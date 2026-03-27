Tạm giam 4 đối tượng trong vụ phòng khám 'vẽ bệnh' lừa đảo hàng chục tỷ đồng

Cơ quan An ninh điều tra, Công an thành phố Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với 4 đối tượng liên quan đến hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại một phòng khám tư nhân trên địa bàn.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình, Phòng An ninh chính trị nội bộ (Công an TP Hà Nội) phát hiện dấu hiệu sai phạm tại Công ty TNHH Quốc tế Helia (địa chỉ số 11 phố Hàng Chuối, phường Hai Bà Trưng, Hà Nội).

Ngày 18/3/2026, lực lượng chức năng phối hợp với Sở Y tế Hà Nội tiến hành kiểm tra đột xuất Phòng khám chuyên khoa Phụ sản Helia trực thuộc công ty này.

Quá trình kiểm tra cho thấy cơ sở tồn tại nhiều vi phạm nghiêm trọng trong hoạt động khám, chữa bệnh, tiềm ẩn nguy cơ xâm hại sức khỏe người dân.

Các đối tượng liên quan đến vụ phòng khám “vẽ bệnh” lừa đảo bị cơ quan công an triệu tập, làm việc để phục vụ công tác điều tra.

Theo cơ quan chức năng, phòng khám đã sử dụng các chiêu trò quảng cáo thổi phồng hiệu quả điều trị, cam kết “khỏi nhanh, dứt điểm” với chi phí thấp để thu hút khách hàng. Tuy nhiên, khi người bệnh đến khám, các đối tượng lại cố tình đưa ra kết quả sai lệch, phóng đại tình trạng bệnh nhằm gây tâm lý lo sợ.

Đáng chú ý, cơ sở này còn sử dụng nhân viên không đủ điều kiện chuyên môn, giả danh bác sĩ để tư vấn, “vẽ bệnh”, từ đó ép khách hàng sử dụng các gói dịch vụ với giá cao bất thường. Bằng thủ đoạn này, trong thời gian ngắn, nhóm đối tượng đã thu lợi bất chính số tiền lên tới hàng chục tỷ đồng, gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe người bệnh.

Cơ quan Công an nhận định, vụ việc là hồi chuông cảnh báo về tình trạng một số cơ sở y tế tư nhân lợi dụng kẽ hở trong quản lý, sử dụng nhân sự không đủ điều kiện hành nghề để trục lợi. Người dân được khuyến cáo cần thận trọng khi lựa chọn cơ sở khám chữa bệnh, kiểm chứng thông tin quảng cáo và kịp thời báo cơ quan chức năng khi phát hiện dấu hiệu vi phạm.

Hiện vụ án đang được tiếp tục điều tra, làm rõ.