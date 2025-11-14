Thủ đô Ukraine hứng chịu đợt tấn công quy mô lớn

(VTC News) -

Thủ đô Kiev rạng sáng 14/11 bị tấn công “quy mô lớn”, theo thông báo của Thị trưởng Vitaly Klitschko, trong khi các phóng viên AFP tại hiện trường ghi nhận nhiều tiếng nổ vang lên khắp thành phố.

Lính cứu hỏa đứng gần những chiếc ô tô bị cháy rụi tại hiện trường vụ va chạm sau cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Nga, ngày 8/11. (Ảnh: Reuters)

Các phóng viên AFP chứng kiến đạn vạch đường được bắn lên để nhắm vào máy bay không người lái, cùng việc nhiều hệ thống phòng thủ tên lửa được triển khai khắp thành phố.

Ông Klitschko cho biết mái của một tòa nhà 5 tầng ở quận Solomyansky bốc cháy sau đòn tấn công. Nhiều cuộc gọi cầu cứu y tế được ghi nhận ở các quận Desnyansky và Shevchenkivsky.

Một vụ cháy khác cũng xảy ra tại một tòa nhà dân cư ở quận Podilsky.

Nga gia tăng các cuộc oanh kích nhằm vào Kiev trong những tháng gần đây, đặc biệt nhắm vào hạ tầng năng lượng, hệ thống đường sắt.

Trước đó, Tổng thống Volodymyr Zelensky ngày 13/11 tới thăm binh sĩ gần mặt trận đông nam Ukraine, cảnh báo sự cần thiết phải gia cố phòng tuyến sau khi Ukraine đánh mất thêm vị trí trong bối cảnh giao tranh ngày càng dữ dội.

Ông Zelensky cho biết tình hình gần làng Orikhiv là “một trong những điểm khó khăn nhất” trên mặt trận rộng lớn. Ông nhấn mạnh rằng ngăn chặn bước tiến của Nga tại đây là yếu tố then chốt để bảo vệ thành phố Zaporizhzhia.

Trong khi Nga đang áp sát Pokrovsk ở miền đông và dồn sức về hướng Kupiansk ở đông bắc, sức ép gia tăng tại mặt trận đông nam trở thành mối lo mới đối với Ukraine và các đồng minh.

Đầu tuần này, Tổng tư lệnh quân đội Ukraine Oleksandr Syrskyi thừa nhận tình hình ở một số khu vực của tỉnh Zaporizhzhia “xấu đi rõ rệt”.

Chuyến đi diễn ra khi chính quyền Zelensky đang xử lý hậu quả của bê bối tham nhũng trong ngành năng lượng, và Nga liên tục tấn công các cơ sở năng lượng.

Ukraine thời gian qua cũng tìm cách gây sức ép ngược lại Nga, sử dụng máy bay không người lái tấn công hạ tầng dầu mỏ nằm sâu trong lãnh thổ Nga nhằm gây thiếu hụt và làm suy giảm nguồn thu của Moskva.

Theo quân đội Ukraine, trong đêm họ đánh trúng một cảng dầu ở Crimea, một kho chứa dầu ở Zaporizhzhia, cùng nhiều mục tiêu quân sự khác. Các đòn tấn công sử dụng nhiều loại vũ khí, trong đó có Flamingo, tên lửa hành trình phóng từ mặt đất do Ukraine tự phát triển, với tầm bắn lên tới hàng nghìn km.