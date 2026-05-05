Tổng Bí thư, Chủ tịch nước thăm Sri Lanka: Nâng tầm mối quan hệ từ chiều sâu lịch sử sang hợp tác phát triển

Trả lời phỏng vấn trước chuyến thăm cấp Nhà nước đến Sri Lanka của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Đồng chí Nguyễn Mạnh Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Bộ, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao cho biết chuyến thăm mang thông điệp đối ngoại quan trọng, thể hiện sự coi trọng của Việt Na với Sri Lanka cũng như khu vực Nam Á.

Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp Tổng thống Sri Lanka Anura Kumara Dissanayake, ngày 4/5/2025. Ảnh: TTXVN

- Xin Thứ trưởng cho biết mục đích, ý nghĩa của chuyến thăm cấp Nhà nước đến Sri Lanka của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm?

Nhận lời mời của Tổng thống Sri Lanka Anura Kumara Dissanayake, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam Tô Lâm cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam sẽ thăm cấp Nhà nước tới Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Dân chủ Sri Lanka từ ngày 07 - 08/5/2026.

Chuyến thăm mang thông điệp đối ngoại đặc biệt quan trọng, thể hiện sự coi trọng của ta đối với Sri Lanka cũng như khu vực Nam Á. Đây là chuyến thăm cấp cao nhất của Lãnh đạo Việt Nam đến Sri Lanka trong lịch sử kể từ khi hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao năm 1970.

Sri Lanka là nước bạn bè truyền thống, có quan hệ hữu nghị lâu đời với Việt Nam. Hai nước đã từng giúp đỡ, ủng hộ lẫn nhau trong lịch sử đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước.

Đặc biệt, trên hành trình tìm đường cứu nước và hoạt động cách mạng, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng ba lần đặt chân đến Sri Lanka vào các năm 1911, 1928 và 1946; nhân dân Sri Lanka luôn tôn kính và dành cho Người tình cảm hết sức đặc biệt.

Với ý nghĩa đó, chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm lần này sẽ góp phần củng cố mối quan hệ hữu nghị truyền thống, thắt chặt tình cảm hữu nghị chân thành giữa Lãnh đạo và nhân dân hai nước đã được xây dựng trong suốt chiều dài lịch sử.

Trong bối cảnh Sri Lanka vừa bước ra khỏi cuộc khủng hoảng và đang nỗ lực phục hồi, phát triển đất nước, chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thể hiện sự quan tâm, chia sẻ của ta với Bạn, khẳng định Việt Nam luôn sát cánh, đồng hành cùng các nước bạn bè truyền thống.

Bên cạnh đó, chuyến thăm cũng tạo xung lực mới, định hình khuôn khổ hợp tác cho giai đoạn tiếp theo. Sri Lanka là nước có vị trí chiến lược quan trọng, án ngữ tuyến hàng hải quan trọng ở Ấn Độ Dương, đồng thời là thị trường tiềm năng với gần 30 triệu dân.

Việc thúc đẩy quan hệ với Sri Lanka sẽ giúp khai thác tiềm năng của thị trường này nói riêng và Nam Á nói chung, mở ra các cơ hội hợp tác kinh tế, gia tăng xuất khẩu và đầu tư của Việt Nam, củng cố chuỗi cung ứng trong một số lĩnh vực hai bên có thế mạnh. Bên cạnh đó, chuyến thăm cũng nhằm thúc đẩy hợp tác biển, an ninh hàng hải, kết nối cảng biển, tăng cường hợp tác văn hóa, du lịch, Phật giáo và giao lưu nhân dân giữa hai nước.

- Xin Thứ trưởng cho biết những thành tựu nổi bật trong quan hệ Việt Nam - Sri Lanka thời gian qua và những kỳ vọng của ta trong chuyến thăm này?

Thứ trưởng Ngoại giao Nguyễn Mạnh Cường

Như đã chia sẻ, hai nước Việt Nam và Sri Lanka có quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác nhiều mặt rất tốt đẹp, đặc biệt là tin cậy chính trị cao và sự tương đồng, gắn kết về quan điểm phát triển đất nước, chia sẻ các giá trị về văn hóa, Phật giáo.

Hai nước đã thiết lập được một số cơ chế quan trọng làm nền tảng cho hợp tác, trong đó có cơ chế Ủy ban Hợp tác song phương cấp Bộ trưởng Ngoại giao, Tham vấn chính trị cấp Thứ trưởng Ngoại giao, Ủy ban hợp tác thương mại… Nhân chuyến thăm cấp Nhà nước đến Việt Nam năm 2025 của Tổng thống Sri Lanka Anura Kumara Dissanayaka, hai bên đã ra Tuyên bố chung và ký một số văn kiện hợp tác quan trọng trong lĩnh vực nông nghiệp, giáo dục.

Hợp tác kinh tế, thương mại giữa hai nước còn rất nhiều tiềm năng, dù hiện tại kim ngạch chỉ đạt hơn 200 triệu USD song với việc Sri Lanka ổn định tình hình và đưa đất nước vào quỹ đạo phát triển, đây sẽ là thị trường rất tiềm năng cho các doanh nghiệp Việt Nam để thúc đẩy xuất khẩu, đầu tư trong tương lai.

Vì vậy, trong chuyến thăm lần này, chúng tôi kỳ vọng sẽ đặt mục tiêu cao hơn nữa cho kim ngạch thương mại và đầu tư hai chiều, hướng tới một số dự án đầu tư lớn của doanh nghiệp Việt Nam vào Sri Lanka trong thời gian tới.

Hợp tác văn hóa, du lịch, đặc biệt là du lịch tâm linh giữa hai nước rất phát triển, hai nước cũng dự kiến sẽ mở đường bay thẳng để gia tăng kết nối, thúc đẩy du lịch, giao thương.

Chúng ta hoàn toàn có đầy đủ cơ sở vững chắc để tin tưởng rằng chuyến thăm cấp Nhà nước tới Sri Lanka của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ trở thành dấu mốc chính trị quan trọng, tạo xung lực mới và mở ra giai đoạn phát triển mới cho quan hệ hai nước với tin cậy chính trị được tăng cường ở mức cao hơn, hợp tác trên phạm vi và tầm mức sâu rộng hơn, hiệu quả và thực chất hơn.

Chuyến thăm không chỉ tiếp tục khẳng định sự quan tâm của Việt Nam trong thúc đẩy quan hệ với Sri Lanka mà còn thể hiện quyết tâm chung trong việc nâng tầm mối quan hệ hữu nghị truyền thống với Sri Lanka từ chiều sâu lịch sử sang hợp tác cùng phát triển, vì thịnh vượng chung của hai dân tộc.

Cùng với chuyến thăm Ấn Độ, chuyến thăm Sri Lanka của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đã thể hiện sự quan tâm, coi trọng của Việt Nam đối với khu vực Nam Á, quyết tâm cùng các nước trong khu vực thúc đẩy hợp tác theo chiều sâu vì lợi ích của nhân dân Việt Nam và các nước, vì hòa bình ổn định hợp tác và phát triển ở khu vực.