qua bảng tiền lương, tiền công tại cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp nơi người đăng ký làm việc xác nhận.

Một thay đổi đáng kể là Quyết định cho phép nới điều kiện đối với các trường hợp có từ 3 người phụ thuộc trở lên, với hệ số điều chỉnh tăng lên 1,35.

Theo đó, như người độc thân có thể đạt tối đa 27 triệu đồng/tháng, người độc thân nuôi con dưới tuổi thành niên không quá 40,5 triệu đồng/tháng cũng đủ điều kiện mua nhà xã hội.

Trường hợp người đứng đơn mua, thuê mua NOXH đã kết hôn, thì tổng thu nhập hàng tháng thực nhận không quá 54 triệu đồng.

TP.HCM đang đẩy mạnh phát triển nhà ở xã hội, đáp ứng nhu cầu người thu nhập thấp đô thị.

Thành phố lý giải quy định này phù hợp hơn với thực tế chi tiêu của các hộ gia đình đông người trong điều kiện chi phí tăng cao hiện nay.

Đặc biệt, những người mua nhà xã hội mà có từ 3 người phụ thuộc trở lên, còn được ưu tiên lựa chọn căn hộ có diện tích lớn, hoặc có từ 2 phòng ngủ trở lên.

Việc điều chỉnh ngưỡng thu nhập lần này được xem là bước cụ thể hóa Luật Nhà ở 2023, đồng thời tiệm cận hơn với mặt bằng thu nhập thực tế tại siêu đô thị TP.HCM.

Thành phố cũng phân định rõ quy trình xét duyệt hồ sơ mua nhà ở xã hội. Trong đó, chủ đầu tư dự án tiếp nhận và xét duyệt hồ sơ đăng ký mua, thuê mua. Cơ quan, doanh nghiệp sử dụng lao động có trách nhiệm xác nhận thu nhập. Chính quyền địa phương, công an của 168 xã phường, đặc khu có nhiệm vụ phối hợp kiểm tra, xác minh thông tin người mua nhà.

Trong quá trình thực hiện, nếu phát sinh vướng mắc, Sở Xây dựng sẽ báo cáo, đề xuất, tham mưu UBND TP.HCM xem xét, điều chỉnh cho phù hợp.

Trước đó, theo quy định được Sở Xây dựng ban hành về hướng dẫn trình tự, thủ tục, điều kiện và hồ sơ đăng ký mua; thuê mua, thuê nhà ở xã hội trên địa bàn, mức thu nhập bình quân tháng thực nhận dao động không quá 20 triệu đồng đến 40 triệu đồng tùy tình trạng hôn nhân và hoàn cảnh gia đình.

Các quy định về điều kiện mua nhà ở xã hội cho người có nhu cầu thực tại TP.HCM ngày càng tiệm cận hơn với mặt bằng thu nhập thực tế.

Trong đó, người đứng đơn mua nhà ở xã hội chưa kết hôn, hoặc được xác nhận là độc thân, thì thu nhập bình quân hàng tháng không quá 20 triệu đồng.

Nếu người mua chưa kết hôn hoặc độc thân đang nuôi con dưới tuổi thành niên, thì thu nhập bình quân hàng tháng không quá 30 triệu đồng.

Trường hợp đã kết hôn thì tổng thu nhập vợ chồng bình quân hàng tháng không quá 40 triệu đồng.