Tin mới nhất bão Ragasa: Sắp mạnh lên cấp siêu bão, ngày 23/9 vào Biển Đông

(VTC News) -

Tối nay 20/9, bão Ragasa tiếp tục tăng cấp, mạnh cấp 13, giật cấp 16. Bão sẽ vào Biển Đông trong ngày 23/9 với cường độ rất mạnh.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, lúc 19h ngày 20/9, vị trí tâm bão Ragasa cách đảo Luzon (Philippines) khoảng 650km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 13 (134-149km/giờ), giật cấp 16. Bão di chuyển theo hướng Tây Bắc với tốc độ 10-15km/h.

Dự báo đến 19h ngày 21/9, cơn bão này còn cách đảo Luzon khoảng 340km về phía Đông và tiếp tục tăng cấp. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 14-15, giật trên cấp 17. Bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ khoảng 15km/h, khả năng mạnh thêm.

Bản đồ dự báo đường đi, khu vực ảnh hưởng của bão Ragasa. (Nguồn: NCHMF)

Đến 19h ngày 22/9, bão Ragasa trên vùng biển phía Bắc của đảo Luzon, di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 15-20km, tiếp tục mạnh thêm và đạt cấp siêu bão với sức gió mạnh nhất vùng gần tâm mạnh cấp 16, giật trên cấp 17.

Khoảng 19h ngày 23/9, bão Ragasa di chuyển nhanh theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ 20-25 km/h, đi vào Biển Đông. Thời điểm này, tâm bão trên vùng biển Đông Bắc khu vực Bắc Biển Đông, cách Hồng Kông (Trung Quốc) khoảng 270km về phía Đông Nam và duy trì cấp siêu bão "quần thảo" khu vực này. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 16, giật trên cấp 17.

Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai cấp 4 tại vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông, đây là cấp rủi ro rất lớn.

Từ 72 đến 120 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc sau chuyển hướng Tây Tây Nam, mỗi giờ đi được khoảng 20km, cường độ suy yếu dần.

Nhận định xa hơn, cơ quan khí tượng cho biết, từ nay đến cuối năm, còn khoảng 5-7 cơn bão, áp thấp nhiệt đới hoạt động trên khu vực Biển Đông, trong đó 2-4 cơn bão, áp thấp nhiệt đới ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền nước ta.

Từ tháng 10-11/2025, các đợt mưa vừa, mưa to nguy cơ xuất hiện ở Trung Bộ, tập trung nhiều ở Hà Tĩnh đến Huế và khu vực phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Khánh Hòa. Từ tháng 1-3/2026, khả năng xảy ra một số đợt mưa rào và dông tại Trung Bộ. Trong các tháng đầu năm 2026, Nam Bộ có thể xuất hiện các đợt mưa trái mùa.