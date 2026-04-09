Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú hội kiến Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith bày tỏ vui mừng gặp lại Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú và đánh giá cao ý nghĩa của chuyến thăm, diễn ra trong bối cảnh hai Đảng và hai nước vừa tổ chức thành công Đại hội của mỗi Đảng, cũng như các cuộc Bầu cử Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp của hai nước và trong không khí phấn khởi đón Tết cổ truyền của nhân dân Lào.

Đồng chí Thongloun Sisoulith nhiệt liệt chúc mừng đồng chí Tô Lâm được Quốc hội khóa XVI bầu giữ chức Chủ tịch nước, đồng chí Lê Minh Hưng được bầu làm Thủ tướng Chính phủ, đồng chí Trần Thanh Mẫn được bầu làm Chủ tịch Quốc hội, các chức danh Đảng và Nhà nước đã được kiện toàn, hứa hẹn một giai đoạn phát triển mới của đất nước, đạt được mục tiêu phát triển đã đề ra và vị thế, vai trò của Việt Nam sẽ tiếp tục được nâng cao trên trường quốc tế.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào bày tỏ cảm ơn sâu sắc sự ủng hộ, hỗ trợ chí tình của Việt Nam đối với Lào trong mọi bước đường phát triển của Lào.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào chúc mừng và đánh giá cao những thành tựu to lớn, toàn diện mà Việt Nam đạt được thời gian qua; nhấn mạnh việc đồng chí Trần Cẩm Tú chọn Lào là nước đầu tiên trong hoạt động đối ngoại trên cương vị Thường trực Ban Bí thư ngay sau Đại hội XIV, thể hiện sinh động sự coi trọng và ưu tiên hàng đầu của hai Đảng, hai Nhà nước đối với mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện, gắn kết chiến lược Lào - Việt Nam.

Đồng chí Trần Cẩm Tú bày tỏ vui mừng được thăm lại đất nước Lào tươi đẹp vào thời điểm nhân dân Lào chuẩn bị đón Tết cổ truyền Bunpimay; trân trọng chuyển lời thăm hỏi và chúc mừng nồng nhiệt nhất của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và các đồng chí Lãnh đạo cấp cao Việt Nam tới đồng chí Thongloun Sisoulith, người bạn, người đồng chí thân thiết của Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam, đồng thời chúc mừng đồng chí Tổng Bí thư tiếp tục được tín nhiệm bầu giữ chức Chủ tịch nước CHDCND Lào, nhiệm kỳ 2026-2031. Đồng chí Trần Cẩm Tú chúc mừng đồng chí Thongloun Sisoulith được Quốc hội khóa X của Lào bầu giữ chức Chủ tịch nước.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú nhiệt liệt chúc mừng những thành tựu quan trọng mà đất nước Lào đã đạt được trong thời gian qua, đặc biệt là kết quả thành công rực rỡ của Đại hội lần thứ XII Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, cũng như cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa X và Hội đồng nhân dân cấp tỉnh/thành phố khóa V; bày tỏ tin tưởng chắc chắn rằng, dưới sự lãnh đạo của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào do Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Thongloun Sisoulith lãnh đạo, đất nước Lào anh em sẽ tiếp tục giành được nhiều thắng lợi to lớn hơn nữa trong công cuộc đổi mới.

Nhân dịp này, đồng chí Trần Cẩm Tú đã thông tin với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Thongloun Sisoulith về kết quả thành công của cuộc hội đàm với Thường trực Ban Bí thư Vilay Lakhamphong; khẳng định trước sau như một, Việt Nam luôn coi trọng và dành ưu tiên hàng đầu mối quan hệ đặc biệt “có một không hai” với Lào, ủng hộ mạnh mẽ, toàn diện sự nghiệp bảo vệ, xây dựng đất nước Lào; bày tỏ trân trọng cảm ơn sự giúp đỡ to lớn, chí tình, chí nghĩa, quý báu mà Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào đã dành cho Việt Nam trong suốt thời gian qua.

