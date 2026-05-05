Thiếu nữ 14 tuổi ở Quảng Ngãi suýt sập bẫy 'việc nhẹ, lương cao'

(VTC News) -

Ngày 5/5, Công an xã Tây Trà, tỉnh Quảng Ngãi, cho biết vừa ngăn chặn kịp thời một thiếu nữ bị dụ dỗ vào TP.HCM làm "việc nhẹ, lương cao".

Theo đó, sáng 4/5, Công an xã Tây Trà tiếp nhận tin báo của bà H.T.Th. (trú thôn Trà Nga, xã Tây Trà) về việc cháu nội của bà là H.T.H.M. (14 tuổi) có biểu hiện bỏ học, rời khỏi nhà, nghi bị đối tượng xấu dụ dỗ vào TP.HCM làm “việc nhẹ, lương cao”.

Công an xã Tây Trà ngăn chặn kịp thời thiếu nữ bị dụ dỗ vào TP.HCM. (Ảnh: C.A)

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, xác định M. đang di chuyển trên xe khách từ Tây Trà xuống bến xe Quảng Ngãi để tiếp tục hành trình vào TP.HCM, Công an xã Tây Trà khẩn trương triển khai lực lượng, đồng thời liên hệ với nhà xe và phối hợp Công an xã Trà Bồng kịp thời đưa M. về trụ sở an toàn.

Qua làm việc sơ bộ, M. cho biết quen một người tên “An” trên mạng xã hội Facebook. Người này đã rủ rê, giới thiệu M. vào TP.HCM làm việc với lời hứa “việc nhẹ, lương cao”.

Sau đó, một người đàn ông tự xưng là chủ cơ sở việc làm đã liên hệ M. và hứa hẹn chi trả chi phí đi lại, sắp xếp công việc. M. hoàn toàn không biết rõ công việc cụ thể là gì, cũng không có bất kỳ thông tin xác thực nào về người này.

Nhận thấy dấu hiệu rõ ràng của thủ đoạn lừa đảo, dụ dỗ lao động, lực lượng Công an xã đã kịp thời tuyên truyền, giải thích để M. nhận thức được nguy cơ, hậu quả có thể xảy ra như bị bóc lột sức lao động, cưỡng bức lao động, thậm chí rơi vào các đường dây mua bán người. Sau khi được vận động, M. đã nhận ra sai lầm và cam kết không tái phạm.