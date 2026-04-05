Tăng tốc bứt phá quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng đã thành công rất tốt đẹp mang theo khát vọng, niềm tin mới, tạo khí thế mới và mở ra xung lực phát triển mới cho đất nước.

Với tinh thần đoàn kết thống nhất, đổi mới sâu rộng, hành động quyết liệt và quyết tâm chính trị cao nhất, chúng ta nhất định sẽ vượt qua mọi khó khăn, thách thức, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc gắn với sức mạnh thời đại, hiện thực hóa hai mục tiêu chiến lược 100 năm, đưa đất nước vững bước tiến vào kỷ nguyên mới - kỷ nguyên phát triển giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội.

Ban Chấp hành Trung ương khóa XIV ra mắt Đại hội.

Nhìn lại nhiệm kỳ 2021-2025, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta đã thể hiện bản lĩnh kiên cường, vượt qua "giông bão", chắt chiu từng cơ hội, nỗ lực không ngừng nghỉ để đạt được những thành quả rất quan trọng trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Trong bối cảnh thế giới biến động nhanh, phức tạp, nhiều vấn đề chưa có tiền lệ, vượt dự báo, cạnh tranh chiến lược gay gắt, xung đột xảy ra ở nhiều nơi, đặc biệt đại dịch COVID-19, thiên tai, bão lũ, biến đổi khí hậu gây hậu quả rất nặng nề; dưới sự lãnh đạo của Ban Chấp hành Trung ương, mà trực tiếp, thường xuyên là Bộ Chính trị, Ban Bí thư, đứng đầu là đồng chí Tổng Bí thư (đồng chí Nguyễn Phú Trọng trước đây và đồng chí Tô Lâm hiện nay); Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các cấp, các ngành, các địa phương đã nỗ lực vượt bậc, bám sát thực tiễn, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai quyết liệt, linh hoạt, hiệu quả các Nghị quyết, Kết luận của Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Quốc hội.

Với phương châm "Đảng đã chỉ đạo, Chính phủ thống nhất, Quốc hội đồng tình, Nhân dân ủng hộ, Tổ quốc mong đợi, bạn bè quốc tế giúp đỡ, thì chỉ bàn làm, không bàn lùi", "đã nói là làm, đã cam kết là phải thực hiện; đã làm, đã thực hiện là phải có hiệu quả", chúng ta đã "biến nguy thành cơ","xoay chuyển tình thế, chuyển đổi trạng thái" và đạt được nhiều thành tựu quan trọng, toàn diện, bao trùm trên các lĩnh vực [1], trong đó nổi bật là: Kiểm soát thành công đại dịch COVID-19 với tinh thần "Đặt sức khỏe, tính mạng của Nhân dân lên trên hết, trước hết", đồng thời thúc đẩy phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội (KTXH).

Nền kinh tế đã thể hiện sức chống chịu kiên cường, đạt tốc độ tăng trưởng thuộc nhóm cao hàng đầu khu vực, thế giới [2] trong khi vẫn giữ vững được ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát tốt lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế; nợ công, nợ Chính phủ, bội chi ngân sách nhà nước thấp hơn giới hạn quy định. Các đột phá chiến lược được triển khai quyết liệt, hiệu quả, góp phần kiến tạo, mở ra không gian phát triển mới theo hướng "thể chế thông thoáng, hạ tầng thông suốt, quản trị thông minh" [3]. Phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia được triển khai quyết liệt [4]. Nhiều vấn đề tồn đọng, kéo dài nhiều năm được tập trung xử lý, góp phần chống lãng phí, giải phóng nguồn lực cho phát triển [5].

Các lĩnh vực văn hóa, xã hội có bước tiến bộ về cả nhận thức, hành động và kết quả; các chính sách an sinh xã hội, chăm lo người có công và giảm nghèo được triển khai toàn diện, hiệu quả và đạt nhiều kết quả nổi bật với tinh thần "không để ai bị bỏ lại phía sau" [6]; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn khoảng 1,3%; đời sống vật chất, tinh thần của người dân tiếp tục được nâng lên [7].

Triển khai quyết liệt, hiệu quả cuộc cách mạng sắp xếp lại giang sơn, tinh gọn bộ máy của hệ thống chính trị, tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp gắn với đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, phân cấp, phân quyền [8], như Tổng Bí thư Tô Lâm đã khẳng định: "Quyết định "sắp xếp lại giang sơn" là bước đi lịch sử có ý nghĩa chiến lược, đánh dấu một giai đoạn phát triển mới của sự nghiệp hoàn thiện bộ máy hành chính nhà nước".

Công tác thanh tra, kiểm tra, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực được đẩy mạnh. Tiềm lực quốc phòng, an ninh, tự chủ chiến lược được củng cố, tăng cường; ưu tiên bố trí nguồn lực đầu tư cho quốc phòng, an ninh lớn nhất từ trước đến nay; chính trị - xã hội ổn định; an ninh trật tự được giữ vững. Đối ngoại và hội nhập quốc tế là điểm sáng, đạt nhiều thành tựu quan trọng [9]; vị thế, uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế được nâng cao; giữ vững được môi trường hòa bình, ổn định cho phát triển đất nước.

Ngày 26/8/2021, Thủ tướng Phạm Minh Chính thị sát công tác phòng chống dịch, thăm hỏi, động viên người dân trong vùng cách ly phong tỏa, ở TP Thủ Đức, TP.HCM những ngày "chống dịch như chống giặc".