Hai bên đã thông tin cho nhau về tình hình mỗi Đảng, mỗi nước sau bầu cử Quốc hội, đặc biệt là những định hướng lớn trong công tác xây dựng Đảng, phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh và hội nhập quốc tế.

Đồng chí Trần Cẩm Tú chia sẻ một số kinh nghiệm của Việt Nam trong việc triển khai Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, nhất là trong nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, tăng cường kỷ luật, kỷ cương, đẩy mạnh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, đồng thời thúc đẩy phát triển kinh tế nhanh, bền vững gắn với bảo đảm tiến bộ và công bằng xã hội.

Hai nhà Lãnh đạo bày tỏ vui mừng trước những bước phát triển mới trong quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện và gắn kết chiến lược Việt Nam - Lào. Quan hệ chính trị giữa hai nước ngày càng gắn bó, tin cậy, thể hiện qua việc hai bên thường xuyên trao đổi các đoàn cấp cao. Lãnh đạo cấp cao Việt Nam đánh giá rất cao chuyến thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước vào tháng 01/2026, cũng như chuyến thăm cấp Nhà nước tới Lào của Tổng Bí thư Tô Lâm vào tháng 02/2026.

Kết quả và các định hướng hợp tác đạt được đã tạo động lực mạnh mẽ, thúc đẩy quan hệ hai Đảng, hai nước phát triển sâu rộng, thiết thực và hiệu quả trong giai đoạn mới. Phía Việt Nam đã ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện thỏa thuận cấp cao Việt Nam - Lào năm 2026.

Đồng chí Trần Cẩm Tú khẳng định, Việt Nam luôn nhất quán coi trọng và ưu tiên hàng đầu việc củng cố, phát triển quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện và gắn kết chiến lược với Lào; đồng thời bày tỏ sự ủng hộ mạnh mẽ đối với các đường hướng, chính sách phát triển kinh tế - xã hội của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào. Đồng chí nhấn mạnh Việt Nam sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm, ủng hộ, phối hợp chặt chẽ với Lào trong quá trình phát triển, vì lợi ích chung của hai nước và vì hòa bình, ổn định, hợp tác ở khu vực.

Về phương hướng hợp tác trong thời gian tới, hai bên nhất trí tiếp tục đẩy mạnh trao đổi đoàn cấp cao và các cấp; triển khai hiệu quả các thỏa thuận đã đạt được; tiếp tục tăng cường hợp tác an ninh - quốc phòng, phòng chống tội phạm, nhất là tội phạm ma túy, xuyên biên giới, an ninh mạng; thúc đẩy kết nối hai nền kinh tế, nhất là về hạ tầng, tập trung thực hiện các dự án trọng điểm, trong đó có những dự án kết nối giao thông giữa hai nước; tiếp tục tăng cường hợp tác thương mại, đầu tư, khuyến khích danh nghiệp Việt Nam đầu tư nhiều hơn tại Lào trong những lĩnh vực Việt Nam quan tâm và Lào có tiềm năng; nâng cao chất lượng hợp tác giáo dục - đào tạo, phát triển nguồn nhân lực, đặc biệt là nhân lực chất lượng cao, tăng cường gắn kết giữa các địa phương, đặc biệt là các địa phương biên giới.

Hai bên cũng nhất trí phối hợp chặt chẽ để chuẩn bị tốt các hoạt động kỷ niệm Năm đoàn kết hữu nghị Việt Nam - Lào 2027, nhân dịp 65 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao (1962 - 2027) và 50 năm Ngày ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam - Lào (1977 - 2027). Đây được xác định là dấu mốc quan trọng nhằm lan tỏa trong Đảng, trong nhân dân hai nước về quan hệ hợp tác, tình đoàn kết đặc biệt Việt Nam - Lào.

