Tháp Polaris cất nóc, The Maris Vũng Tàu khuấy đảo hè với Maris Festival 2026

Phát biểu tại sự kiện, đại diện TDG Group đã nhấn mạnh cam kết dồn mọi nguồn lực tốt nhất để căn hộ biển Polaris trở thành một tổ ấm thứ hai trọn vẹn, tiên phong chuẩn sống All-in-One, đáp ứng nhu cầu nghỉ dưỡng và trải nghiệm cho mỗi gia đình.

Tháp Polaris chính thức cất nóc, đánh dấu cột mốc quan trọng của khu compound nghỉ dưỡng cao cấp The Maris Vũng Tàu.

Bên cạnh Polaris, tháp Atlantic cũng đang trong giai đoạn xây dựng cao điểm để sớm hoàn thiện đồng bộ. Việc tập trung nguồn lực đưa các tháp căn hộ về đích không chỉ minh chứng cho tiềm lực tài chính của TDG Group mà còn khẳng định chiến lược phát triển bền vững, tối ưu hiệu quả khai thác kinh doanh cho nhà đầu tư.

Sức sống thực tế: Điểm đến đa trải nghiệm của hàng ngàn du khách

Bên cạnh những cột mốc thi công ấn tượng, The Maris Vũng Tàu đã sớm vận hành các hạng mục tiện ích, trở thành tâm điểm du lịch của phố biển.

Chiến lược phát triển bền vững của chủ đầu tư TDG Group được thể hiện qua việc kiến tạo một điểm đến đa trải nghiệm, thu hút hàng ngàn lượt khách ghé thăm vào mỗi dịp cuối tuần và lễ, Tết. Điều này giúp người mua có cái nhìn khách quan về khả năng vận hành và tiềm năng khai thác kinh doanh thực tế của căn hộ Polaris cũng như toàn thể dự án The Maris Vũng Tàu trong tương lai.

The Maris Vũng Tàu trở thành điểm đến check-in quen thuộc dành cho các gia đình vào mỗi dịp cuối tuần, Lễ, Tết.

Mừng đại lễ 30/4 - 1/5 sắp tới, sự kiện Maris Amazing Summer 2026 sẽ kích hoạt mùa hè sôi động, biến The Maris thành tâm điểm lễ hội tại Vũng Tàu, với hàng loạt hoạt động giải trí đặc sắc như: đại chiến bọt biển, cắm trại bên biển, tổ hợp thể thao biển (phao chuối, jetski, xe đạp nước…), đua xe go-kart, hội diều khổng lồ…

Cùng với đó là chuỗi đêm nhạc Minishow xuyên suốt từ 30/4 đến 2/5, với sự góp mặt của ca sĩ Thanh Hà, Minh Tuyết và Lyly sẽ tạo nên một không gian âm nhạc sống động và đặc sắc bên bờ biển thơ mộng tại The Maris Vũng Tàu.

Bên cạnh đó, trong mùa hè này, The Maris Vũng Tàu cũng mở cửa tự do đón khách tham quan và trải nghiệm các hoạt động bãi biển vào khung giờ 8h30 - 10h00, thứ 7 và Chủ nhật hàng tuần. Theo đó, du khách đến với dự án sẽ được miễn phí vé vào cổng và tham gia các trò chơi bên bãi biển: vẽ tranh, đại chiến bọt biển, tắm biển… và trải nghiệm các môn thể thao biển với mức chi phí phù hợp.

Với mô hình nghỉ dưỡng khép kín All-in-One, chủ đầu tư TDG Group còn phát triển Maris Family Club, mở ra điểm hẹn vui khỏe mới cho cả gia đình. Đây là sẽ dịp để cả gia đình cùng nhau khám phá những hoạt động yêu thích như: pickleball, muay Thái, zumba, bơi lội, yoga, vẽ tranh… Mỗi hoạt động đều mang đến một màu sắc riêng, góp phần tạo nên hành trình sống khỏe, sống vui và tràn đầy hứng khởi mỗi ngày.

Với chuỗi câu lạc bộ "all-in-one" Maris Family Club, mỗi thành viên đều tìm thấy nhịp điệu của riêng mình.

Sự kết hợp giữa tiến độ thi công thần tốc và nhịp sống sôi động từ các hoạt động trải nghiệm thực tế đã tạo nên một bức tranh giá trị bền vững tại dự án The Maris Vũng Tàu. Chủ đầu tư TDG Group đang từng bước minh chứng được giá trị của bất động sản nghỉ dưỡng được đo lường bằng sự hài lòng của cư dân và lượng khách du lịch đổ về trong những dịp cuối tuần và Lễ, Tết.