Từ thực tiễn công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, chúng ta có thể đúc kết 5 bài học kinh nghiệm quý cho chặng đường phát triển tiếp theo của đất nước:

Một là, sự lãnh đạo đúng đắn, sáng suốt của Đảng là nhân tố hàng đầu quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam; triển khai thực hiện quyết liệt, chủ động, linh hoạt, sáng tạo các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước; nắm chắc tình hình, phản ứng chính sách kịp thời, phù hợp, hiệu quả, nhất là đối với những vấn đề mới, khó, chưa có tiền lệ.

Hai là, không ngừng củng cố, tăng cường đoàn kết, phát huy sức mạnh đoàn kết toàn Đảng, đoàn kết toàn dân, đoàn kết dân tộc, đoàn kết trên dưới một lòng, đoàn kết quốc tế, đồng thời phải có quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt.

Ba là, Nhân dân làm nên lịch sử, sức mạnh bắt nguồn từ Nhân dân, lấy con người là trung tâm, là chủ thể, là mục tiêu và là nguồn lực, động lực quan trọng nhất cho sự phát triển, tạo dựng niềm tin vững chắc của Nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước.

Bốn là, kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại; lấy nội lực là cơ bản, chiến lược, lâu dài, mang tính quyết định; ngoại lực là quan trọng, cần thiết, đột phá; phải nhìn xa, trông rộng, nghĩ sâu, làm lớn; coi trọng thời gian, trí tuệ và sự quyết đoán đúng thời điểm.

Năm là, đẩy mạnh phân cấp, phân quyền đi đôi với phân bổ nguồn lực, nâng cao năng lực thực thi, tăng cường kiểm tra, giám sát, kiểm soát quyền lực; phân công nhiệm vụ theo tinh thần "6 rõ: rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thẩm quyền, rõ thời gian, rõ kết quả".

Nhìn chung, trong bối cảnh khó khăn, thách thức nhiều hơn thời cơ, thuận lợi, nhất là "tác động kép" của các yếu tố bất lợi bên ngoài và những hạn chế, bất cập nội tại kéo dài nhiều năm, những thành tựu đạt được của giai đoạn 2021-2025 là rất quan trọng và đáng trân trọng, tự hào, được Nhân dân và cộng đồng quốc tế đánh giá cao; đặc biệt chúng ta đã giữ được "trong ấm, ngoài êm", củng cố, tăng cường niềm tin vững chắc của Nhân dân vào Đảng, Nhà nước; tiếp tục tạo xu thế đổi mới; tạo đà phát triển nhanh, bền vững; tạo lực phát triển bao trùm, toàn diện; tạo khí thế mới đưa đất nước vững bước tiến vào kỷ nguyên mới.

Thủ tướng Phạm Minh Chính và các em học sinh tại lễ khởi công trường nội trú liên cấp tiểu học - trung học cơ sở tại xã miền núi Bát Mọt, cách trung tâm tỉnh Thanh Hóa khoảng 120 km về phía tây.

Bước vào năm 2026, năm đầu tiên của nhiệm kỳ 2026-2030 với ý nghĩa đặc biệt quan trọng, là giai đoạn đất nước chuyển mình, tiến vào kỷ nguyên phát triển mới trong bối cảnh diễn biến tình hình, cục diện thế giới dự báo tiếp tục chuyển biến nhanh, phức tạp, khó lường.

Xu hướng phân tách, phân mảnh, đa cực làm thay đổi, thậm chí phá vỡ nhiều luật lệ vốn đã định hình trật tự thế giới sau nhiều thập niên; cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn tiếp tục diễn ra ngày càng gay gắt, phức tạp; các chuỗi cung ứng, thương mại, đầu tư toàn cầu biến động mạnh; sự phát triển bùng nổ của công nghệ mới tác động sâu sắc trên nhiều phương diện; các yếu tố an ninh phi truyền thống, dịch bệnh, thiên tai, biến đổi khí hậu tiếp tục diễn biến bất thường, gây hậu quả nặng nề; trong khi nước ta vẫn là nước đang phát triển, nền kinh tế đang trong quá trình chuyển đổi, quy mô còn khiêm tốn, độ mở cao và năng lực cạnh tranh, khả năng chống chịu cần tiếp tục được củng cố, tăng cường.

Đặc biệt, từ cuối tháng 2/2026, xung đột quân sự nổ ra và lan rộng ở Trung Đông đã và đang tác động, ảnh hưởng nặng nề đến nhiều quốc gia, khu vực và nền kinh tế toàn cầu [10]; nhưng phải xem đây cũng là cơ hội để tái cấu trúc nền kinh tế theo hướng xanh, số, nhanh và bền vững.

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng đặt ra mục tiêu, yêu cầu nhiệm kỳ 2026-2030 là phải giữ vững môi trường hoà bình, ổn định, phát triển nhanh, bền vững đất nước và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa; phấn đấu tăng trưởng kinh tế hai con số; không ngừng cải thiện và nâng cao toàn diện đời sống Nhân dân; tự chủ chiến lược, tự cường, tự tin, tiến mạnh trong kỷ nguyên mới của dân tộc; thực hiện thắng lợi 2 mục tiêu chiến lược 100 năm, vì một nước Việt Nam hoà bình, độc lập, dân chủ, giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội.

Quan điểm chỉ đạo xuyên suốt là kiên định và vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và lý luận về đường lối đổi mới của Đảng; kiên định mục tiêu độc lập dân tộc gắn với chủ nghĩa xã hội; giữ vững tự chủ chiến lược, đồng thời không ngừng đổi mới tư duy, mô hình và phương thức phát triển để đưa đất nước phát triển nhanh, bền vững với phương châm phát triển để ổn định, ổn định để thúc đẩy phát triển; khơi dậy mạnh mẽ truyền thống yêu nước, khát vọng phát triển, tinh thần đoàn kết, ý chí tự chủ, tự tin, tự lực, tự cường, tự hào dân tộc; phát huy sức mạnh văn hoá, con người thành nguồn lực nội sinh và động lực mạnh mẽ cho sự phát triển.

