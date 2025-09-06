Ông Zelensky từ chối tới Moskva gặp ông Putin, gợi ý địa điểm mới là Kiev

(VTC News) -

Hôm 5/8, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky lần đầu đề cập đến đề xuất tới Moskva để đàm phán với Tổng thống Nga Vladimir Putin trong cuộc phỏng vấn với ABC News.

Nhà lãnh đạo Ukraine nhấn mạnh: "Ông ấy có thể đến Kiev. Tôi không thể đến Moskva khi đất nước tôi bị tên lửa tấn công mỗi ngày". Ông Zelensky nói thêm: "Ông Putin hiểu về điều đó”.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. (Ảnh: Global Images Ukraine)

Trước đó, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết trong cuộc phỏng vấn với TASS tại Diễn đàn Kinh tế phương Đông (EEF) rằng, Tổng thống Putin đã mời Tổng thống Zelensky đến Moskva để đàm phán.

Ông Peskov cũng lưu ý Nga sẵn sàng đạt mục tiêu của mình ở Ukraine bằng biện pháp hòa bình, nhưng nếu điều đó không khả thi, chiến dịch quân sự đặc biệt sẽ tiếp tục.

Hôm 3/9, ông Putin cũng nói rằng “ông chưa bao giờ phản đối việc gặp ông Zelensky". “Nếu ông Zelensky sẵn sàng, vậy hãy để ông ấy đến Moskva. Cuộc gặp này sẽ diễn ra", ông Putin phát biểu.

Tổng thống Mỹ Donald Trump cũng đặt mục tiêu tổ chức cuộc gặp ba bên giữa nhà lãnh đạo Mỹ, Nga và Ukraine tại Alaska vào tháng trước với ông Putin. Sau đó, ông Putin cho biết cuộc gặp song phương giữa Tổng thống Nga và Tổng thống Ukraine sẽ diễn ra sau khi nhà lãnh đạo Kiev đến Nhà Trắng.

Trong khi đó, chỉ huy tác chiến máy bay không người lái hàng đầu của Ukraine Robert "Madyar" Brovdi cho biết, UAV Ukraine vẫn thực hiện cuộc tấn công nhằm vào nhiều cơ sở dầu mỏ của Nga, trong đó có nhà máy lọc dầu lớn nhất thuộc tập đoàn Rosneft ở Ryazan, cách Moskva khoảng 180km về phía Đông Nam.

Bộ Quốc phòng Nga cũng tuyên bố bắn hạ 92 máy bay không người lái của Ukraine chỉ trong một đêm. Thời gian gần đây, Ukraine tăng cường nhiều cuộc tấn công tầm xa vào cơ sở năng lượng của Nga, nhắm vào nhà máy lọc dầu và kho chứa để cắt giảm ngân sách của Moskva.

Chỉ riêng trong tháng 8, Ukraine tấn công ít nhất 12 nhà máy lọc dầu, số cơ sở bị tê liệt chiếm hơn 17% tổng công suất lọc dầu của Nga, tương đương 1,1 triệu thùng/ngày.