Tăng trưởng mạnh tại châu Âu, Ấn Độ và Mỹ, xu hướng xe điện ngày càng rõ nét

Đầu năm 2026, ngành công nghiệp ô tô thế giới đứng trước một thực tế không thể phủ nhận: biểu đồ doanh số xe chạy xăng và dầu đang đi xuống, trong khi xe điện tiếp tục duy trì đà tăng trưởng hai chữ số.

Các báo cáo mới nhất từ thị trường châu Âu, Mỹ và Ấn Độ cho thấy một bức tranh đồng nhất về sự dịch chuyển năng lượng giao thông. Sự kết hợp giữa hạ tầng sạc bùng nổ, sự hỗ trợ từ chính sách địa phương và sự trỗi dậy của thị trường xe cũ đã tạo ra một "gọng kìm" bóp nghẹt vị thế độc tôn của động cơ đốt trong.

Châu Âu: Xe thuần điện "soán ngôi"

Tại "lục địa già", nơi tiêu chuẩn phát thải luôn là thước đo khắt khe nhất, tháng 2/2026 đã ghi nhận một cột mốc đáng kinh ngạc. Doanh số xe điện thuần pin (BEV) đã tăng tới 16% so với cùng kỳ năm ngoái. Đây là một con số đầy thách thức đối với những quan điểm cho rằng thị trường xe điện đã bão hòa.

Thanh toán phí sạc xe điện tại 1 trạm sạc ở châu Âu.

Điểm đáng chú ý không chỉ nằm ở con số tăng trưởng của xe điện, mà còn ở sự sụt giảm tương ứng của các dòng xe truyền thống. Thị phần của xe xăng và diesel tiếp tục bị thu hẹp khi người tiêu dùng châu Âu ngày càng ưu tiên các phương tiện không phát thải. Sự chuyển dịch này không chỉ đến từ ý thức bảo vệ môi trường mà còn từ tính toán kinh tế dài hạn. Với giá năng lượng biến động, việc sở hữu một chiếc xe điện trở thành phương án tối ưu để bảo vệ túi tiền trước những cú sốc chi phí nhiên liệu.

Các nhà phân tích cho rằng, châu Âu đã vượt qua "điểm uốn". Khi các hãng xe lớn như Volkswagen, Stellantis hay Renault liên tục tung ra các mẫu xe điện giá rẻ hơn, rào cản về chi phí sở hữu ban đầu đang dần được tháo gỡ, biến xe điện thành lựa chọn mặc định của tầng lớp trung lưu.

Ấn Độ: Sức nặng của thị trường tỷ dân

Nếu châu Âu là "ngọn cờ đầu" về công nghệ, thì Ấn Độ đang chứng minh rằng xe điện hoàn toàn có thể bùng nổ tại các nền kinh tế mới nổi.

Thị trường xe điện Ấn Độ ghi nhận bước tiến lịch sử trong năm tài chính 2026 với doanh số chạm mốc gần 200.000 xe, đưa tỷ lệ thâm nhập thị trường lên mức 4,2%. Thành tích này phản ánh sự cộng hưởng giữa chính sách trợ giá và mạng lưới trạm sạc đang mở rộng nhanh chóng trên toàn quốc.

Đáng chú ý, VinFast của Việt Nam đang đẩy mạnh sự hiện diện tại đây thông qua dự án nhà máy sản xuất tại bang Tamil Nadu với quy mô lớn. Sự góp mặt của VinFast không chỉ gia tăng lựa chọn cho người tiêu dùng Ấn Độ mà còn củng cố vị thế của hãng trên bản đồ điện hóa toàn cầu, sẵn sàng cạnh tranh trực tiếp trong phân khúc xe xanh tại thị trường tiềm năng nhất thế giới.