Đẩy mạnh xây dựng, hoàn thiện đồng bộ thể chế phát triển nhanh, bền vững; bảo đảm tự chủ chiến lược gắn với thực hiện đồng bộ 4 chuyển đổi: chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, chuyển đổi năng lượng, chuyển đổi cơ cấu và chất lượng nguồn nhân lực. Triển khai đồng bộ các nhiệm vụ trọng tâm với phát triển kinh tế, xã hội và bảo vệ môi trường là trung tâm; xây dựng Đảng là then chốt; phát triển văn hoá, con người là nền tảng; tăng cường quốc phòng, an ninh và đẩy mạnh đối ngoại, hội nhập quốc tế là trọng yếu, thường xuyên.

Thủ tướng Phạm Minh Chính kiểm tra, đôn đốc, thúc đẩy tiến độ dự án đường bộ cao tốc Đồng Đăng (Lạng Sơn) - Trà Lĩnh (Cao Bằng) và trò chuyện cùng người lao động tại công trường.

Tại Hội nghị Trung ương 2, khoá XIV vừa qua, đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm đã khái quát và nhấn mạnh 05 nội dung công việc quan trọng của nhiệm kỳ về: (1) Công tác chính trị, tư tưởng trong Đảng với "4 kiên định" [11]; (2) Mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số; (3) Phát huy thế mạnh mô hình chính quyền địa phương 2 cấp; (4) Công tác kiểm tra giám sát, kiểm soát quyền lực và đấu tranh phòng, chống tham nhũng lãng phí tiêu cực; (5) Bảo đảm quốc phòng, an ninh, đối ngoại, hội nhập quốc tế trong giai đoạn mới.

Trong đó, tăng trưởng kinh tế hai con số là đòi hỏi khách quan từ yêu cầu phát triển đất nước trong giai đoạn mới và khát vọng vươn lên của cả dân tộc với "4 nguyên tắc" cốt lõi [12]. Đồng thời, để tạo "động lực của động lực" cho phát triển, Trung ương sẽ sớm xây dựng Nghị quyết về mô hình phát triển đất nước trong giai đoạn mới dựa trên khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Trong kỷ nguyên đổi mới sáng tạo, phải thay đổi tư duy, chuyển đổi trạng thái từ bị động chống đỡ sang chủ động thích ứng, biến nguy thành cơ, kiểm soát rủi ro hiệu quả thành lợi thế cạnh tranh cho nền kinh tế. Yêu cầu từng bộ, ngành, địa phương khẩn trương quán triệt, triển khai thực hiện; tập trung xác định rõ những động lực đột phá, đề ra các giải pháp cụ thể trên các lĩnh vực, phân công trách nhiệm theo tinh thần "6 rõ" để đạt được tăng trưởng 2 con số; bám sát thực tiễn, chuẩn bị sẵn sàng các phương án, kịch bản chỉ đạo điều hành; chú trọng những giải pháp đột phá mang tính "xoay chuyển tình thế, chuyển đổi trạng thái" để tận dụng cơ hội, thúc đẩy phát triển các lĩnh vực; đồng thời nâng cao năng lực dự báo chiến lược, tự chủ chiến lược, quản trị rủi ro; tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, thúc đẩy sản xuất kinh doanh, tiết giảm chi phí, tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp.

Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị "Doanh nghiệp góp phần vào tăng trưởng hai con số và Thủ tướng tri ân doanh nghiệp" được tổ chức tại trụ sở Chính phủ.

Đất nước đứng trước vận hội mới; nhiệm vụ đặt ra là rất nặng nề, nhưng cũng rất vinh quang và cũng là trọng trách trước lịch sử của những thế hệ chúng ta hôm nay.

Quán triệt tinh thần "nguồn lực bắt nguồn từ tư duy, tầm nhìn; động lực bắt nguồn từ sự đổi mới, sáng tạo; sức mạnh bắt nguồn từ Nhân dân, doanh nghiệp", dưới sự lãnh đạo của Đảng, Chính phủ, các cấp, các ngành, các địa phương cần phải quyết liệt, sáng tạo hơn nữa trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, tạo đột phá phát triển với phương châm "đã nỗ lực rồi thì phải nỗ lực hơn nữa, đã quyết tâm rồi thì phải quyết tâm cao hơn nữa, đã hành động quyết liệt rồi thì phải hành động quyết liệt hơn nữa", "đã nói là làm, đã cam kết là thực hiện, đã thực hiện là phải có hiệu quả"; tập trung triển khai thực hiện nghiêm túc, quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả các Nghị quyết của Đảng, Quốc hội, Chính phủ; chú trọng "1 mục tiêu, 2 bảo đảm, 3 có, 4 không, 5 hóa": (i) "1 mục tiêu" là chăm lo cho Nhân dân có cuộc sống ấm no, hạnh phúc, năm sau tốt hơn năm trước; (ii) "2 bảo đảm" gồm: bảo đảm phát triển để ổn định, bảo đảm ổn định để thúc đẩy phát triển nhanh, bền vững; (iii) "3 có" gồm: có sự đóng góp của Nhà nước, có sự đóng góp của doanh nghiệp, có sự đóng góp của nhân dân; (iv) "4 không" gồm: không lãng phí một ngày, không chậm trễ trong một tuần, không bỏ lỡ cơ hội trong một tháng và không để bị động cả năm; (v) "5 hóa" gồm: xanh hóa; số hóa; tối ưu hóa tiềm năng khác biệt, cơ hội nổi trội, lợi thế cạnh tranh; thông minh hóa quản lý, quản trị; hài hòa hóa lợi ích của Nhà nước, người dân và doanh nghiệp. Trong đó, chú trọng một số nội dung trọng tâm sau đây:

