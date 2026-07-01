Đóng

Nghị định 90: Tăng quyền xử phạt cho cơ quan BHXH đối với vi phạm BHYT

(VTC News) -

Mức phạt tiền tối đa đối với hành vi vi phạm hành chính về bảo hiểm y tế là 75.000.000 đồng đối với cá nhân và 150.000.000 đồng đối với tổ chức.

Hoàng Thọ
⚡ Tin mới nhất 🔥 Tin nổi bật

Tin mới

Xem thêm