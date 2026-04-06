Quốc hội bắt đầu quy trình bầu Chủ tịch Quốc hội khóa XVI

Theo chương trình được thông qua tại phiên trù bị, sau phiên khai mạc, Quốc hội sẽ họp riêng về công tác nhân sự.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XV trình Quốc hội số thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội và dự thảo nghị quyết về số thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XVI. Sau đó, Quốc hội thảo luận. Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XV báo cáo Quốc hội về việc giải trình, tiếp thu ý kiến đại biểu Quốc hội và chỉnh lý dự thảo nghị quyết.

Quốc hội sau đó sẽ biểu quyết thông qua dự thảo nghị quyết về số thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XVI bằng hệ thống biểu quyết điện tử.

Tổng Bí thư Tô Lâm, Chủ tịch Quốc hội khóa XV Trần Thanh Mẫn, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú bỏ phiếu bầu Chủ tịch Quốc hội khóa XVI.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XV trình danh sách đề cử để Quốc hội bầu Chủ tịch Quốc hội, Phó Chủ tịch Quốc hội, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XVI.

Quốc hội thảo luận, biểu quyết thông qua danh sách để bầu Chủ tịch Quốc hội, Phó Chủ tịch Quốc hội, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội bằng hệ thống biểu quyết điện tử.

Quốc hội sẽ bầu Chủ tịch Quốc hội bằng hình thức bỏ phiếu kín. Quốc hội biểu quyết thông qua dự thảo nghị quyết bầu Chủ tịch Quốc hội bằng hệ thống biểu quyết điện tử.

Sau khi được bầu, Chủ tịch Quốc hội khóa XVI thực hiện nghi lễ tuyên thệ và phát biểu nhậm chức.

Chiều cùng ngày, Quốc hội tiếp tục họp riêng về công tác nhân sự. Cụ thể, Quốc hội sẽ thực hiện quy trình bầu Phó chủ tịch Quốc hội và Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Quốc hội đồng thời bầu Chủ tịch Hội đồng Dân tộc, Chủ nhiệm Ủy ban của Quốc hội, Tổng Kiểm toán Nhà nước, Tổng Thư ký Quốc hội - Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội.