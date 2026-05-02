Triệu phú phá sản, bị vợ bỏ ở tuổi 50, ra đường bán xúc xích để làm lại từ đầu

Câu chuyện về doanh nhân "xúc xích" Đường Kiện (58 tuổi) tại Thanh Đảo, tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc không chỉ đơn thuần nói về sự thăng trầm trong kinh doanh, mà còn minh chứng cho bản lĩnh con người khi rơi xuống đáy sâu cuộc đời.

Ở tuổi 50, cái ngưỡng đa số bắt đầu nghĩ chuyện nghỉ ngơi, vị cựu triệu phú từng sở hữu những nhà hàng lớn nhất Thanh Đảo bắt đầu lại từ tay trắng bên bếp nướng xúc xích.

Doanh nhân tiêu biểu trắng tay

Thập niên đầu của thế kỷ 21, cái tên Đường Kiện là biểu tượng cho sự thành đạt tại thành phố Thanh Đảo. Khởi nghiệp từ lĩnh vực dịch vụ, ông xây dựng được chuỗi nhà hàng và quán bar sầm uất, là điểm đến yêu thích của giới thượng lưu và du khách địa phương.

Thời đỉnh cao, hệ thống này mang về doanh thu 3 triệu NDT (khoảng 11,5 tỷ đồng) mỗi tháng. Đường Kiện sở hữu nhà cao cửa rộng, xe sang cùng những mối quan hệ rộng khắp, trở thành gương mặt doanh nhân tiêu biểu.

Từng là triệu phú ngành giải trí, Đường Kiện làm lại sự nghiệp từ hai bàn tay trắng và khoản nợ khổng lồ. (Ảnh: SCMP)

Tuy nhiên, chính thành công quá sớm trở thành con dao hai lưỡi. Sự tự mãn khiến ông rời xa lĩnh vực am hiểu để theo đuổi giấc mơ mạo hiểm trong ngành lâm nghiệp.

Sự nghiệp Đường Kiện bắt đầu lao dốc khi ông dồn toàn bộ vốn liếng và vay mượn thêm để đầu tư vào dự án trồng cây gỗ phong quy mô lớn. Với hy vọng tạo nên một ngành kinh doanh cảnh quan mới mẻ, ông đã đổ hàng chục triệu tệ vào những vườn phong.

Thế nhưng đây là loại cây khó chăm sóc, thời gian thu hồi vốn quá dài khiến dòng tiền đứt gãy. Đến năm 2015, hệ thống kinh doanh của ông hoàn toàn tan vỡ với khoản nợ lên tới 46 triệu NDT (khoảng 177 tỷ đồng).

Dù đã bán sạch nhà cửa, xe sang, ông vẫn gánh khoản nợ ròng 33 triệu NDT (khoảng 127 tỷ đồng). Biến cố khiến gia đình tan vỡ, vợ ông quyết định ly hôn, để lại người đàn ông ngoài 50 tuổi đối mặt với sự cô độc và nợ nần chồng chất ngay tại thành phố mà mình tỏa sáng nhất.

Cựu triệu phú đứng đường bán xúc xích nướng

Sau những ngày tháng tuyệt vọng, Đường Kiện chọn cách đứng dậy vì trách nhiệm với các chủ nợ. Năm 2018, ông bắt đầu lại từ một xe đẩy xúc xích nhỏ trên vỉa hè, chỉ cách nhà hàng cũ của mình vài trăm mét. Những ngày đầu, ông phải đeo khẩu trang vì sợ người quen nhận ra và mỉa mai.

Công cụ tái khởi nghiệp khi đó chỉ là chiếc máy nhồi xúc xích trị giá 35 NDT (khoảng 135 nghìn đồng) mà ông phải góp tiền với bà mẹ 74 tuổi để mua. Sự thay đổi quan trọng nhất của Đường Kiện chính là rũ bỏ hoàn toàn cái tôi triệu phú.