Quán triệt sâu sắc, toàn diện và tổ chức thực hiện quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả Nghị quyết Đại hội XIV là nhiệm vụ chính trị trọng tâm của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân trong nhiệm kỳ 2026-2030. Trên cơ sở Nghị quyết Đại hội XIV và các nghị quyết đột phá của Bộ Chính trị trong các lĩnh vực then chốt, Chính phủ, các cấp, các ngành, các địa phương khẩn trương cụ thể hóa thành chương trình hành động, kế hoạch thực hiện với lộ trình, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp rõ ràng, khả thi, có trọng tâm, trọng điểm, có lộ trình và kết quả cụ thể "cân đong, đo đếm, lượng hoá được".

Chú trọng đề cao trách nhiệm người đứng đầu trong tổ chức thực hiện, kiểm tra, giám sát, đánh giá kết quả bằng sản phẩm cụ thể; khắc phục tình trạng hình thức, bệnh thành tích; phát huy mạnh mẽ tinh thần đổi mới, dám nghĩ, dám làm và làm đến cùng, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung; tạo chuyển biến rõ nét trong nhận thức và hành động của cả hệ thống chính trị, Nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp ngay từ đầu nhiệm kỳ.

Thủ tướng Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Chỉ đạo của Chính phủ về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và Đề án 06, chủ trì phiên họp lần thứ nhất năm 2026 của Ban Chỉ đạo.

Khơi thông, huy động và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực, phát huy tối đa sức sáng tạo, tinh thần trách nhiệm, nỗ lực, quyết tâm cao nhất với tư duy mới, cách làm mới và giải pháp đột phá để hoàn thành mục tiêu tăng trưởng hai con số. Kinh nghiệm thực tiễn của khu vực và thế giới cho thấy, các quốc gia muốn vượt qua bẫy thu nhập trung bình, vươn lên trở thành nước thu nhập cao đều có giai đoạn tăng trưởng kinh tế với tốc độ cao, đạt mức hai con số [13], gắn với đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, đầu tư mạnh mẽ cho giáo dục đào tạo, khoa học công nghệ, hạ tầng chiến lược và hội nhập sâu rộng vào chuỗi giá trị toàn cầu.

Đối với nước ta, đây là mục tiêu chiến lược phải thực hiện cho bằng được, nhưng cũng đầy thách thức, đòi hỏi phải vừa phát huy tối đa, làm mới các động lực tăng trưởng truyền thống như đầu tư, tiêu dùng và xuất khẩu, vừa phải thúc đẩy mạnh mẽ các động lực tăng trưởng mới, trong đó khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh là nền tảng và đóng vai trò chủ yếu; đồng thời chú trọng khai thác hiệu quả không gian phát triển mới sau sắp xếp đơn vị hành chính, tinh gọn tổ chức bộ máy, thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp.

Đặc biệt, tăng trưởng cao phải gắn với giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế, góp phần tạo nền tảng vững chắc cho sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước trong kỷ nguyên mới.

Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 3/2026 và Hội nghị trực tuyến Chính phủ với địa phương.

Trong bối cảnh tình hình thế giới dự báo còn diễn biến phức tạp, khó lường, chúng ta cần tiếp tục theo dõi sát, nắm chắc tình hình, tăng cường năng lực phân tích, dự báo, chủ động có giải pháp "xoay chuyển tình thế, chuyển đổi trạng thái", ứng phó kịp thời, linh hoạt, hiệu quả trên tất cả các lĩnh vực, giảm thiểu các tác động, ảnh hưởng tiêu cực từ bên ngoài [14]; đồng thời củng cố, tăng cường năng lực tự chủ chiến lược của đất nước và thực hiện nhất quán chủ trương xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ gắn với chủ động, tích cực hội nhập quốc tế sâu rộng, thực chất, hiệu quả.

Tiếp tục thực hiện chính sách tài khóa mở rộng hợp lý, có trọng tâm, trọng điểm; phối hợp đồng bộ, hài hoà với chính sách tiền tệ chủ động, linh hoạt, kịp thời, hiệu quả để vừa giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát theo mục tiêu đề ra, vừa góp phần tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, hỗ trợ doanh nghiệp phát triển và thúc đẩy tăng trưởng.

Đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công; lấy đầu tư công dẫn dắt, kích hoạt đầu tư tư nhân vào hạ tầng chiến lược, chuyển đổi năng lượng, logistics, hạ tầng số…; khai thác, sử dụng hợp lý dư địa nợ công, bội chi NSNN để huy động thêm nguồn lực cho đầu tư phát triển. Thúc đẩy, khơi thông các dòng vốn đầu tư tư nhân, đầu tư nước ngoài cả gián tiếp và trực tiếp vào các ngành, lĩnh vực ưu tiên, tăng năng lực sản xuất cho nền kinh tế. Trong huy động nguồn lực hợp tác công tư, phải thực hiện nhất quán, hiệu quả nguyên tắc "lợi ích hài hoà, rủi ro chia sẻ".

