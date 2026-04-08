Quá trình đàm phán Mỹ - Iran sẽ diễn ra thế nào?

Reuters dẫn theo hãng tin ISNA của Iran, cho biết Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Bagher Qalibaf dự kiến dẫn đầu phái đoàn đàm phán của Iran trong cuộc gặp với Phó Tổng thống Mỹ J.D. Vance tại Islamabad vào thứ Sáu tuần này (10/4).

Trước đó, Thủ tướng Pakistan đã mời các phái đoàn từ Iran và Mỹ đến Islamabad để đàm phán. Pakistan đề xuất lệnh ngừng bắn hai tuần để tạo điều kiện cho các hoạt động ngoại giao.

Cả Tổng thống Donald Trump và Iran đều coi thỏa thuận ngừng bắn vào phút chót là một chiến thắng cho họ. Thỏa thuận ngừng bắn tạm thời chấm dứt cuộc xung đột leo thang đang làm đảo lộn nền kinh tế toàn cầu và gây ra một cuộc khủng hoảng dầu mỏ lịch sử.

Phó Tổng thống Mỹ J.D. Vance và Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Bagher Qalibaf.

Tuy Mỹ - Iran ngừng bắn, theo văn phòng Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu, Israel sẽ đình chỉ các cuộc tấn công nhằm vào Iran nhưng Lebanon không phải là một phần của thỏa thuận.

Hiện chính quyền Tổng thống Trump được cho là đang chuẩn bị cho các cuộc đối thoại trực tiếp tại Pakistan.

Theo tuyên bố của Hội đồng an ninh Quốc gia Tối cao Iran, các cuộc đàm phán sẽ được tổ chức tại Islamabad nhằm hoàn tất các chi tiết trong vòng 15 ngày.

Iran đã thông qua Pakistan gửi tới Mỹ một kế hoạch gồm 10 điểm, nhấn mạnh các nội dung then chốt như: kiểm soát việc đi lại qua eo biển Hormuz dưới sự điều phối của Iran; chấm dứt chiến sự chống lại toàn bộ “trục kháng chiến”; rút toàn bộ lực lượng Mỹ khỏi các căn cứ và vị trí trong khu vực; thiết lập cơ chế lưu thông an toàn tại eo biển Hormuz nhưng vẫn đảm bảo quyền kiểm soát của Iran; bồi thường đầy đủ cho Iran; dỡ bỏ toàn bộ các lệnh trừng phạt trực tiếp và gián tiếp cũng như các nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc; giải phóng toàn bộ tài sản của Iran đang bị phong tỏa ở nước ngoài; và cuối cùng là thông qua tất cả các nội dung này trong một nghị quyết mang tính ràng buộc của Hội đồng Bảo an.

"Ở cấp cao nhất, Iran quyết định tiến hành đàm phán trong hai tuần tại Islamabad, hoàn toàn dựa trên các nguyên tắc nêu trên. Tuy nhiên, điều này không có nghĩa là chiến sự đã kết thúc; Iran chỉ chấp nhận chấm dứt chiến sự khi các nguyên tắc này được xác nhận đầy đủ và chi tiết", theo tuyên bố.

Các cuộc đàm phán kéo dài trong hai tuần nhưng có thể tiếp tục nếu hai bên đồng thuận. Iran cho biết vẫn xem các cuộc đàm phán hiện tại là "sự tiếp nối của chiến trường trên mặt trận chính trị", khẳng định luôn trong trạng thái sẵn sàng đáp trả nếu đối phương "sai lầm".

Trong khi đó, theo CNN, mặc dù Mỹ chấp nhận kế hoạch của Iran như một bước khởi đầu, Tehran vẫn xem xét đề xuất 15 điểm của Washington. Những yêu cầu trong đề xuất 15 điểm này được cho là bao gồm: Iran cam kết không sở hữu vũ khí hạt nhân, giao nộp uranium được làm giàu cao, hạn chế khả năng phòng thủ của Tehran, chấm dứt các nhóm ủy nhiệm trong khu vực và mở lại eo biển Hormuz.