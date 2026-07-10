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Quy định mới về trách nhiệm của doanh nghiệp trong thực hiện BHXH

(VTC News) -

Từ quy định về đăng ký, đóng BHXH đến trách nhiệm lập hồ sơ hưởng chế độ cho người lao động, doanh nghiệp cần thực hiện đầy đủ, tránh vi phạm.

Hoàng Thọ
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