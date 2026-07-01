Radar phát hiện tín hiệu bất thường tại nơi nghi có hài cốt liệt sĩ ở Quảng Trị

(VTC News) -

Ngày 1/7, Đoàn công tác Quân khu 4 do Thiếu tướng Lê Văn Trung - Phó Chính ủy Quân khu, Trưởng Ban Chỉ đạo tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ Quân khu 4 làm trưởng đoàn thực hiện khảo sát thực địa tại khu vực Câu Nhi (xã Nam Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị) nhằm kiểm tra, đánh giá các nguồn thông tin phục vụ công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.

Qua báo cáo của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị và kết quả khảo sát thực địa cho thấy, khu vực Câu Nhi là nơi diễn ra trận chiến đấu ác liệt của Tiểu đoàn 6, Trung đoàn 88, Sư đoàn 308 vào tháng 5/1972. Nhiều nguồn tin từ nhân chứng, người dân và các nhà nghiên cứu lịch sử trùng khớp với kết quả khảo sát, xác định nhiều vị trí nghi có hài cốt liệt sĩ.

Đoàn công tác Quân khu 4 khảo sát thực địa tại khu vực Câu Nhi (xã Nam Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị). (Ảnh: Xuân Diện)

Đáng chú ý, từ năm 1992 đến nay, lực lượng chức năng và người dân quy tập được 19 hài cốt liệt sĩ tại khu vực này. Đặc biệt, qua giám định, xác định được danh tính liệt sĩ Trần Minh Tuyến (chiến sĩ Tiểu đoàn 6, Trung đoàn 88, Sư đoàn 308) hi sinh trong trận chiến đấu tại Câu Nhi năm 1972.

Cùng với đó, kết quả khảo sát bằng radar xuyên đất tiếp tục phát hiện một số tín hiệu địa chất bất thường, tạo thêm cơ sở để triển khai các đợt tìm kiếm tiếp theo.

Kết luận buổi khảo sát, Ban Chỉ đạo tìm kiếm quy tập và xác định hài cốt liệt sĩ, Quân khu 4 yêu cầu Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị tiếp tục rà soát, kiểm chứng các nguồn tin, khẩn trương tổ chức tìm kiếm tại những khu vực còn có cơ sở nghi vấn.

Đồng thời, phối hợp tổ chức hội thảo với các nhân chứng, cựu chiến binh và nhà nghiên cứu nhằm bổ sung thông tin, nâng cao hiệu quả công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, góp phần tri ân các anh hùng liệt sĩ.

Cách đây ít ngày, Ban Chỉ đạo tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ TP Huế phối hợp với Viện Thiết kế (Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật, Bộ Quốc phòng) tổ chức hội nghị đánh giá sơ bộ kết quả khảo sát các vị trí mộ tập thể liệt sĩ bằng radar xuyên đất.

Kết quả khảo sát tại hai địa điểm trên đường Xuân 68 và đường Tôn Thất Thiệp (phường Phú Xuân, TP Huế) bước đầu nhận diện các vùng địa chất có dấu hiệu xáo trộn, nghi liên quan đến các mộ tập thể liệt sĩ. Cụ thể, tại khu vực đường Xuân 68, tín hiệu radar xuyên đất phát hiện hai vùng nghi có xáo trộn địa chất nằm gần tường thành Kinh thành Huế. Các vùng này ở độ sâu khoảng 1,2m, rộng khoảng 2,5m và dài từ 10-12m.

Trong khi đó, tại khu vực đường Tôn Thất Thiệp giao với đường Thái Phiên, sát cửa Chánh Tây của Kinh thành Huế, radar xuyên đất ghi nhận một vùng nghi có xáo trộn ở độ sâu khoảng 1m, bề rộng từ 7-9m. Ở độ sâu dưới 3,5m, tín hiệu radar bị nhiễu lớn, gây khó khăn cho việc phân tích.