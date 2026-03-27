TP.HCM có thêm giàn khoan dầu khí ngàn tỷ, hoạt động từ tháng 4/2026

(VTC News) -

Ngày 27/3, tại Cảng hạ lưu PTSC, phường Rạch Dừa, TP.HCM, Tổng công ty Cổ phần Khoan và Dịch vụ Khoan Dầu khí (PV Drilling; mã chứng khoán: PVD) đã tổ chức Lễ đặt tên giàn khoan tự nâng đa năng PV DRILLING IX.

Dàn khoan dầu khí "khủng" sẵn sàng phục vụ sẵn sàng cung cấp dịch vụ khoan cho các đối tác. (Ảnh: Đại Việt)

PV DRILLING IX là giàn khoan tự nâng đa năng được đóng theo mẫu thiết kế tiêu chuẩn Friede & Goldman JU2000E, với trang thiết bị hiện đại từ các nhà sản xuất nổi tiếng trên thế giới như NOV/SLB, hoạt động tại các khu vực Biển Bắc, Trung Đông và Đông Nam Á, độ sâu đáy biển lớn nhất là 129,5 m. Giàn được trang bị các hệ thống máy móc hiện đại với công nghệ mới nhất như: khoan, ráp dụng cần khoan tự động, các trang thiết bị đầy đủ cho hoạt động hỗ trợ khoan song hành,… đáp ứng các giếng khoan yêu cầu nhiệt độ cao - áp suất cao (HPHT).

Giàn PV DRILLING IX có khả năng thi công giếng khoan có độ sâu đến 30.000 ft (tương đương 9.144m) và có sức chứa lên đến 170 người làm việc trực tiếp trên giàn khoan.

Dàn khoan có sức chứa lên tới 170 người làm việc. (Ảnh: Đại Việt)

Trong giai đoạn tái khởi động đầu tiên tại Đan Mạch từ tháng 9/2025, giàn đã hoàn thành kiểm tra, vận hành và chạy thử các hệ thống thiết bị quan trọng theo tiêu chuẩn của ABS, bao gồm hệ thống an toàn, cẩu, động cơ, máy phát điện và hệ thống nâng hạ. Các hạng mục kỹ thuật đều đạt yêu cầu, tạo nền tảng vững chắc cho việc đưa giàn trở lại hoạt động.

Sự kiện này đánh dấu mốc quan trọng hoàn tất tái khởi động và sẵn sàng gia nhập đội ngũ 7 giàn khoan của PVD bao gồm 6 giàn khoan tự nâng (jack-up) và một giàn khoan nước sâu (TAD).

Ông Nguyễn Xuân Cường, Tổng giám đốc PV DRILLING cho biết, năm 2026, thế giới có những biến động lớn. Những diễn biến gần đây tại Trung Đông một lần nữa cho thấy thế giới rất nhạy cảm trước các gián đoạn của chuỗi cung ứng năng lượng và sự thiếu hụt nguồn cung có thể tạo ra những tác động nhanh chóng, sâu rộng đến kinh tế và đời sống toàn cầu.

“Là một nhà thầu khoan dầu khí của Việt Nam, PV Drilling tin rằng việc chuẩn bị đầy đủ về năng lực kỹ thuật, nguồn lực thiết bị, nhân lực và chất lượng dịch vụ là điều hết sức cần thiết để bảo đảm khả năng tự chủ trong cung cấp giàn khoan và dịch vụ khoan, phục vụ hiệu quả cho nhu cầu thị trường trong tương lai”, ông Cường nói.

Theo ông Cường, việc đưa giàn khoan PV DRILLING IX vào tái khởi động và sẵn sàng vận hành là một bước chuẩn bị quan trọng trong chiến lược dài hạn của PV Drilling. Hiện nay, PV Drilling đang cung cấp dịch vụ cho khoảng hơn 10 giàn khoan trong khu vực Đông Nam Á. Riêng tại Việt Nam, PV Drilling hiện đang vận hành 1 giàn sở hữu là PV DRILLING VIII, đồng thời phải thuê thêm 4 giàn khoan tự nâng từ các đối tác nước ngoài để đáp ứng nhu cầu thị trường trong nước. Điều đó cho thấy mức độ thiếu hụt giàn khoan hiện nay vẫn còn rất lớn. Chính vì vậy, PV DRILLING IX sẽ là sự bổ sung nguồn lực vô cùng quan trọng.