Điểm cốt lõi giúp Ấn Độ thành công trong việc "điện hóa" chính là chiến lược hạ tầng đi trước một bước. Chính quyền các bang đã không còn chờ đợi thị trường mà chủ động tạo ra mạng lưới hỗ trợ. Tại bang Karnataka, kế hoạch lắp đặt trạm sạc với mật độ dày đặc (cứ mỗi 60 - 70km trên các tuyến quốc lộ) đã xóa bỏ hoàn toàn "nỗi lo hết pin" của người lái xe đường dài.

Giao thông ở Ấn Độ.

Tại quận Nagpur, Công ty phân phối điện nhà nước (MSEDCL) cũng đã đưa vào vận hành 307 trạm sạc công cộng.

Việc chính phủ tập trung vào các đô thị lớn và các trục giao thông huyết mạch đã tạo ra một hệ sinh thái sẵn sàng cho người dùng. Đối với một quốc gia có dân số trẻ và tốc độ đô thị hóa nhanh như Ấn Độ, xe điện không chỉ là phương tiện, mà còn là biểu tượng của sự hiện đại và tự chủ năng lượng.

Mỹ: Sức đề kháng trước những rào cản chính trị

Thị trường Mỹ trong năm 2026 mang đến một kịch bản thú vị hơn. Dù đối mặt với những luồng quan điểm trái chiều từ các cấp chính quyền liên bang, hay nỗ lực "đảo ngược" xu hướng điện hóa từ các phe phái chính trị, xe điện vẫn chứng minh được sức sống mãnh liệt.

Các chuyên gia nhận định, "cuộc chiến chống lại xe điện" dường như đang thất bại trước thực tế thị trường. Khi các chính sách ưu đãi từ chính phủ liên bang có dấu hiệu lung lay, các bang và doanh nghiệp địa phương đã ngay lập tức lấp đầy khoảng trống bằng các gói kích cầu riêng biệt. Người tiêu dùng Mỹ đang lựa chọn xe điện dựa trên lợi ích sát sườn: chi phí vận hành thấp và sự tiện nghi của công nghệ mới.

Đặc biệt, biến động địa chính trị toàn cầu, cụ thể là những căng thẳng tại khu vực Trung Đông và cuộc chiến tại Iran, đã đẩy giá xăng dầu lên mức cao kỷ lục. Điều này tạo ra một làn sóng "di cư" ngược từ xe xăng sang xe điện. Người Mỹ vốn ưa chuộng những dòng xe cơ bắp và bán tải lớn, giờ đây đang đổ xô tìm kiếm các phiên bản chạy điện để tránh việc phải chi trả quá nhiều tại các trạm xăng. Kết quả là, các mạng lưới sạc tại Mỹ vẫn tiếp tục mở rộng với tốc độ chưa từng có để đáp ứng nhu cầu thực tế đang tăng vọt.

Thị trường xe cũ: Mảnh ghép cuối cùng cho sự phổ cập

Một trong những tín hiệu rõ ràng nhất khẳng định xu hướng không thể đảo ngược chính là sự bùng nổ của thị trường xe điện đã qua sử dụng. Đầu tháng 4/2026, doanh số xe điện cũ đã xác lập kỷ lục mới. Đây được coi là "làn sóng thứ hai" mang xe điện đến với mọi nhà.

Trước đây, xe điện thường bị gắn mác là "đồ chơi của nhà giàu" do giá thành cao. Tuy nhiên, khi lượng lớn xe điện từ các thế hệ đầu tiên bắt đầu đổ vào thị trường xe cũ với mức giá dễ tiếp cận, rào cản kinh tế đã bị phá vỡ. Việc xe điện cũ lập kỷ lục bán ra cho thấy lòng tin của người tiêu dùng vào độ bền của pin và tính ổn định của hệ thống điện đã được củng cố. Một "làn sóng" lớn hơn đang hình thành khi tệp khách hàng đại chúng nhận thấy việc sở hữu một chiếc xe điện cũ không chỉ kinh tế mà còn là một khoản đầu tư thông minh.