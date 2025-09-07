Thủy triều dâng, tàu 23.000 tấn mắc cạn tiết kiệm hơn 2 tỷ đồng giải cứu

(VTC News) -

Ngày 7/9, thông tin từ bà Trần Thị Huệ, Chủ tịch UBND xã Tiên Trang (tỉnh Thanh Hóa), chiếc tàu chở hàng trọng tải 23.000 tấn bị mắc cạn tại bờ biển Tiên Trang 10 ngày trước đó may mắn được giải cứu mà không mất chi phí hút cát, lai dắt.

Bà Huệ cho biết, khi tàu bị trôi dạt, mắc cạn cách bờ khoảng 50m, địa phương đã lo ngại khó được giải cứu.

"Ngày 6/9 vừa qua, triều cường tại vùng biển Tiên Trang dâng cao khiến tàu dâng theo. Đồng thời tàu nhổ neo, trở lại biển khơi mà không cần sự hỗ trợ của tàu lai dắt”, bà Trần Thị Huệ nói.

Theo chủ tàu, để tàu hết mắc cạn họ phải ký hợp đồng chi phí với số tiền hơn 2 tỷ đồng để thuê tàu lai dắt, tàu hút cát tạo độ sâu.

Nhưng sau đó, may mắn nhờ triều cường dâng cao, nên họ chỉ chi một khoản nhỏ để đền bù hợp đồng nói trên.

Tàu 23.000 tấn được giải cứu sau 10 ngày mắc cạn.

Tàu vận tải mắc cạn nói trên có tải trọng 23.000 tấn, dài 151 m, rộng 26 m do thuyền trưởng Hoàng Văn Hợp, quê Nghệ An, điều khiển.

Ngày 25/8, con tàu trên rời cảng Tịnh Long (Ninh Bình) vận chuyển hàng về cảng Nghi Sơn (Thanh Hoá).

Tuy nhiên, khi vào nơi neo đậu, đúng thời điểm bão số 5 (Kajiki) đang đổ bộ vào đất liền, vùng biển Thanh Hóa có sóng to, gió lớn khiến tàu không thể thả neo nên bị trôi dạt, mắc cạn tại bờ biển xã Tiên Trang

Việc con tàu 23.000 tấn may mắn được giải cứu nhờ có hiện tượng khi thủy triều đạt mức cao nhất trong một chu kỳ (ngày rằm tháng 7 âm lịch).

Hiện tượng này xảy ra do sự tác động mạnh mẽ của lực hấp dẫn từ Mặt Trăng và Mặt Trời lên Trái Đất.

Thời điểm triều cường thường diễn ra vào các ngày 30/1 và 15/16 âm lịch hàng tháng, khi cả Mặt Trăng, Mặt Trời và Trái Đất nằm trên một đường thẳng.