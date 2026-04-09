Sơ đồ ghế ngồi concert 'Thanh âm kỷ nguyên mới'

Liên hoan Phát thanh toàn quốc lần thứ XVII - Quảng Ninh 2026 với chủ đề Phát thanh vì Việt Nam hùng cường, thịnh vượng do Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) phối hợp với UBND tỉnh Quảng Ninh tổ chức sẽ diễn ra ngày 11-13/4 tại Quảng Ninh.

Một trong những điểm nhấn thuộc khuôn khổ Liên hoan là chương trình nghệ thuật Thanh âm kỷ nguyên mới. Sự kiện được tổ chức với quy mô lớn, mở cửa miễn phí và dự kiến thu hút hàng vạn khán giả tham dự.

Ban tổ chức concert Thanh âm kỷ nguyên mới vừa công bố sơ đồ chỗ ngồi, lấy cảm hứng từ hình tượng “sóng”, với thiết kế liền mạch từ trung tâm, kết nối các khu vực theo trật tự rõ ràng, tạo tổng thể hài hòa.

Tại trung tâm là các khu vực mang tên “Kỷ nguyên” và “Vươn mình”, tiếp nối với “Quảng Ninh” và “Việt Nam”, thể hiện trục ý nghĩa xuyên suốt, nơi hội tụ và lan tỏa cảm xúc. Bao quanh là các lớp “Khí phách”, “Hiên ngang”, “Tương lai”, “Sáng ngời”, đại diện cho tinh thần tiến lên và chuyển động của thời đại.

Ở lớp ngoài, các khu vực mang tên “Đoàn kết”, “Kỷ cương”, “Tự cường”, “Bản lĩnh”, “Nghĩa tình”, “Hào sảng”, “Văn minh”, “Sáng tạo” phản ánh phẩm chất và bản sắc người Việt qua nhiều thế hệ, đồng thời hình thành một hành trình vươn lên rõ nét trong bối cảnh mới. Ngay phía trước sân khấu, khu vực “Đất mỏ” và “Anh hùng” là điểm nhấn đặc trưng, gợi nhắc tinh thần của vùng đất Quảng Ninh.

Mỗi tên gọi là một lát cắt quen thuộc, nhưng khi hội tụ quanh sân khấu trung tâm, Thanh âm kỷ nguyên mới không chỉ được nghe mà còn được cảm nhận theo nhiều cách khác nhau, đưa khán giả hòa mình vào không gian âm nhạc và nghệ thuật đa chiều.

Concert diễn ra lúc 20h10 ngày 11/4/2026 tại Quảng trường 30/10, phường Hạ Long, Quảng Ninh.