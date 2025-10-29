Sạt lở nhiều nơi ở Gia Lai, hàng chục hộ dân sơ tán trong đêm

(VTC News) -

Tối 29/10, lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Gia Lai cho biết, mưa lớn kéo dài nhiều ngày qua đã gây sạt lở tại một số khu vực trên địa bàn.

Trong đó, tuyến đường vào Trạm OPY 500kV (thuộc Nhà máy Thủy điện Ia Ly, xã Ia Ly) và tuyến đường đi La Vuông (phường Hoài Nhơn Bắc) xảy ra sạt trượt đất đá.

Tuyến đường vào Trạm OPY 500kV bị sạt lở.

Trước tình hình sạt lở phức tạp, chính quyền các địa phương đã khẩn trương di dời người dân khỏi khu vực nguy hiểm.

Tại xã Ia Ly, 6 hộ dân với 23 nhân khẩu sống gần tuyến đường vào Trạm OPY 500kV đã được đưa đến nơi an toàn. Còn tại xã Đề Gi, lực lượng chức năng sơ tán 15 hộ dân (51 nhân khẩu) ở khu vực núi Gành (thôn Đức Phổ 1), nơi có nguy cơ sạt lở cao ra khỏi vùng nguy hiểm.

Chính quyền xã Đề Gi cắm biển cảnh báo sạt lở, sơ tán 15 hộ dân đến nơi an toàn.

Còn tại xã An Hòa, địa phương đã vận động 59 hộ dân sinh sống quanh khu vực núi Trà Cong (thôn Trà Cong) di chuyển đến nơi an toàn ngay trong tối 29/10.

Theo lãnh đạo xã này, qua kiểm tra thực tế, ghi nhận một số vách núi bị xói lở do nước chảy xiết; một số đoạn đường lên xã An Toàn bị sạt, có nơi hở hàm ếch, song việc đi lại vẫn cơ bản thuận lợi.

Chính quyền đã cắm biển cảnh báo tại các khu vực nguy hiểm, đồng thời cử lực lượng túc trực 24/24h để theo dõi diễn biến mưa ngập, sạt lở và chủ động ứng phó.

Nhiều hộ dân trong vùng nguy hiểm được di dời.

Trước tình hình mưa lớn cực đoan, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai đã ban hành công điện khẩn, yêu cầu người đứng đầu các sở, ngành, địa phương triển khai ngay các biện pháp ứng phó thiên tai, với phương châm "An toàn tính mạng và tài sản của Nhân dân là trên hết, trước hết".