Thực hiện đồng bộ các giải pháp mở rộng thị trường, kích cầu tiêu dùng và hỗ trợ sản xuất kinh doanh phù hợp, nhất là các doanh nghiệp nhỏ và vừa, đưa thị trường nội địa trở thành bệ đỡ vững chắc cho nền kinh tế. Chú trọng đa dạng hoá thị trường, đa dạng hoá sản phẩm, đa dạng hoá chuỗi cung ứng, ứng phó kịp thời, linh hoạt, hiệu quả trước những biến động từ bên ngoài, bảo đảm đạt được các mục tiêu tăng trưởng xuất, nhập khẩu đề ra.

Tập trung thực hiện quyết liệt, hiệu quả các đột phá chiến lược, tạo chuyển biến căn bản về chất lượng tăng trưởng, nâng cao hiệu quả, năng lực cạnh tranh và sức chống chịu của nền kinh tế.

Thứ nhất, thể chế phát triển là khâu "đột phá của đột phá"; thể chế phải đi trước, mở đường, trở thành lợi thế cạnh tranh quốc gia với tinh thần"Nhà nước kiến tạo; doanh nghiệp tiên phong; công tư đồng hành; đất nước phát triển; Nhân dân hạnh phúc"; kiên quyết xóa bỏ cơ chế "xin cho" và tư duy "không quản được thì cấm"; tập trung hoàn thiện, nâng cao chất lượng hệ thống thể chế, pháp luật, bảo đảm đầy đủ, đồng bộ, hiện đại, hội nhập quốc tế, ổn định tương đối, có khả năng dự báo, với tinh thần vừa phục vụ yêu cầu quản lý nhà nước, vừa thúc đẩy phát triển, lấy kiến tạo phát triển làm trọng tâm; nâng cao chất lượng, hiệu quả các loại thị trường trong huy động, phân bổ, sử dụng các nguồn lực, nhất là các nguồn vốn nhàn rỗi còn rất lớn trong nền kinh tế; chú trọng phát triển các thị trường tài chính theo chiều sâu gắn với nâng hạng thị trường chứng khoán, phát triển thị trường trái phiếu doanh nghiệp, thị trường vàng, thị trường bất động sản theo hướng minh bạch, lành mạnh, ngăn ngừa, quản lý hiệu quả rủi ro hệ thống; đẩy nhanh vận hành Trung tâm tài chính quốc tế và phát triển các khu thương mại tự do, các mô hình kinh doanh mới.

Thứ hai, tập trung chuyển đổi cơ cấu, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, góp phần thúc đẩy nâng cao năng suất lao động, hiệu quả, năng lực cạnh tranh và sự phát triển nhanh, bền vững của đất nước; tập trung hoàn thiện và thực hiện hiệu quả chính sách thu hút, trọng dụng nhân tài; đẩy mạnh đào tạo nhân lực và đào tạo nghề chất lượng cao trong các lĩnh vực, ngành, nghề trọng điểm, chiến lược, bảo đảm đáp ứng yêu cầu thị trường lao động gắn với yêu cầu chuyển đổi cơ cấu kinh tế và hội nhập trong bối cảnh mới; tăng cường giáo dục ngoại ngữ, đưa tiếng Anh trở thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học; đẩy mạnh các phương thức giáo dục tích hợp (STEM, STEAM), nghiên cứu khoa học, phát triển kỹ năng số, năng lực trí tuệ nhân tạo (AI) và đào tạo công dân toàn cầu; xây dựng các chương trình, đề án nghiên cứu khoa học mang tính đột phá, tập trung vào 11 nhóm ngành công nghệ chiến lược, chuyển mạnh từ "ứng dụng" sang "làm chủ", "tự chủ" gắn với năng lực hội tụ công nghệ.

Thứ ba, ưu tiên phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại, thông minh, có sức lan toả cao, thu hút các nguồn lực đầu tư toàn xã hội, nhất là các công trình, dự án hạ tầng chiến lược, trọng điểm; tập trung phát triển kết cấu hạ tầng giao thông đa phương thức, chất lượng cao, kết nối thông suốt các vùng, địa phương, kết nối đồng bộ với khu vực và quốc tế; chú trọng phát triển hạ tầng năng lượng xanh, hạ tầng số, các trung tâm dữ liệu hiện đại, hạ tầng đô thị, hạ tầng phòng, chống thiên tai, thích ứng với biến đổi khí hậu. Phấn đấu hoàn thành trên 5.000 km đường cao tốc và tuyến đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng trước năm 2030; đẩy nhanh hơn nữa tiến độ tuyến đường sắt Hà Nội - Lạng Sơn; khẩn trương triển khai đầu tư tuyến đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc - Nam; sớm khởi công các dự án nhà máy điện hạt nhân với tầm nhìn 100 năm, bảo đảm an ninh năng lượng phục vụ phát triển nhanh, bền vững.

Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp thứ tư của Ban Chỉ đạo xây dựng nhà máy điện hạt nhân.

Thúc đẩy mạnh mẽ chuyển đổi mô hình tăng trưởng dựa trên khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, phát triển lực lượng sản xuất mới. Nâng cao tiềm lực khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo quốc gia đạt trình độ tiên tiến ở những lĩnh vực quan trọng, thuộc nhóm dẫn đầu trong các nước có thu nhập trung bình cao.

Đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, thúc đẩy mạnh mẽ cơ cấu lại kinh tế, cả giữa các ngành và nội ngành. Chú trọng nâng cao hiệu quả, sức cạnh tranh các ngành công nghiệp nền tảng, công nghiệp hỗ trợ; ưu tiên phát triển một số doanh nghiệp công nghệ hàng đầu, phấn đấu từng bước làm chủ công nghệ sản xuất trong một số ngành mới nổi như chip bán dẫn, robot, tự động hoá, trí tuệ nhân tạo, vật liệu tiên tiến, sinh học, môi trường, năng lượng tái tạo, năng lượng mới...

