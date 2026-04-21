'Gã điên' khiến võ thuật Trung Quốc chao đảo, 10 năm sau biến mất không dấu vết

(VTC News) -

Video: Trận đấu giữa Từ Hiểu Đông và Nguỵ Lôi

Cách đây chừng một thập kỷ, cái tên Từ Hiểu Đông xuất hiện dày đặc trên mọi nền tảng mạng xã hội Trung Quốc. Mọi động thái của Từ Hiểu Đông đều khiến dân mạng dậy sóng.

Bằng cách trực tiếp bước lên võ đài, thách đấu nhiều võ sư của các môn phái cổ truyền tại Trung Quốc, tuyên bố sẽ "lật tẩy những trò kung fu lừa đảo", Từ Hiểu Đông đã tạo ra một cơn địa chấn hiếm thấy trong thế giới võ thuật của đất nước tỷ dân. Điều này cũng khuấy động làn sóng "xét lại" về kungfu - võ thuật cổ truyền Trung Quốc.

Thế nhưng, một thập kỷ sau, nhân vật từng khiến giới võ thuật chao đảo ấy dường như biến mất khỏi các nền tảng mạng xã hội. Thậm chí, những tư liệu ngày trước của võ sĩ có biệt danh "chó điên" cũng bị xoá sổ không còn dấu vết lưu trữ.

Những cuộc thách đấu làm rung chuyển võ lâm Trung Quốc

Khởi đầu của tất cả là một cuộc tranh cãi tưởng chừng nhỏ trên mạng xã hội vào năm 2017. Khi đó, Từ Hiểu Đông, được biết đến với biệt danh "chó điên", công khai đặt câu hỏi về khả năng “siêu nhiên” mà một số võ sư kung fu tuyên bố sở hữu.

Trong số đó có Nguỵ Lôi, người sáng lập Lôi Công Thái Cực và khá có tiếng tăm. Ông từng tuyên bố có thể dùng một “trường lực vô hình” để giữ chim bồ câu trên tay, hay bóp nát ruột dưa hấu mà không làm vỡ vỏ. Ở Trung Quốc, niềm tin rằng các bậc thầy kung fu sở hữu năng lực thần bí vốn khá phổ biến, và Nguỵ Lôi chỉ là một trong số nhiều người đưa ra những tuyên bố như vậy.

Nói về quyết định thách đấu Ngụy Lôi, Hiểu Đông cho biết anh không thể làm ngơ khi chứng kiến đối thủ liên tục tỏ ra coi thường MMA. Điều khiến anh bức xúc hơn là việc Ngụy Lôi quảng bá môn phái của mình bằng những đoạn clip đánh bại một “diễn viên” nước ngoài trên sóng CCTV.

Từ Hiểu Đông được biết đến với biệt danh "chó điên". (Nguồn: SCMP)

Trong đoạn video ghi lại trận đấu ngày 27/4/2017, Hiểu Đông bước vào với tư thế quen thuộc của MMA. Ngược lại, Nguỵ Lôi di chuyển vòng quanh, hai tay giơ cao, động tác giống như bọ ngựa. Chỉ thăm dò vài giây, Hiểu Đông lập tức áp sát, liên tiếp tung những cú đấm mạnh vào vùng đầu đối phương.

Nguỵ Lôi gần như không kịp phản ứng, nhanh chóng ngã gục xuống sàn. Hiểu Đông lao tới, dồn dập ra đòn cho đến khi trọng tài buộc phải can thiệp. Tất cả kết thúc chỉ trong khoảng 10 giây.

Đối thủ tiếp theo của Từ Hiểu Đông là Đinh Hạo, người tự nhận mình là “một trong tứ đại cao thủ Vịnh Xuân của Trung Quốc”. Tuy nhiên, trên sàn đấu, anh bị Hiểu Đông hạ gục chỉ hơn 1 phút trước khi trọng tài phải dừng trận. Sau đó, anh tiếp tục thách đấu Điền Dã trong một trận đấu được phát trực tiếp. Sau khoảng 2 phút thăm dò, Từ Hiểu Đông tung đòn dồn dập khiến đối thủ chảy máu khắp khuôn mặt.

Tháng 5/2019, Từ Hiểu Đông hạ gục Lã Cương chỉ sau 47 giây bằng loạt đòn đấm mạnh, khiến đối thủ gãy mũi và phải nhập viện. Sang năm tiếp theo, anh tiếp tục đánh bại võ sư kungfu Trần Dũng, gây thêm tranh cãi cho võ cổ truyền Trung Quốc.

