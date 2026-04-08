Trực tiếp bóng đá Việt Nam vs Thái Lan, giải Futsal Đông Nam Á 2026 hôm nay

Trận đấu giữa đội tuyển futsal Việt Nam và Thái Lan diễn ra lúc 20h hôm nay 8/4 tại nhà thi đấu Nonthaburi, được chiếu trực tiếp trên hệ thống của TV360. Báo Điện tử VTC News cập nhật đầy đủ diễn biến, tỷ số trận đấu Việt Nam vs Thái Lan mới nhất.

Cuộc đối đầu giữa đội tuyển futsal Việt Nam và Thái Lan mang tính chất phân định ngôi đầu bảng A giải Futsal Đông Nam Á 2026. Cả 2 đội đều có trong tay 6 điểm sau 2 lượt trận toàn thắng trước các đối thủ bị đánh giá yếu hơn là Myanmar, Timor Leste.

Đội tuyển Việt Nam tạm giữ lợi thế nhờ hơn đối thủ về chỉ số phụ. Chỉ cần hoà, thầy trò huấn luyện viên Diego Giustozzi sẽ đứng đầu bảng A.

Dù vậy, với việc cả Indonesia và Australia ở bảng B đều là những đội bóng mạnh, đội tuyển futsal Việt Nam không chịu nhiều áp lực về việc tính toán đối thủ. Đối với Châu Đoàn Phát và đồng đội, trận đấu với Thái Lan là thử thách có độ khó nâng cao so với 2 trận đấu đầu tiên. Điều này giúp các học trò của huấn luyện viên Giustozzi chuẩn bị cho những trận đấu quan trọng tiếp theo.

Đội tuyển futsal Thái Lan đang trong giai đoạn chuyển giao. Họ vừa trải qua kỳ SEA Games thất bại ngay trên sân nhà - lần đầu tiên mất huy chương vàng sau thời gian dài "thống trị" môn bóng đá trong nhà. Huấn luyện viên trưởng Miguel Rodrigo giải nghệ ngay sau đó.

Dù vậy, futsal Thái Lan vẫn được đánh giá ở đẳng cấp hàng đầu châu Á. Họ luôn có lực lượng dồi dào gồm những cầu thủ có chất lượng cao. Ở lần so tài gần nhất, đội tuyển futsal Việt Nam gây ra nhiều khó khăn cho đối thủ nhưng vẫn thua vì những khoảnh khắc sơ suất. Nhìn chung, đối đầu với Thái Lan luôn là bài kiểm tra về mức độ tiến bộ cho đội tuyển Việt Nam.