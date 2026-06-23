Trung tướng Trương Mạnh Dũng giữ chức Phó Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam

(VTC News) -

Thủ tướng Lê Minh Hưng vừa ký Quyết định số 1118 bổ nhiệm Trung tướng Trương Mạnh Dũng, Tư lệnh Quân khu 1, giữ chức Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam.

Quyết định có hiệu lực từ ngày 22/6.

Trung tướng Trương Mạnh Dũng. (Ảnh: QĐND)

Trung tướng Trương Mạnh Dũng tham gia Quân đội từ năm 1987. Trong 39 năm quân ngũ, ông có 32 năm công tác và phát triển tại Quân đoàn, trưởng thành từ chức vụ Trung đội trưởng đến Tư lệnh Quân đoàn.

Từ tháng 1/2022, ông là Phó Bí thư Đảng ủy, Tư lệnh Quân đoàn 1. Từ tháng 11/2023, ông là Phó Bí thư Đảng ủy, Tư lệnh Quân đoàn 12. Tháng 5/2025, ông được Thủ tướng điều động, bổ nhiệm giữ chức vụ Tư lệnh Quân khu 1.

Cuối năm 2025, ông Trương Mạnh Dũng được Chủ tịch nước thăng quân hàm từ Thiếu tướng lên Trung tướng.

Bộ Tổng Tham mưu là cơ quan chỉ huy, điều hành Quân đội Nhân dân và Dân quân tự vệ; tổ chức, chỉ đạo sự phát triển của Quân đội Nhân dân và Dân quân tự vệ, đồng thời chỉ huy các hoạt động quân sự.

Bộ Tổng Tham mưu có Tổng Tham mưu trưởng, các Phó Tổng Tham mưu trưởng và các cục chức năng chịu trách nhiệm về tác chiến, huấn luyện chiến đấu, quân lực,... Tổng Tham mưu trưởng - Thứ trưởng Bộ Quốc phòng là người thay thế Bộ trưởng Bộ Quốc phòng điều hành các hoạt động của Bộ Quốc phòng khi Bộ trưởng vắng mặt.

Tổng Tham mưu trưởng chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ Tổng Tham mưu xây dựng chiến lược quân sự; quy hoạch, kế hoạch phòng thủ đất nước, chủ trì phối hợp, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các Bộ, các cơ quan ngang bộ, UBND các cấp thực hiện các quy định pháp luật về quốc phòng; kiểm tra đôn đốc các đơn vị chấp hành kỷ luật Quân đội, pháp luật của Nhà nước, mệnh lệnh của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng.