The Grand Esports 2026: Ngày hội thể thao điện tử đáng chú ý trong tháng 7

(VTC News) -

The Grand Esports 2026 lần đầu tiên diễn ra từ ngày 9-12/7 tại Cung Điền kinh Mỹ Đình (Hà Nội), đánh dấu một trong những điểm nhấn lớn của hệ sinh thái esports Việt Nam trong năm nay.

Với định vị là sự kiện esports cấp quốc gia, The Grand Esports 2026 không chỉ là nơi tranh tài của các vận động viên chuyên nghiệp mà còn là điểm hội tụ của cộng đồng game thủ, các đội tuyển, streamer, KOL/KOC và người hâm mộ trên toàn quốc.

Sự kiện do Cục Thể dục Thể thao Việt Nam, Hội Thể thao điện tử giải trí Việt Nam (VIRESA) và TCT Truyền thông đa phương tiện VTC - Công ty VTC Mobile phối hợp tổ chức.

BTC cho biết, sự kiện bao gồm chuỗi nội dung thi đấu và hoạt động quy mô lớn như Giải Vô địch Trẻ Thể thao điện tử Quốc gia, giải đấu quốc tế Esports Championship Grand Finals (ECG), Festival Esports và gala trao giải.

Trong đó, Giải Vô địch Trẻ Thể thao điện tử Quốc gia được xem là sân chơi trọng tâm dành cho thế hệ vận động viên trẻ, tạo môi trường thi đấu chuyên nghiệp ngay từ cấp quốc gia, qua đó góp phần phát hiện và bồi dưỡng tài năng mới cho esports Việt Nam.

Ở hạng mục quốc tế, Esports Championship Grand Finals (ECG) mang đến các trận đấu có tính cạnh tranh khu vực, với sự bảo trợ của Liên đoàn Thể thao điện tử Đông Nam Á, đồng thời được xây dựng theo hướng tiệm cận các tiêu chuẩn thi đấu chuyên nghiệp.

The Grand Esports 2026 cũng công bố 6 bộ môn thi đấu chính thức gồm CrossFire (CF), Audition, Au Mobile, Street Fighter 6 (SF6), Summoners War và Epic Seven. Đây là sự kết hợp giữa các tựa game có cộng đồng lâu năm tại Việt Nam và những bộ môn mang màu sắc mới của thị trường quốc tế.

Không chỉ dừng lại ở thi đấu, sự kiện còn được tổ chức theo mô hình “festival esports”, với loạt hoạt động dành cho cộng đồng như giao lưu tuyển thủ, streamer, KOL/KOC, cosplay, minigame, trải nghiệm game và các phần quà, vật phẩm độc quyền dành cho người tham dự.

Theo ban tổ chức, việc kết hợp giữa giải đấu cấp quốc gia và không gian lễ hội cộng đồng nhằm mở rộng quy mô tiếp cận của esports, đưa thể thao điện tử đến gần hơn với công chúng, đồng thời tạo ra một điểm hẹn thường niên cho cộng đồng game thủ Việt Nam.

Trong bối cảnh esports đang ngày càng được công nhận như một lĩnh vực thể thao - giải trí chuyên nghiệp, những sự kiện quy mô quốc gia như The Grand Esports 2026 được kỳ vọng sẽ góp phần thúc đẩy hệ sinh thái thi đấu, đồng thời khẳng định vị thế của Việt Nam trên bản đồ thể thao điện tử khu vực.