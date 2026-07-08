Quảng Ninh đề xuất thưởng đến 700 triệu đồng cho học sinh đoạt giải cấp quốc tế

(VTC News) -

Ngày 8/7, kỳ họp thứ 6 (kỳ họp thường lệ giữa năm 2026) của HĐND tỉnh Quảng Ninh khóa XV, nhiệm kỳ 2026-2031 chính thức khai mạc. Các đại biểu HĐND tỉnh sau đó nghe các báo cáo, tờ trình, báo cáo thẩm tra của các Ban thuộc HĐND tỉnh.

Quảng Ninh đề xuất thưởng từ 200-700 triệu đồng cho học sinh đạt giải cấp quốc tế.

Trình bày tóm tắt tờ trình dự thảo Nghị quyết quy định chế độ thưởng đối với học sinh đoạt giải và giáo viên trực tiếp bồi dưỡng học sinh đoạt giải tại một số kỳ thi, cuộc thi; chính sách hỗ trợ công tác bồi dưỡng học sinh giỏi của tỉnh Quảng Ninh và một số chính sách ưu đãi đối với Trường THPT Chuyên Hạ Long giai đoạn từ năm học 2026 - 2027 đến năm học 2030 - 2031, ông Đinh Ngọc Sơn, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo nhấn mạnh, việc ban hành nghị quyết mới thay thế Nghị quyết số 63/2021/NQ-HĐND là cần thiết nhằm tiếp tục thể chế hóa các chủ trương của Đảng về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, phát hiện, bồi dưỡng và trọng dụng nhân tài.

Đồng thời, nghị quyết mới cũng sẽ cụ thể hóa các định hướng của Trung ương và của tỉnh về phát triển giáo dục trong giai đoạn mới.

Sau 5 năm triển khai Nghị quyết số 63/2021 đã phát huy hiệu quả rõ nét, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục mũi nhọn của tỉnh. Từ vị trí thứ 22 toàn quốc trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia năm học 2020 - 2021, Quảng Ninh đã vươn lên nhóm 8-10 tỉnh, thành phố dẫn đầu cả nước về tỷ lệ và số lượng học sinh đoạt giải trong năm học 2025-2026.

Kế thừa những chính sách được thực tiễn chứng minh hiệu quả, dự thảo nghị quyết mới tiếp tục điều chỉnh, bổ sung một số nội dung phù hợp với yêu cầu đổi mới giáo dục và điều kiện thực tế của tỉnh, tạo động lực cho học sinh, giáo viên, nâng cao chất lượng bồi dưỡng học sinh giỏi và phát huy vai trò của Trường THPT Chuyên Hạ Long.

Theo đó, Quảng Ninh đề xuất mức thưởng đối với học sinh đoạt giải cấp tỉnh từ 1-3,5 triệu đồng; cấp quốc gia từ 20-70 triệu đồng; cấp khu vực từ 100-500 triệu đồng và cấp quốc tế từ 200-700 triệu đồng.

Riêng học sinh là người dân tộc thiểu số thường trú tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi hoặc xã đảo của tỉnh sẽ được hưởng mức thưởng bằng 1,5 lần mức quy định; giáo viên trực tiếp bồi dưỡng học sinh đoạt giải được thưởng bằng 50% mức thưởng của học sinh.

Ông Đinh Ngọc Sơn, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Ninh trình bày tóm tắt dự thảo nghị quyết về phát triển giáo dục, thu hút nhân tài.

Đối với chính sách hỗ trợ công tác bồi dưỡng các đội tuyển học sinh giỏi của tỉnh tham dự kỳ thi học sinh giỏi quốc gia và tuyển chọn đội tuyển quốc gia dự thi Olympic khu vực, quốc tế. Dự thảo quy định mức hỗ trợ đối với giáo viên thỉnh giảng, giáo viên tham gia tập huấn, tiền ăn, tiền giải khát, chi phí đi lại và các khoản chi phục vụ công tác bồi dưỡng theo quy định.

Về một số chính sách ưu đãi dành cho Trường THPT Chuyên Hạ Long nhằm nâng cao chất lượng đào tạo học sinh năng khiếu. Những học sinh đạt kết quả xuất sắc trong kỳ thi tuyển sinh lớp 10 sẽ được thưởng 10 triệu đồng; học sinh được hưởng học bổng khuyến khích học tập với 6 mức từ 3 đến 20 lần mức học phí hằng tháng; học sinh ở xa trường được hỗ trợ tiền ăn 936.000 đồng/tháng; đồng thời, nhà trường được bố trí kinh phí thực hiện các nhiệm vụ đặc thù bằng 30% kinh phí chi hoạt động trong dự toán chi thường xuyên hằng năm.

Các chính sách tại dự thảo nghị quyết nếu được thông qua sẽ áp dụng ngay từ năm học 2026-2027 cho đến hết năm học 2030-2031.