(VTC News) -

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia phát đi các bản tin về bão số 10, tình hình mưa lớn ở nhiều nơi và dự báo thời tiết Hà Nội 10 ngày tới.

Hà Nội, nhiều tỉnh Bắc Bộ và Thanh Hóa mưa lớn. (Ảnh: Xuân Phú)

Tại bản tin cuối cùng về cơn bão số 10, cơ quan khí tượng cho biết, bão số 10 đã di chuyển sang khu vực Thượng Lào và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới. Hồi 13h ngày 29/9, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 19,5 độ Vĩ Bắc; 103,6 độ Kinh Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6-7 (39-61km/giờ), giật cấp 9; di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 25km/giờ.

Theo dự báo của Trung tâm, mưa lớn ở Bắc Bộ và Thanh Hóa tiếp diễn, người dân lưu ý theo dõi thêm các bản tin dự báo mưa lớn.

Tin mưa lớn nhiều nơi và dự báo thời tiết Hà Nội 10 ngày từ đêm 29/9 đến 8/10

Tin dự báo mưa lớn ở Bắc Bộ, Thanh Hóa đến Hà Tĩnh

Đêm qua và sáng nay (29/9), khu vực từ Thanh Hóa đến Bắc Quảng Trị mưa to đến rất to. Vùng đồng bằng Bắc Bộ, phía Nam các tỉnh Lào Cai, Phú Thọ, Sơn La mưa vừa, mưa to, cục bộ mưa rất to.

Lượng mưa từ 19h ngày 28/9 đến 8h ngày 29/9 có nơi trên 300mm, như: Xuân Bình (Thanh Hóa): 341.0mm, Nông Trường 15 (Nghệ An): 376.4mm, Kỳ Liên (Hà Tĩnh): 312.0mm, Quảng Hợp (Quảng Trị): 445.8mm.

Dự báo, từ nay đến ngày 30/9, khu vực từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh, vùng đồng bằng Bắc Bộ, Phú Thọ, phía Nam các tỉnh Sơn La và Lào Cai có mưa to đến rất to. Lượng mưa phổ biến 100–200mm, cục bộ có nơi trên 350mm, cảnh báo nguy cơ mưa có cường suất lớn trên 200mm/3h.

Các khu vực khác ở Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to. Lượng mưa phổ biến 70–120mm, cục bộ có nơi trên 200mm.

Ngoài ra, chiều và đêm 29/9, khu vực cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ có mưa rào và dông rải rác, lượng mưa phổ biến 10-30mm, cục bộ có nơi trên 80mm, cảnh báo nguy cơ mưa có cường suất lớn trên 70mm/3h.

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Từ đêm 30/9, mưa ở các khu vực trên giảm dần.

Dự báo thời tiết Hà Nội 10 ngày từ đêm nay 29/9 đến 8/10

Ngày và đêm 29/9, Hà Nội nhiều mây, mưa vừa mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Gió đông bắc cấp 3. Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nền nhiệt dao động thấp nhất 23-25°C, nhiệt độ cao nhất 26-28°C.

Trạng thái thời tiết trời nhiều mây, có mưa to, mưa dông còn tiếp tục đến hết 1/10. Từ 2/10, Thủ đô nắng đẹp, không mưa, nền nhiệt trong ngày dao động thấp nhất 25-26°C, cao nhất 31°C. Tới đầu tuần sau, trời mới mưa trở lại.

Chi tiết dự báo thời tiết Hà Nội từ 30/9 đến 8/10:

Dự báo thời tiết các khu vực từ đêm 30/9 đến ngày 7/10

Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An, đêm 30/9 mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to đến rất to, sau có mưa rào và dông rải rác. Từ ngày 2/10, có mưa rào và dông vài nơi.

Từ Hà Tĩnh đến TP Huế và duyên Hải Nam Trung Bộ, từ khoảng 4 - 8/10, khả năng chiều tối mưa rào và dông rải rác, ngày nắng.

Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ, chiều tối và tối mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; từ khoảng ngày 4 - 8/10, chiều và tối có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to.

Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.