Nâng cao chất lượng, hiệu quả và năng lực cạnh tranh của các ngành dịch vụ; xây dựng các trung tâm dịch vụ, du lịch chất lượng cao, đưa du lịch thực sự trở thành ngành kinh tế mũi nhọn; phát triển mạnh trung tâm tài chính quốc tế, các khu thương mại tự do thế hệ mới, các trung tâm logistics lớn gắn với các cảng hàng không, cảng biển trung chuyển quốc tế, các cửa khẩu quốc tế lớn.

Thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp, nông thôn theo hướng phát triển chất lượng cao, đẩy mạnh chuyển đổi xanh, sinh thái, tuần hoàn, theo chuỗi giá trị, có hiệu quả; chú trọng phát triển các vùng sản xuất hàng hoá lớn, giá trị gia tăng cao, các trung tâm chế biến sâu nông, lâm, thuỷ sản theo hướng "nông nghiệp xanh - sản phẩm sạch - công nghệ cao - thị trường bền vững".

Đẩy mạnh phát triển kinh tế vùng, liên kết vùng, phát huy vai trò của các vùng động lực, các cực tăng trưởng, hành lang kinh tế, trung tâm kinh tế lớn; chú trọng phát triển kinh tế biển gắn với bảo vệ chủ quyền biển đảo. Phát triển hiệu quả các mô hình kinh tế mới như kinh tế tầm thấp, kinh tế dữ liệu, kinh tế bạc, kinh tế tuần hoàn, kinh tế chia sẻ, kinh tế ban đêm…

Tăng cường kết nối giữa các khu vực kinh tế nhà nước, tư nhân và đầu tư nước ngoài; có chính sách phù hợp khuyến khích hộ kinh doanh chuyển thành doanh nghiệp; phát triển mạnh các tập đoàn kinh tế lớn, doanh nghiệp Việt Nam có thương hiệu, uy tín trên trường quốc tế, tham gia sâu rộng vào các chuỗi giá trị khu vực, toàn cầu; chú trọng thu hút FDI thế hệ mới, hiệu quả, có chọn lọc gắn với chuyển giao công nghệ.

Thủ tướng Phạm Minh Chính tới thăm khu nhà ở xã hội Thống Nhất tại phường Võ Cường, thành phố Bắc Ninh.

Chú trọng phát triển các lĩnh vực văn hóa, xã hội, bảo đảm tiến bộ và công bằng xã hội, an sinh xã hội, nâng cao đời sống của Nhân dân. Gắn kết chặt chẽ, hài hòa, bảo đảm phát triển văn hóa, xã hội ngang tầm với phát triển kinh tế và mọi người dân đều được thụ hưởng thành quả của quá trình đổi mới, phát triển đất nước.

Phát triển văn hoá thực sự trở thành nền tảng, sức mạnh nội sinh, động lực cho phát triển nhanh, bền vững; xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, thống nhất trong đa dạng; triển khai hiệu quả Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam; chú trọng quốc tế hóa bản sắc văn hóa dân tộc và dân tộc hóa tinh hoa văn hóa thế giới; phát triển mạnh công nghiệp văn hoá, công nghiệp giải trí, kinh tế sáng tạo.

Khuyến khích phát triển hệ thống thiết chế và tổ chức các hoạt động văn hóa theo hướng thiết thực, hiệu quả, lấy địa bàn cơ sở, người dân làm trung tâm, thu hẹp khoảng cách về tiếp cận và hưởng thụ văn hoá giữa các vùng, miền, giữa các tầng lớp nhân dân. Xây dựng một số công trình văn hóa, thể thao lớn ngang tầm khu vực và quốc tế; có cơ chế khuyến khích hợp tác công tư, xây dựng và phát triển sáng tạo những mô hình, thiết chế văn hoá, thể thao và quản lý văn hoá có hiệu quả.

Thực hiện đầy đủ, kịp thời các chính sách đối với người có công, đối tượng chính sách, người yếu thế, bảo đảm an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững với tinh thần không hy sinh tiến bộ, công bằng xã hội, an sinh xã hội để chạy theo tăng trưởng kinh tế đơn thuần, "không để ai bị bỏ lại phía sau". Kịp thời có giải pháp ứng phó, hỗ trợ giảm thiểu tác động tiêu cực của các yếu tố biến động bất thường bên ngoài và thiên tai, dịch bệnh đến sản xuất kinh doanh và việc làm, sinh kế và đời sống của Nhân dân [15].

Tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe Nhân dân theo tinh thần Nghị quyết số 72-NQ/TW của Bộ Chính trị; phát huy lợi thế của thời kỳ dân số vàng. Phối hợp chặt chẽ, triển khai hiệu quả các chương trình mục tiêu quốc gia về nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, phát triển KTXH vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, giáo dục đào tạo, y tế và văn hoá, nhất là ở cấp cơ sở.

Phấn đấu hoàn thành sớm việc xây dựng 1 triệu nhà ở xã hội và các trường phổ thông liên cấp tại 248 xã biên giới đất liền. Thực hiện tốt các chính sách dân tộc, tôn giáo, người cao tuổi, bình đẳng giới, vì sự tiến bộ của phụ nữ, trẻ em, thanh thiếu niên; chú trọng bảo đảm vệ sinh, an toàn học đường, bệnh viện; nâng cao xếp hạng quốc tế về chỉ số phát triển con người và chỉ số hạnh phúc của Việt Nam.

