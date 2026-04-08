26 đơn vị tranh tài phần thi mở màn Liên hoan Phát thanh toàn quốc 2026

(VTC News) -

Phó Tổng giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) Phạm Mạnh Hùng, Trưởng ban tổ chức Liên hoan Phát thanh toàn quốc lần thứ XVII - Quảng Ninh 2026 kiểm tra công tác chuẩn bị cho phần thi phát thanh trực tiếp. Ông Phạm Mạnh Hùng ghi nhận và đánh giá cao tinh thần chủ động, nghiêm túc của các đơn vị tham gia.

Phó Tổng giám đốc nhấn mạnh, với sự chuẩn bị khẩn trương, đồng bộ và kỹ lưỡng từ Ban Tổ chức, đơn vị đăng cai và các đoàn tham dự, phần thi phát thanh trực tiếp ngày 9/4 được kỳ vọng sẽ mở màn thuận lợi cho Liên hoan Phát thanh toàn quốc lần thứ XVII - Quảng Ninh 2026.

Phát thanh trực tiếp là nội dung trọng tâm của liên hoan, đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ giữa các khâu biên tập, dẫn chương trình, tổ chức nội dung và kỹ thuật phát sóng. Đây là thể loại đặc thù yêu cầu khả năng xử lý tình huống linh hoạt trong thời gian thực, nơi mọi sai sót, dù nhỏ, đều có thể ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng chương trình.

Theo kế hoạch, có 26 đơn vị tham gia phần thi phát thanh trực tiếp, diễn ra trong 3 ngày từ 9/4-11/4. Con số này cho thấy sức hút cũng như vai trò ngày càng quan trọng của phát thanh trực tiếp trong bối cảnh chuyển đổi số.

Trong quá trình kiểm tra, theo dõi công tác chạy thử kỹ thuật, ban tổ chức yêu cầu các bộ phận tăng cường phối hợp, bảo đảm đầy đủ điều kiện tốt nhất cho các phần thi. Trọng tâm không chỉ là vận hành chính xác về mặt kỹ thuật mà còn xây dựng môi trường tác nghiệp ổn định, chuyên nghiệp cho các đoàn dự thi.

Các đoàn tham dự từ nhiều địa phương đã có mặt, tiến hành thử nghiệm thiết bị kỹ thuật, làm quen trường quay, rà soát quy trình vận hành và hoàn tất các khâu chuẩn bị cuối cùng cho phần thi phát thanh trực tiếp dự kiến khai màn vào ngày 9/4.

Với vai trò đơn vị đăng cai, Báo và Phát thanh, Truyền hình Quảng Ninh đã chủ động triển khai công tác chuẩn bị trên tất cả các phương diện, từ cơ sở vật chất, kỹ thuật đến hậu cần và tổ chức. Ông Nguyễn Thế Lãm, Giám đốc - Tổng biên tập Báo và Phát thanh, Truyền hình Quảng Ninh nhấn mạnh: “Chúng tôi mong muốn của đơn vị đăng cai là để các đoàn đại biểu khi đến Quảng Ninh đều cảm nhận được sự chu đáo, thân thiện và thoải mái".

Theo ông, liên hoan không chỉ là dịp hội tụ nghề nghiệp của những người làm phát thanh mà còn là cơ hội để địa phương quảng bá hình ảnh, con người và sự năng động của Quảng Ninh thông qua chuỗi hoạt động chính thức và bên lề.

Để hỗ trợ tốt nhất cho phần thi mở màn, Báo và Phát thanh, Truyền hình Quảng Ninh đã phối hợp cùng Đài Tiếng nói Việt Nam bảo đảm sự đồng bộ về hạ tầng kỹ thuật, cơ sở vật chất và nhân lực phục vụ. Biên tập viên Phương Anh, Phòng Thư ký, Biên tập Phát thanh, Truyền hình, Báo và Phát thanh, Truyền hình Quảng Ninh cho biết toàn bộ hệ thống tại trường quay S7, từ âm thanh, ánh sáng đến đường truyền, đều được kiểm tra kỹ lưỡng để bảo đảm vận hành ổn định, chất lượng cao trong suốt quá trình diễn ra phần thi.

Cùng với đó, sự phối hợp chặt chẽ giữa đơn vị đăng cai và các bộ phận chuyên môn của VOV góp phần tạo nền tảng kỹ thuật vững chắc cho các chương trình phát thanh trực tiếp.

Ở góc độ chuyên môn kỹ thuật, ông Huỳnh Thăng Long, Phó Giám đốc Trung tâm Sản xuất và Lưu trữ chương trình, Đài Tiếng nói Việt Nam nhận định với sự hỗ trợ tối đa của các đơn vị tổ chức, đăng cai cùng sự chuẩn bị chu đáo từ các đoàn dự thi, phần thi phát thanh trực tiếp đã sẵn sàng để mang đến những giờ lên sóng hấp dẫn, chuyên nghiệp, góp phần tạo khí thế cho toàn bộ liên hoan.