Dàn khoan đã sẵn sàng làm việc sau hơn nửa năm tiến hành các công tác chuẩn bị. (Ảnh: Đại Việt)

Ông Lê Mạnh Cường, Phó Tổng giám đốc Tập đoàn Công nghiệp – Năng lượng Quốc gia Việt Nam (Petrovietnam) đánh giá, thế giới hiện đang trải qua những biến động sâu sắc và phức tạp, với các xung đột địa chính trị, xu hướng tái cấu trúc chuỗi cung ứng năng lượng toàn cầu,…. Những yếu tố này đang tác động mạnh mẽ đến thị trường năng lượng, khiến giá dầu biến động khó lường và hiện đang ở mức cao.

Trong bối cảnh đó, hoạt động thăm dò – khai thác dầu khí tiếp tục giữ vai trò then chốt trong việc bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia và phát triển kinh tế. Thị trường khoan dầu khí trong nước và khu vực đang bước vào chu kỳ phục hồi tích cực, với nhu cầu giàn khoan tăng, công suất sử dụng ở mức cao và giá thuê giàn cải thiện rõ rệt. Đây là cơ hội, đồng thời cũng đặt ra yêu cầu ngày càng cao về năng lực thiết bị, công nghệ và nguồn nhân lực cho cung cấp dịch vụ khoan.

“Việc tiếp tục đầu tư, phát triển và chính thức đưa vào vận hành Giàn khoan tự nâng PV Drilling IX hôm nay là một bước đi có ý nghĩa chiến lược, thể hiện rõ tầm nhìn dài hạn cũng như sự chủ động của PV Drilling trong việc nắm bắt cơ hội từ sự phục hồi mạnh mẽ của thị trường khoan dầu khí”, ông Lê Mạnh Cường chia sẻ.

Lãnh đạo Tập đoàn Công nghiệp – Năng lượng Quốc gia Việt Nam tham quan giàn khoan PV DRILLING IX. (Ảnh: Đại Việt)

Lễ đặt tên giàn khoan PV DRILLING IX không chỉ đánh dấu mốc quan trọng hoàn tất tái khởi động mà còn mở ra chặng đường mới, sẵn sàng đưa giàn PV DRILLING IX tham gia cung cấp dịch vụ cho khách hàng từ tháng 4/2026, góp phần nâng cao năng lực cung cấp giàn khoan và các dịch vụ kỹ thuật giếng khoan của PV Drilling tại thị trường Việt Nam và khu vực.

Cách đây 5 tháng, vào ngày 30/10/2025, giàn PV DRILLING IX đã rời cảng Esbjerg (Đan Mạch) để di chuyển đến Rotterdam (Hà Lan), trước khi được vận chuyển về Việt Nam bằng tàu chuyên dụng. Hành trình kéo dài hơn hai tháng, vượt hơn 12.800 hải lý (tương đương 23.807 km), kết thúc thành công hải trình khi giàn cập cảng Vũng Tàu vào ngày 25/12/2025, đảm bảo tuyệt đối an toàn và tuân thủ các tiêu chuẩn hàng hải quốc tế.

Sau khi về Việt Nam, giàn khoan PV DRILLING IX đã thực hiện thành công tái khởi động giai đoạn hai với các hạng mục như kiểm tra dưới nước (UWILD), đại tu thiết bị, nâng cấp hệ thống và khu nhà ở, đảm bảo sẵn sàng cung cấp dịch vụ khoan cho khách hàng đầu tiên vào tháng 4/2026.

Giá trị đầu tư của giàn khoan này chưa được tiết lộ, nhưng theo giới chuyên gia, con số này sẽ không dưới 90 triệu USD (khoảng hơn 2.400 tỷ đồng).