Reuters: Iran oanh tạc mục tiêu quân sự của Mỹ ở Kuwait và Bahrain

(VTC News) -

Tờ Reuters dẫn nguồn từ đài truyền hình Press TV của Iran đưa tin Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) xác nhận thực hiện cuộc tấn công nhắm mục tiêu vào cơ sở quân sự của Mỹ ở Kuwait và Bahrain bằng tên lửa và máy bay không người lái (UAV), để đáp trả cuộc tấn công trước đó của Mỹ vào Iran.

IRGC cho rằng cuộc tấn công của Mỹ vi phạm thỏa thuận ngừng bắn và "sẽ dẫn đến việc đình trệ hoàn toàn mọi tiến trình ngoại giao".

Thủy thủ Mỹ đang làm nhiệm vụ canh gác trên tàu sân bay lớp Nimitz USS George HW Bush. (Ảnh: Hải quân Mỹ)

Cùng thời điểm, quân đội Kuwait thông báo hệ thống phòng không của họ đang đánh chặn loạt cuộc tấn công. "Toàn bộ tiếng nổ có thể nghe thấy đều là kết quả của việc hệ thống phòng không đánh chặn mục tiêu thù địch. Công chúng được khuyến cáo tuân thủ hướng dẫn về an toàn và an ninh do cơ quan chức năng có thẩm quyền ban hành", quân đội Kuwait đăng tải trên mạng xã hội X.

Hôm 27/6, Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) cho biết "máy bay quân sự Mỹ nhắm mục tiêu vào cơ sở hạ tầng giám sát quân sự, hệ thống liên lạc, các địa điểm phòng không, kho chứa máy bay không người lái và khả năng rải thủy lôi của Iran", để đáp trả cuộc tấn công trước đó của Iran vào tàu vận tải thương mại.

Iran cho rằng “những cuộc tấn công tàn bạo này là sự vi phạm trắng trợn” thỏa thuận chấm dứt xung đột, bắt đầu bằng cuộc tấn công của Mỹ và Israel vào Iran hồi cuối tháng 2.

Vụ đấu súng xảy ra sau khi Washington cáo buộc Tehran tấn công tàu chở hàng trên eo biển Hormuz. Sự việc này làm dấy lên nghi ngờ về những nỗ lực nhằm giữ cho tuyến đường thủy quan trọng này luôn thông suốt, trong khi hai bên đang đàm phán thỏa thuận cuối cùng để chấm dứt cuộc xung đột ở Trung Đông.

Tổng thống Mỹ Donald Trump cảnh báo đáp trả quân sự nếu Tehran tiếp tục tiến hành các cuộc tấn công.

“Rất có thể họ sẽ không bao giờ học được bài học! Có thể sẽ đến lúc chúng ta không còn khả năng lý trí nữa và buộc phải dùng đến biện pháp quân sự để hoàn thành công việc mà chúng ta bắt đầu rất thành công”, ông Trump viết trên Truth Social.