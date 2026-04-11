Tăng Duy Tân đăng ảnh bên Bích Phương, công khai gọi là 'em'

Trên trang cá nhân, ca sĩ Tăng Duy Tân chia sẻ hình ảnh cùng Bích Phương đi du lịch ở Huế. Nam ca sĩ đính kèm lời nhắn ngọt ngào: "Dắt em về nơi âm nhạc của anh được sinh ra".

Đây cũng là lần đầu tiên giọng ca sinh năm 1995 công khai hình ảnh bên Bích Phương sau nhiều đồn đoán của công chúng. Loạt ảnh nhanh chóng nhận được nhiều lượt yêu thích của khán giả.

Tăng Duy Tân công khai đăng ảnh bên Bích Phương.

Thời gian gần đây, Bích Phương và Tăng Duy Tân không còn giấu giếm chuyện tình cảm. Trên Instagram, tài khoản của Tăng Duy Tân chỉ theo dõi một mình Bích Phương. Cặp đôi cũng thường xuyên tương tác trên mạng xã hội, xuất hiện chung tại các sự kiện âm nhạc và thời trang.

Chủ nhân bản hit "Bên trên tầng lầu" cũng thường xuyên dành những lời ngọt ngào gửi đến nửa kia. Anh đăng ảnh của Bích Phương và viết: "Nếu bình yên hóa thành hình người thì nó vẫn không thể đẹp bằng em".

Trước đó, tại một sân khấu âm nhạc diễn ra vào tối 8/3, Tăng Duy Tân còn tặng hoa và bày tỏ tình cảm với Bích Phương khiến nữ ca sĩ tỏ ra ngại ngùng.

Cặp đôi vướng tin hẹn hò từ năm 2024.

Tin đồn hẹn hò của Bích Phương và Tăng Duy Tân bắt đầu từ giữa năm 2024. Cả hai được nhìn thấy đi du lịch cùng nhau, ngoài ra còn nhiều lần sử dụng đồ đôi như kính, nhẫn, dây chuyền, phụ kiện... Chênh lệch nhau tới 6 tuổi song cả hai vẫn được khen đẹp đôi.

Cả hai cũng đồng hành trong một số dự án âm nhạc. Thời điểm đó khi được hỏi về mối quan hệ với Bích Phương, Tăng Duy Tân úp mở chỉ là đồng nghiệp.

Thời điểm Bích Phương tham gia Em xinh say hi, Tăng Duy Tân tham gia một trò chơi xếp hạng trên nền tảng Tiktok. Đáng chú ý, nam ca sĩ chỉ chọn duy nhất Bích Phương trong dàn 30 nữ nghệ sĩ tại chương trình. Anh nhanh chóng kết thúc clip với chú thích: "Bận quá không bấm hết 30 người được".

Một số nghệ sĩ khác như Bảo Anh, Orange cũng có động thái đáng chú ý. Thậm chí, Orange còn gọi Tăng Duy Tân là "anh rể" trong khi Bảo Anh bình luận: "Tăng Duy Phương".

Không lên tiếng xác nhận hay có động thái rõ ràng về tin đồn, thông tin hẹn hò giữa cả hai vẫn khiến người hâm mộ liên tục “đẩy thuyền”.