Tổng Bí thư Tô Lâm, Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng các lãnh đạo Đảng, Nhà nước thực hiện nghi thức khởi công, động thổ xây dựng các trường phổ thông nội trú liên cấp vùng biên giai đoạn 2.

Chú trọng hơn nữa bảo vệ môi trường, phòng chống thiên tai, thích ứng với biến đổi khí hậu. Nâng cao hiệu quả quản lý, khai thác và sử dụng hiệu quả đất đai, tài nguyên, khoáng sản quan trọng, nhất là tài nguyên rừng, tài nguyên biển, tài nguyên nước, đất hiếm...

Thực hiện quyết liệt, đồng bộ các giải pháp bảo vệ môi trường ở cả đô thị và nông thôn, ngăn chặn suy giảm đa dạng sinh học, bảo vệ, phục hồi các hệ sinh thái; khắc phục cơ bản tình trạng ô nhiễm môi trường nghiêm trọng ở các đô thị lớn, làng nghề, dòng sông; phấn đấu tỉ lệ số ngày trong năm có chỉ số chất lượng không khí (AQI) ở mức tốt và trung bình tại các đô thị đặc biệt đạt 75 - 80%; đẩy mạnh chuyển đổi xanh, giảm phát thải khí nhà kính, hướng tới mục tiêu phát thải ròng bằng "0" vào năm 2050.

Tập trung triển khai thực hiện hiệu quả các chương trình, đề án phòng, chống thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu, nhất là nước biển dâng, sạt lở, xâm nhập mặn, thiếu nước ngọt ở vùng đồng bằng sông Cửu Long; phòng, chống lũ lụt, sạt lở vùng trung du và miền núi; xử lý ngập, úng tại các đô thị lớn. Nâng cao năng lực dự báo, cảnh báo thiên tai; chủ động di dời, tái định cư, bảo đảm ổn định đời sống, việc làm, thu nhập cho người dân ở các khu vực có rủi ro thiên tai cao. Tinh thần chung là phải tái cấu trúc nền kinh tế để thích ứng hiệu quả với biến đổi khí hậu.

Chiều 29/11/2025, Thủ tướng Phạm Minh Chính và đoàn công tác tới thăm rốn lũ Hòa Thịnh, nơi chịu thiệt hại nặng nề nhất của tỉnh Đắk Lắk. (Ảnh: VGP)

Đẩy mạnh cải cách hành chính, phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, góp phần củng cố, tăng cường niềm tin trong Nhân dân và toàn xã hội. Tập trung xây dựng nền hành chính phục vụ, chuyên nghiệp, hiện đại, minh bạch với phương châm "bộ máy tinh gọn - dữ liệu kết nối - quản trị thông minh". Chuyển mạnh từ tư duy quản lý hành chính sang quản trị phát triển, lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm, lấy sự hài lòng của Nhân dân làm thước đo kết quả.

Đẩy mạnh cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh; tiếp tục rà soát, cắt giảm, đơn giản hoá 100% điều kiện kinh doanh không cần thiết, mâu thuẫn, chồng chéo, không rõ ràng; cắt giảm 50% thời gian và chi phí tuân thủ thủ tục hành chính. Đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, phát huy vai trò tự chủ, tự chịu trách nhiệm của địa phương gắn với phân bổ nguồn lực và tăng cường kiểm tra, giám sát với phương châm "địa phương quyết, địa phương làm, địa phương chịu trách nhiệm"; nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của chính quyền địa phương 2 cấp. Hiện đại hóa, nâng cao năng lực quản lý, quản trị quốc gia trên cơ sở các cơ sở dữ liệu số, xây dựng chính phủ số, kinh tế số, xã hội số, đặc biệt là hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia, chuyên ngành theo nguyên tắc "đúng, đủ, sạch, sống, thống nhất, dùng chung".

Xây dựng nền quản trị quốc gia hiện đại, hiệu lực, hiệu quả; tạo lập môi trường đầu tư kinh doanh cạnh tranh lành mạnh, công khai, minh bạch, ổn định, giảm chi phí tuân thủ, phù hợp với thông lệ quốc tế tốt; khuyến khích đổi mới, sáng tạo, giải phóng sức sản xuất, huy động mọi nguồn lực và tạo động lực mới cho phát triển.

Quyết liệt phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; kết hợp chặt chẽ giữa tích cực phòng ngừa với chủ động phát hiện, xử lý nghiêm minh, kịp thời các hành vi sai phạm, không có vùng cấm, không có ngoại lệ; đồng thời có chế độ tiền lương, đãi ngộ phù hợp và khen thưởng kịp thời và kỷ luật nghiêm minh. Tiếp tục rà soát, quy định rõ ràng, cụ thể về các cơ chế, chính sách khuyến khích, bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung. Xây dựng xã hội kỷ luật, kỷ cương, sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật, phát động phong trào tiết kiệm, chống lãng phí trong toàn xã hội.

Củng cố, tăng cường tiềm lực quốc phòng, an ninh, đẩy mạnh đối ngoại và hội nhập quốc tế, gìn giữ môi trường hoà bình, ổn định cho phát triển đất nước nhanh, bền vững. Tiếp tục tập trung xây dựng, củng cố nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân và nền an ninh nhân dân, thế trận an ninh nhân dân, gắn với xây dựng thế trận lòng dân, xây dựng khu vực phòng thủ chủ động vững chắc. Kiên định chính sách quốc phòng "4 không"; xây dựng quân đội nhân dân, công an nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại; nâng cao sức mạnh chiến đấu của lực lượng vũ trang nhân dân, bảo vệ vững chắc Tổ quốc trước mọi tình huống.