Đường Kiện tự mình ra đứng đường bán xúc xích kiếm tiền. (Ảnh: SCMP)

Đường Kiện trực tiếp đứng bếp, tỉ mẩn chuẩn bị nguyên liệu thịt tươi chất lượng cao. Ông kiên quyết chỉ mua thịt lợn từ một siêu thị cao cấp trong thành phố, đồng thời công khai toàn bộ đơn hàng và hóa đơn ngay tại quầy để chứng minh chất lượng. Nhờ sự minh bạch này, ông dần chiếm trọn niềm tin của những người dân xung quanh.

Triết lý "kinh doanh bằng danh dự" giúp xe xúc xích của ông chiếm lòng tin của cộng đồng.

Khi công việc kinh doanh bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID19, ông nhanh nhạy tận dụng sức mạnh của thời đại số. Vị cựu triệu phú xây dựng tài khoản mạng xã hội cá nhân và mau chóng thu hút tới 1,2 triệu người theo dõi. Đây không chỉ là những khách hàng đơn thuần mà còn là cộng đồng những người cảm phục nghị lực sống của ông.

Trong các buổi phát sóng trực tiếp (livestream), Đường Kiện vừa nướng xúc xích vừa chia sẻ những bài học xương máu của cuộc đời. Sức hút từ câu chuyện cá nhân cùng chất lượng sản phẩm giúp ông tạo nên những kỷ lục bán hàng ấn tượng. Đường Kiện cho biết vào năm 2022, ông có thể đạt doanh số 1 triệu NDT (khoảng 3,85 tỷ đồng) chỉ trong một phiên livestream.

Hiện nay, thương hiệu xúc xích nướng của Đường Kiện đã phát triển với một nhà máy riêng công suất 2 tấn mỗi ngày. Ông cho biết doanh thu hằng ngày đạt mức 200 nghìn NDT (khoảng 770 triệu đồng). Từ chiếc xe đẩy ban đầu, ông mở thêm các chi nhánh tại nhiều trung tâm thương mại sầm uất.

Đến nay, Đường Kiện đang vừa kiếm tiền trả nợ, vừa mở rộng việc kinh doanh xúc xích. (Ảnh: SCMP)

Con số này không chỉ giúp ông đẩy nhanh tiến độ trả nợ mà còn cho phép mở rộng quy mô sản xuất, cung cấp xúc xích cho thị trường toàn quốc. Việc sở hữu lượng người hâm mộ đông đảo và doanh thu khủng đưa ông trở lại vị thế doanh nhân thành đạt, nhưng với tâm thế hoàn toàn khác, khiêm nhường và thực tế hơn.

“Một lần trắng tay là bài học quý giá. Dù tương lai của tôi không tươi sáng, nhưng bản thân có thể kiên cường hơn những người khác. Tôi tin rằng chỉ cần nỗ lực thì sẽ được đền đáp một ngày nào đó”, Đường Kiện chia sẻ trong một buổi phỏng vấn.

Điều khiến người hâm mộ nể phục nhất ở Đường Kiện không chỉ là số tiền ông kiếm được, mà còn là sự thay đổi hoàn toàn trong nhân sinh quan. Thay vì ủ rũ vì quá khứ thất bại, ông luôn xuất hiện trước ống kính với nụ cười rạng rỡ và nguồn năng lượng tích cực dồi dào.

Ông thường xuyên động viên những người trẻ tuổi: "Thất bại không đáng sợ, đáng sợ là khi bạn không dám đối diện với nó".

Người mẹ là hậu phương vững chắc để Đường Kiện vực dậy sự nghiệp. (Ảnh: SCMP)

Sự tích cực của Đường Kiện lan tỏa mạnh mẽ, biến ông thành một biểu tượng của tinh thần vượt lên nghịch cảnh. Ông chứng minh rằng, khi con người ta dám vứt bỏ sĩ diện để lao động chân chính, cuộc đời sẽ luôn mở ra những cánh cửa mới.

Hiện nay, dù vẫn phải nỗ lực để trả hết nợ cũ, Đường Kiện đã tìm thấy bình yên. Ông không còn là vị triệu phú xa hoa ngày nào, nhưng tự hào với từng đồng tiền kiếm được bằng mồ hôi và sự chân thành, kiên định.