Khi “gã điên” bị xóa khỏi không gian mạng

Những chiến thắng của Hiểu Đông vượt ra ngoài phạm vi thể thao, nó giống như một cú đấm thẳng vào niềm tin lâu đời về kung fu. Trong một xã hội nơi võ thuật truyền thống gắn liền với lịch sử hàng nghìn năm và được xem là di sản tinh thần, việc một võ sĩ MMA công khai “vạch trần” các cao thủ bị coi là hành động xúc phạm.

Một bộ phận công chúng coi anh là người “nói ra sự thật”, phơi bày những chiêu trò thương mại hóa và thổi phồng võ thuật truyền thống. Nhưng với nhiều người khác, Hiểu Đông là kẻ phá hoại, đặt MMA - một môn thể thao có nguồn gốc phương Tây - lên trên di sản văn hóa dân tộc.

Từ Hiểu Đông phải hóa trang và dùng biệt danh khi giao đấu. (Nguồn: SCMP)

Hiệp hội Võ thuật Trung Quốc lên án những hành động của Hiểu Đông, cho rằng anh “vi phạm đạo đức võ thuật”. Trong khi đó, chính quyền bắt đầu siết chặt các hoạt động thi đấu tự phát, đặc biệt là những trận mang tính chất thách đấu giữa các trường phái.

Nguyên nhân không chỉ nằm ở các phát ngôn gây tranh cãi. Những gì Hiểu Đông đụng chạm còn liên quan đến một hệ sinh thái lớn hơn nhiều, nơi võ thuật truyền thống không chỉ là văn hóa mà còn là ngành công nghiệp trị giá hàng tỷ USD, gắn với du lịch, giáo dục, giải trí và cả hình ảnh quốc gia. Trong bối cảnh Trung Quốc đẩy mạnh việc quảng bá “sức mạnh mềm”, kung fu đóng vai trò như một biểu tượng toàn cầu. Việc một cá nhân công khai phủ nhận tính hiệu quả của nó, thậm chí gọi đó là “giả”, trở thành điều khó có thể chấp nhận.

Kết quả là Từ Hiểu Đông dần dần biến mất trên các nền tảng mạng xã hội Trung Quốc. Không có tuyên bố chính thức về việc cấm hoàn toàn nội dung liên quan đến Từ Hiểu Đông, nhưng các tài khoản của anh đều bị khóa, nội dung bị gỡ, tên không thể tìm kiếm. Đến khoảng năm 2020, nhiều người dùng internet Trung Quốc gần như không còn thấy bất kỳ thông tin nào về anh. Một nhân vật từng đứng giữa tâm bão dư luận bỗng trở nên vô hình.

Thực tế, Hiểu Đông chuyển sang hoạt động trên các nền tảng quốc tế như YouTube, nơi anh tiếp tục chia sẻ quan điểm và kể lại những gì đã xảy ra. Nhưng nghịch lý nằm ở chỗ phần lớn khán giả trong nước lại không thể tiếp cận những nội dung này do chúng đã bị hạn chế.

Từ Hiểu Đông chia sẻ câu chuyện của mình trên Youtube.

Từ Hiểu Đông thậm chí không được phép dùng tên thật hay hình ảnh cá nhân khi đăng ký các trận thách đấu, do nhà chức trách không muốn anh tận dụng cơ hội để đánh bóng tên tuổi.

Trong một lần thượng đài, anh buộc phải thi đấu dưới biệt danh “Bí Đao”, đồng thời hóa trang như một chú hề. Chỉ khi chấp nhận những điều kiện oái oăm này, trận đấu mới được phép phát sóng trực tiếp.

Hành trình đến điểm thách đấu cũng không hề dễ dàng. Có lần, Từ Hiểu Đông phải ngồi tàu hơn 36 tiếng đồng hồ vì bị xếp hạng D trong hệ thống chấm điểm công dân, đồng nghĩa với việc không được sử dụng máy bay hay tàu cao tốc.

Không dừng lại ở đó, anh còn bị đưa vào “danh sách đen” với mức xếp hạng thấp nhất, bị coi là “công dân không đáng tin cậy”. Điều này kéo theo hàng loạt hạn chế: không được tiếp cận các dịch vụ cao cấp, thường xuyên bị từ chối tại khách sạn hay nhà hàng sang trọng, đồng thời gặp khó khăn trong việc mua hoặc thuê bất động sản.

Ngoài ra, các hoạt động kinh doanh của Từ Hiểu Đông cũng bị siết chặt, việc vay vốn ngân hàng gần như bế tắc. Thậm chí, những ràng buộc này còn ảnh hưởng đến cả con cái, khi cơ hội tiếp cận các điều kiện giáo dục tốt cũng bị hạn chế.