Nhân dịp này, hai nhà Lãnh đạo đã trao đổi về các vấn đề khu vực và quốc tế mà hai bên cùng quan tâm; khẳng định cùng nhau đoàn kết trong quan hệ song phương và phối hợp lập trường trên các diễn đàn khu vực và quốc tế trong bối cảnh tình hình thế giới có nhiều biến động nhanh chóng, khó lường.

Hai nhà Lãnh đạo bày tỏ tin tưởng rằng, với quyết tâm chính trị cao của lãnh đạo hai Đảng, hai Nhà nước cùng sự đồng lòng của Nhân dân hai nước, quan hệ Việt Nam - Lào sẽ tiếp tục phát triển mạnh mẽ, đi vào chiều sâu, thực chất và hiệu quả hơn nữa trong giai đoạn mới, góp phần tích cực vào hòa bình, ổn định và phát triển ở khu vực.

Cũng trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào, chiều 9/4, đồng chí Trần Cẩm Tú và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam dự chiêu đãi do đồng chí Vilay Lakhamphong, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Đảng Nhân dân Cách mạng Lào chủ trì.

Trong phát biểu chào mừng đồng chí Trần Cẩm Tú và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam, đồng chí Vilay Lakhamphong đánh giá cao kết quả cuộc hội đàm diễn ra cùng ngày. Đồng chí bày tỏ tỏ tin tưởng rằng, với sự quyết tâm cao của hai Đảng, hai Nhà nước và sự đồng lòng của nhân dân hai nước, quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện, gắn kết chiến lược Việt Nam - Lào sẽ tiếp tục phát triển mạnh mẽ, góp phần tích cực vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc của mỗi nước, vì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới.

Đồng chí Vilay Lakhamphong tin tưởng rằng, chuyến thăm lần này sẽ đóng góp hết sức quan trọng cho việc gìn giữ mối quan hệ song phương.

Phát biểu tại sự kiện, đồng chí Trần Cẩm Tú khẳng định: sự đón tiếp nồng hậu, chu đáo, thắm đượm tình đồng chí, anh em mà các đồng chí dành cho cá nhân và đoàn công tác là minh chứng sinh động cho mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện và gắn kết chiến lược Việt Nam - Lào.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú cho biết: Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam luôn làm hết sức mình, kề vai, sát cánh, sẻ chia, đồng hành cùng với Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào gìn giữ tình cảm gắn bó keo sơn, thủy chung son sắt giữa hai dân tộc, không ngừng vun đắp mối quan hệ hai bên ngày càng bền chặt, sâu sắc và đơm hoa kết trái. Đây không chỉ là tài sản vô giá, mà còn là niềm tự hào thiêng liêng, cần được nâng niu, gìn giữ và trao truyền cho các thế hệ mai sau như ý nguyện của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Việt - Lào, hai nước chúng ta, tình sâu hơn nước Hồng Hà Cửu Long” của Chủ tịch Kaysone Phomvihane: “Núi có thể mòn, sông có thể cạn, song tình nghĩa Lào - Việt mãi mãi vững bền hơn núi, hơn sông” và Chủ tịch Souphanouvong: “Tình đoàn kết Lào - Việt cao hơn núi, dài hơn sông, rộng hơn biển cả, đẹp hơn trăng rằm, ngát thơm hơn bất cứ đóa hoa nào thơm nhất”.

Đây là hoạt động cuối cùng của đồng chí Trần Cẩm Tú và đoàn đại biểu cấp cao nước ta trong chuyến thăm chính thức nước bạn Lào. Tối nay, đồng chí Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú và Đoàn đại biểu cấp cao rời Viêng-Chăn, lên đường thăm chính thức Vương quốc Campuchia, theo lời mời của đồng chí Samdech Say Chhum, Phó Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia, Trưởng Ban Thường trực Ban Thường vụ Trung ương Đảng Nhân dân Campuchia.