Đẩy mạnh phát triển công nghiệp quốc phòng, công nghiệp an ninh tự chủ, tự lực, tự cường, lưỡng dụng, hiện đại. Giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; bảo vệ vững chắc an ninh quốc gia, an ninh con người, an ninh kinh tế, an ninh mạng; ứng phó kịp thời, hiệu quả các thách thức an ninh truyền thống và phi truyền thống. Kiên trì, kiên định đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa dạng hóa, đa phương hóa, là bạn tốt, là đối tác tin cậy, là thành viên có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế. Phát triển đối ngoại trong kỷ nguyên mới tương xứng với tầm vóc lịch sử, bản sắc văn hoá và tiềm lực, vị thế của đất nước.

Chủ động, tích cực hội nhập quốc tế sâu rộng, thực chất, hiệu quả; phát huy tối đa tiềm năng, lợi thế, thế và lực mới của đất nước; đẩy mạnh ngoại giao kinh tế, ngoại giao công nghệ, ngoại giao năng lượng. Chủ động, tích cực, sẵn sàng đóng góp vào nỗ lực chung của quốc tế trong giải quyết các vấn đề, thách thức mang tính toàn cầu, trong đó có các cuộc xung đột, các điểm nóng với tinh thần "đoàn kết tạo sức mạnh, hợp tác tạo lợi ích, đối thoại để tăng cường niềm tin". Tiếp tục phát huy vai trò tiên phong của đối ngoại, phối hợp chặt chẽ với quốc phòng, an ninh, chủ động ngăn ngừa các nguy cơ chiến tranh, xung đột, gìn giữ môi trường hoà bình, ổn định, hợp tác, phát triển và góp phần nâng cao uy tín, vị thế của đất nước trong khu vực và trên thế giới.

Ngày 21/1/2025, Thủ tướng Phạm Minh Chính tham dự và phát biểu, đối thoại tại Phiên Đối thoại chính sách đặc biệt "Bứt phá tới tương lai: Tầm nhìn của Việt Nam về đổi mới sáng tạo và vai trò toàn cầu". (Ảnh: VGP)

Tăng cường, nâng cao hiệu quả thông tin, truyền thông, tạo sự thống nhất cao trong nhận thức, ý chí và hành động của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân trong tổ chức thực hiện và lan tỏa sâu rộng tinh thần Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng. Đẩy mạnh truyền thông chính sách, bảo đảm mỗi chủ trương lớn, mỗi quyết sách quan trọng của Đảng và Nhà nước đều được thông tin đầy đủ, kịp thời, dễ hiểu, dễ tiếp cận, giúp Nhân dân nắm rõ mục tiêu, nội dung, lộ trình thực hiện để đồng hành, giám sát và tích cực thực hiện.

Chú trọng phát hiện, lan tỏa mạnh mẽ các mô hình tốt, cách làm hay, sáng kiến hiệu quả, gương người tốt, việc tốt, tạo sức lan tỏa tích cực với tinh thần "lấy cái đẹp dẹp cái xấu, lấy tích cực đẩy lùi tiêu cực", góp phần củng cố, tăng cường niềm tin trong Nhân dân. Kiên quyết đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, thông tin giả, xấu, độc, gây hoang mang, kích động dư luận.

Gắn kết chặt chẽ công tác thông tin, truyền thông với xây dựng, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, khơi dậy tinh thần yêu nước, lòng tự hào dân tộc, khát vọng phát triển, ý chí tự lực, tự cường và trách nhiệm công dân, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, sự tham gia tích cực của Nhân dân, cộng đồng doanh nghiệp cùng nỗ lực vượt qua mọi khó khăn, thách thức, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển KTXH đã đề ra.

Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp mặt các gương mặt trẻ tiêu biểu, triển vọng và cán bộ đoàn tiêu biểu nhân dịp kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2026). (Ảnh: VGP)

Mỗi quyết sách hôm nay không chỉ giải quyết những vấn đề trước mắt, mà còn định hình vị thế và tương lai của đất nước trong nhiều thập niên tới. Nhìn lại hành trình 5 năm qua, dù phải đối mặt với những "cơn gió ngược" chưa từng có, nhưng với tinh thần vì dân, vì nước, sự kiên định trong đường lối và sự bản lĩnh, quyết liệt trong chỉ đạo, điều hành, chúng ta đã bình tĩnh, tự tin, "biến nguy thành cơ", "biến không thành có, biến khó thành dễ, biến cái không thể thành có thể", biến thách thức thành động lực, đạt được những thành tựu quan trọng, toàn diện, đáng trân trọng và tự hào, để lại dấu ấn sâu đậm trong tiến trình phát triển đất nước.

Bước vào nhiệm kỳ 5 năm tới, dù bối cảnh thế giới còn nhiều diễn biến phức tạp, khó lường, song với thế và lực đã được tích lũy qua 40 năm Đổi mới, với bản lĩnh, trí tuệ và khát vọng phát triển của cả dân tộc; với sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, sự đoàn kết, chung sức, đồng lòng của đồng bào, chiến sĩ cả nước dưới sự lãnh đạo của Đảng, mà trực tiếp, thường xuyên là Bộ Chính trị, Ban Bí thư, đứng đầu là đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm, chúng ta nhất định sẽ vượt qua mọi khó khăn, thử thách, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, đạt được 2 mục tiêu chiến lược 100 năm với quan điểm xuyên suốt là tăng trưởng hai con số gắn với chất lượng tăng trưởng và phát triển bền vững, hiện thực hoá khát vọng phát triển đất nước hùng cường, thịnh vượng, sánh vai với các cường quốc năm châu, như Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu hằng mong muốn.