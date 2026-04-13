Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm điện đàm với Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae

(VTC News) -

Tại cuộc điện đàm, Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae chúc mừng Tổng Bí thư Tô Lâm được tín nhiệm bầu giữ chức Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XIV và Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Thủ tướng Takaichi khẳng định Nhật Bản mong muốn tăng cường quan hệ hợp tác với Việt Nam trên mọi lĩnh vực.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chúc mừng Đảng Dân chủ tự do Nhật Bản đã giành thắng lợi tại bầu cử Hạ viện tháng 2 vừa qua và Bà Takaichi Sanae tiếp tục được tín nhiệm bầu làm Thủ tướng Nhật Bản; tin tưởng Nhật Bản sẽ tiếp tục phát triển, đóng góp tích cực cho hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực và thế giới.

Hai nhà Lãnh đạo bày tỏ vui mừng trước sự phát triển tốt đẹp, toàn diện trên mọi lĩnh vực của quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Nhật Bản; nhất trí tăng cường giao lưu, trao đổi đoàn lãnh đạo cấp cao hai nước; thúc đẩy hợp tác thực chất giữa hai nước trên các lĩnh vực quốc phòng - an ninh, kinh tế, khoa học - công nghệ, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, an ninh năng lượng, lao động, y tế, địa phương…

Trong bối cảnh tình hình thế giới có nhiều biến động nhanh chóng, tác động tiêu cực đến an ninh năng lượng và đứt gãy chuỗi cung ứng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước bày tỏ mong muốn tăng cường phối hợp với Nhật Bản đóng góp vào việc giải quyết các vấn đề khu vực và quốc tế, trong đó có việc đảm bảo an ninh năng lượng; khẳng định sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Nhật Bản trong các vấn đề khu vực và thế giới thời gian tới.

Thủ tướng Takaichi đánh giá cao vị trí, vai trò của Việt Nam trong khu vực; chia sẻ Việt Nam là đối tác quan trọng trong triển khai Tầm nhìn Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương tự do và rộng mở (FOIP) của Nhật Bản; đồng thời khẳng định Nhật Bản coi trọng và đánh giá cao chính sách độc lập tự chủ, ủng hộ Việt Nam thực hiện các mục tiêu phát triển trong kỷ nguyên mới.

Nhân dịp này, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã trân trọng mời Nhà vua và Hoàng hậu Nhật Bản, Thủ tướng Takaichi Sanae sớm thăm Việt Nam vào thời điểm thích hợp.